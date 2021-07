Red Bull Art of Motion Geri Döndü!

Türkçe Anlatımla İzle: Red Bull Art of Motion

Erman Yaşar ve Ozan Can Sülüm'ün Türkçe anlatımıyla izleyebilirsin.

, 2007'deki ilk etkinlikten bu yana çok yol kat etti ancak ev sahipliği yaptığı her yerde sadık kaldığı tek bir konu vardı: The ground terra firma. Serbest koşu bir şehir sporu ve doğal olarak çevre Red Bull Art of Motion için her zaman çok önemli bir ortam.

Red Bull Art of Motion 2021, 10 Temmuz'da Yunanistan'ın Piraeus kentindeki Mikrolimano limanında iki yelkenlide, serbest koşu için yeni bir çağı başlatıyor ve sporun en iyi temsilcilerine mücadelenin kapılarını açıyor.

İlk düşünce: İnanılmaz. İkinci düşünce: Bu fikir kimden çıktı? Red Bull Art of Motion'ın spor direktörü Niko Wlcek için bu cesur yeni rotayı ateşleyen esrarengiz bir tesadüf oldu.

