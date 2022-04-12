Red Bull Unlocked Amsterdam'ı Ele Geçirdi!

Red Bull Amsterdam Unlocked'un bir diğer özelliği ise gerçekten de her eğlence türüne hitap etmesiydi. Daha küçük, club havasında bir yer isteyene de, partinin dibine vurmak isteyene de bir alternatif yarattı. Katlar arasında 12 mekanı dolaşıp kendi müzik zevkine ya da eğlence anlayışına hitap eden yerler bulan katılımcılar merdiven ve asansörlere de partiyi taşımayı ihmal etmedi. Gecelere katılan

Onur Baştürk

şöyle diyor: "Her şeyden çok çabuk sıkılmaya müsait internet çağı insanlarına partinin en iyi gelen tarafı şuydu: Bilgisayar oyunundaymış gibi oradan oraya inip dolanmak."