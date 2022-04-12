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Gece
Red Bull Unlocked Amsterdam'ı Ele Geçirdi!
12 farklı mekanı Sir Adam Oteli'nde bir araya getiren Red Bull Amsterdam Unlocked'da olan biteni derledik.
Red Bull İstanbul Unlocked, İstanbul'da eğlence denilince akla gelen en ikonik mekanları bir araya getirmeye hazırlanıyor! Şehrin nabzını tutan 10’dan fazla mekanı 2 günlüğüne tek çatı altında toplayacak olan Red Bull İstanbul Unlocked 1-2 Temmuz'da Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası’nda! Ayrıntılar için sayfamızı ziyaret et!
Red Bull İstanbul Unlocked için geri sayım sürerken bizi nasıl bir şölenin beklediğini anlamak için 1 ve 2 Nisan gecelerinde Amsterdam'da neler olduğuna bir bakalım istedik.
Amsterdam'ın en ikonik 12 gece mekanını Sir Adam Otel'inin beş farklı katına yayan ve tek çatı altında toplayan Red Bull Amsterdam Unlocked'da, ziyaretçiler festival tadında bir partinin parçası oldular. Canlı konserlerin yanı sıra DJ performansları ve sıra dışı lezzet tadımlarına da sahne olan gecelerde şehrin önde gelen mekanları yaklaşık 2000 ziyaretçinin katılımıyla unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.
Peki, Red Bull Amsterdam Unlocked hangi mekanların konseptlerini Sir Adam Otel'e taşıdı merak ediyor musun? Hemen sıralayalım: Kopstootbar, De Tulp, Madam, Jimmy Woo, Chin Chin Club, Lovelee, Mary Go Wild, Club NYX, Red Light Bar, Tales & Spirits, Chicago Social Club, Duke of Tokyo.
Seyahate ve hayata yeniden başlamanın coşkusunu hissettiğimiz nefis bir organizasyondu.
Bu iki güne yayılan partiye katılan gazeteci Bahar Akıncı iki günü şöyle özetliyor: "Red Bull Amsterdam Unlocked benim için pandeminin bitiş gonguydu adeta. Otelimizden parti odalarına, kokteyllerden atmosfere her şeyin çok ince düşünüldüğü; tüm konukların coşkuyla katılım sağladığı, çok iyi bir line-up dinlediğimiz, çok iyi restoranlar deneyimlediğimiz ve birlikte ekip olarak seyahate ve hayata yeniden başlamanın coşkusunu hissettiğimiz nefis bir organizasyondu."
Red Bull Amsterdam Unlocked'un bir diğer özelliği ise gerçekten de her eğlence türüne hitap etmesiydi. Daha küçük, club havasında bir yer isteyene de, partinin dibine vurmak isteyene de bir alternatif yarattı. Katlar arasında 12 mekanı dolaşıp kendi müzik zevkine ya da eğlence anlayışına hitap eden yerler bulan katılımcılar merdiven ve asansörlere de partiyi taşımayı ihmal etmedi. Gecelere katılan Onur Baştürk şöyle diyor: "Her şeyden çok çabuk sıkılmaya müsait internet çağı insanlarına partinin en iyi gelen tarafı şuydu: Bilgisayar oyunundaymış gibi oradan oraya inip dolanmak."
Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde her yıl düzenlenen Red Bull Unlocked bu sıra dışı konsepti ile bir yandan gece hayatının çehresini değiştirirken diğer yandan ise tüm konuklarına alternatifler yaratmayı sürdürüyor. Amsterdam'da da geniş yelpazede bir eğlence seçkisi sunan etkinlik aynı konsepti diğer şehirlere de yaymaya hazırlanıyor. Ve bu şehirler içinde elbette İstanbul da var!
1 ve 2 Temmuz'da Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası’nda, gece hayatı deyince akla gelen 12 ikonik mekanı tek çatı altında toplayacak olan Red Bull İstanbl Unlocked, tıpkı Amsterdam'da olduğu gibi katılımcılara unutamayacağı anlar yaşatacak.