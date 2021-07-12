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Red Bull Art of Motion'da Neler Oldu?
Red Bull Art of Motion beklentileri fazlasıyla karşıladı. Serbest koşuya gelen yeni yaklaşımın şampiyonları Krystian Kowalewski ve Noa Diorgina oldu.
Red Bull Art of Motion 2021, binalardan uzaklaşarak iki yelkenlinin güvertesine çıktı ve serbest koşu için yepyeni bir çağ başlattı. Şimdi, yeni şampiyonlar Krystian Kowalewski ve Noa Diorgina, bu çağın ilk liderleri olarak tarihe geçecekler.
Kowalewski, jüriden 413 puan topladı ve Britanya'nın daimi podyum tehdidi Ed Scott ve Rus Archie Aroyan'ı geçerek ilk Red Bull Art of Motion zaferini elde etti.
Red Bull Art of Motion 2021'in tekrarını aşağıdan izle ve Mikrolimano'da neler olup bittiğine dair özeti oku:
Final
Dünyanın en iyi serbest koşucularının, oyunun kurallarını değiştiren bu araziye nasıl uyum sağlayacaklarını görmenin heyecanı finallere kadar hissedildi. Sporcuların bize mücadelenin ötesinde olduklarını göstermeleri ise uzun sürmedi. Sıcağı hissettiğimiz ilk andan itibaren, yeni arazide birinci sınıf koşular yapmak için yaratıcılığın tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu değil, aynı zamanda puanlamanın da son derece sıkı olacağı açıktı.
Büyük hareketlerle dolu son derece yaratıcı ve tıpkı jimnastikçi gibi bir koşu sunan 16 yaşındaki Hollandalı çaylak Noa Diorgina, kalabalığı etkinliğin en uzun koşularından biriyle büyüledi ve Red Bull Art'ta bir kadın tarafından sadece birkaç final noktasından birini talep etmekle kalmadı. Hareket tarihinin yanı sıra, koşusu ile genel kadın unvanını da güvence altına aldı.
Diorgina, "Bu yedi yaşımdan beri hayalini kurduğum bir şeydi ve şimdi gerçek oldu" dedi. "Geçen bir buçuk yıldan sonra, insanları görebilmek ve canlı bir yarışmada tekrar rekabet edebilmek çok güzel."
Elemelerde Kowalewski ve Aroyan en çok puanı toplayan isimler oldular. Sırasıyla 419,00 ve 433,00 ile standartları belirlediler. Bu puanlar onları, iki kez podyum yapan Ed Scott ile birlikte finalin en büyük favorileri olarak belirledi. Her iki sporcu da, yüksek zorlukta birkaç numarayı mükemmel uygulamaya odaklanan hareketleri tercih etti ve bu performanslar da jüri tarafından ödüllendirildi.
Finali bekleyen soru şuydu: Kim öne çıkıp galibiyeti garantilemek için daha büyük ve daha temiz bir performans sergileyebilir?
Erkeklerde ve Kadınlarda En İyi 3 Performans
Bob Reese yaratıcılığıyla izleyenlerin sevgisini kazandı ve finalde güverteden bir sandalye kapıp ve onu ters yüz etmek için kullanarak daha da fazla beğeni topladı ancak ilk büyük işaretçi Scott'dan geldi.
Önceki yıllarda ikinci ve üçüncü sıradaki finişlerine bir galibiyet eklemeye kararlı olan İngiliz veteran, koşusuna başlangıçta barlarda bir dizi devasa, jimnastikten etkilenen hareketlerle başladı ve ardından 405,00 puan için bazı büyük taklalarla devam etti.
Alaoui, ilk numarası için zorlu bir deneme yaparken sert bir şekilde çarpıp koşusuna devam edemediğinde, bu Scott için başka bir podyum garantisi anlamına geliyordu ancak galibiyet Kowalewski'nin sansasyonel koşusu tarafından domine edildi.
Polonyalı atlet bütün hafta çok fazla antrenman yapmadı ve çizgisini gizli tuttu ancak son koşusunda onları serbest bıraktığında çok özel bir sonuç ortaya çıktı. Baştan sona tamamen yeni bir koşu sunarak, en üst güverteden 413.00 puanla öne geçmek için serbest koşunun en zor hareketlerinden biri olan Cast Gainer dahil olmak üzere zorluk seviyesini daha da yükseltti.
Bu, Red Bull Art of Motion kapsamında yaptığımız en iyi yarışmalardan biriydi.
Bu sadece Aroyan'ın gitmesine izin verdi. Koşusu ipeksi pürüzsüzlükte ve akıcıydı ancak Kowalewski ile eşleşmek için yeterli değildi ve Pole, hatırlanacak bir koşuyla ilk Red Bull Art of Motion galibiyetini aldı. Hatta inanılmaz bir Cast Gainer hareketiyle En İyi Trick ödülünü de ikiye katladı.
"Teknelerde yarışacağımızı öğrendiğimde, rutin sırasında hareket edeceklerinden endişelendim, ancak bu aslında Red Bull Art of Motion'da yapacağımız en iyi yarışmalardan biriydi. Dürüst olmak gerekirse şu anda daha mutlu olamazdım," diye anlattı Kowalewski.
Bundan sonra, serbest koşu bir daha asla eskisi gibi olmayacak ve Red Bull Art of Motion'ın bir sonraki hamlesini görmek için sabırsızlanıyoruz.
01
Red Bull Art of Motion 2021 Erkekler Sonuçları
- Krystian Kowalewski (POL) 413.00 puan
- Ed Scott (GBR) 405.00 puan
- Archie Aroyan (RUS) 403.00 puan
Erkekler En İyi Hareket: Krystian Kowalewski – Cast Gainer
02
Red Bull Art of Motion 2021 Kadınlar Sonuçları
- Noa Diorgina (NED) 366.00 puan
- Lilou Ruel (FRA) 364.00 puan
- Elise Bickley (GBR) 319.00 puan
Women's En İyi Hareket: Lilou Ruel – Double Cork
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