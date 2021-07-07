Red Bull Art of Motion Geri Döndü!

Red Bull Art of Motion'ı Erman Yaşar ve Ozan Can Sülüm'ün Türkçe anlatımıyla bu adresten canlı izleyebilirsin!

Red Bull Art of Motion , 2007'deki ilk etkinlikten bu yana çok yol kat etti ancak ev sahipliği yaptığı her yerde sadık kaldığı tek bir konu vardı: The ground terra firma. Serbest koşu bir şehir sporu ve doğal olarak çevre Red Bull Art of Motion için her zaman çok önemli bir ortam. Red Bull Art of Motion'ı Erman Yaşar ve Ozan Can Sülüm'ün Türkçe anlatımıyla izleyebilirsin.

Red Bull Art of Motion 2021, 10 Temmuz'da Yunanistan'ın Piraeus kentindeki Mikrolimano limanında iki yelkenlide, serbest koşu için yeni bir çağı başlatıyor ve sporun en iyi temsilcilerine mücadelenin kapılarını açıyor.

İlk düşünce: İnanılmaz. İkinci düşünce: Bu fikir kimden çıktı? Red Bull Art of Motion'ın spor direktörü Niko Wlcek için bu cesur yeni rotayı ateşleyen esrarengiz bir tesadüf oldu.

Niko Wlcek ve Jason Paul gibi profesyonel serbest koşucular ile serbest koşu üzerine keyifli bir sohbetin yer aldığı Beyond the Ordinary podcast'ine göz at.

Wlcek, "Geçen yıl, bir arkadaşım tarafından Yunanistan çevresinde bir yelkenli gezisine davet edildim" diye anlatıyor ve ekliyor: "Bundan hemen sonra Red Bull Yunanistan aradı ve Art of Motion'ı geri getirmek istediklerini söyledi ancak okyanusun ortasında küçük teknelerde yaptıkları sosyal mesafe dostu bir etkinlikle ortaya çılgınca bir fikir çıkarmış oldu. Bu, Kısmen küresel durum ve bu tekne hikâyelerinin esrarengiz bir şekilde bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir fikirdi."

Bu mücadelede teknelerde asla mümkün olmadığını düşündüğümüz şeyler yapan insanlar göreceğiz. Red Bull Art of Motion's sport direktörü, Nico Wlcek

Başlangıçta fikir, Red Bull Art of Motion'ı çok sayıda küçük tekne kullanarak suya almak ve aralarından atlamaktı, ancak bu noktada fikir birkaç nedenden dolayı hızla büyüdü: İlk olarak, küçük tekneler serbest dolaşım için çok fazla hareket ediyor. İkincisi, kim macera filminden çıkmış gibi görünen bir şeye kendini kaptırmak istemez ki?

Wlcek, "Hemen, ölçeği büyütmemiz gerektiğini biliyordum" diye hatırlıyor ve ekliyor: "Teknelerde gerçekten serbest koşu yapmak istiyorsak, o zaman çok fazla dış alana ve farklı seviyelere sahip birkaç büyük tekneye ihtiyacımız vardı. Gerçekten yapmak istediğim en büyük şey tekneden tekneye atlamaktı. Bunda çocukluk macerasına benzer bir şey var ve bence herkes Hook ve The Princess Bride gibi filmleri izleyen bir çocuk olarak böyle şeyler hayal etmiştir.

Küçük bir alanda, farklı pek çok seviyeyle parkur gerçekten teknolojik © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Lisa Schneider yeni güverte mobilyalarından bazılarını teste tabi tutuyor © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Sporcuların gemide çok yaratıcı olmaları için büyük bir fırsat var © Alex Grymanis /Red Bull Content Pool Şimdiye kadarki en eşsiz Red Bull Art of Motion'a hazır mısın? © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

"Serbest koşunun hâlâ çok genç bir spor olduğunu hissediyorum, temelde çok kolay ve onu yeni yollarla keşfetmeye, zorlamaya devam etmeliyiz. Bu, görmekten gerçekten heyecan duyduğum bir keşif. Sporculara meydan okumak ve onları tamamen yeni bir ortama sokmak bunu yapar. Bu, yaratıcılık ve yeni yaklaşımlar için yol açar."

Peki dünyanın en iyi serbest koşucuları 10 Temmuz'da Mikrolimano'da tam olarak neyle başa çıkmak zorunda kalabilirler? Çok fazla teknik detay, bazı gerçek dışı engeller ve denize düştükten sonra iskeleye yüzerek geri dönme şansı var...

Wlcek, "İlk olarak, sporcular dar bir alanda ve zeminin oldukça düz veya tam olarak sabit olmadığı gerçeğiyle rahat bir şekilde yüzleşmek zorunda kalacaklar. Çünkü bu, teknelerde olmanın gerçeği" diyor. "Başlangıçtaki ilk tekneden sonra bir sonraki seviyeye ve ön güverteye çıkıyorsunuz ve orada büyük numaralar için çok fazla alan var. Ancak sonra gerçekten göze çarpan ikinci tekneye geçiş yapılıyor.

Ανυπομονούμε για το πιο μοναδικό freerunning event © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Gerçekten öne çıkacak olan ikinci tekneye yapılan sıçrama Red Bull Art of Motion's sport director, Nico Wlcek

"İkinci teknenin önü çok uzun, yani atlamak için seçenek var ama bu gerçekten zor ve epey riskli çünkü çok yakına veya çok uzağa atlarsan limana düşersin. Yine de çok heyecan verici olacak. Ayrıca serbest koşu yarışmalarında daha önce hiç görülmemiş, ip salıncakları gibi bazı şeyleri de burada göreceğiz. Her şeyi yapacağız!"

Peki Red Bull Art of Motion 2021'de üstün olmak için ne gerekiyor?

Wlcek, "Bu, merakla beklenen en heyecan verici şey olacak" diyor. "Bu parkur çok daha teknik ve tüm sporcuların gerçekten zor zamanlar geçirecekleri bölümler olacak. Diğerlerinin de harika olacakları bölümler olacak. Parkurda gerçekten uçabileceğiniz alanlar ve gerçekten dar olan alanlar da var. Ne yaptığınızı bilseniz iyi olur. Bu iki unsuru birbirine bağlayabilen kişi gerçekten parlayacak. Her iki durumda da, insanların teknelerde asla mümkün olmadığını düşündüğünüz şeyler yaptığını göreceğiz."

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Red Bull Art of Motion 2021 kesinlikle tarih kitaplarında yerini alacak. 10 Temmuz Cumartesi günü Yunanistan'dan canlı yayını kaçırma.