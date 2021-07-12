Red Bull Art of Motion'da Neler Oldu?

Red Bull Art of Motion 2021, binalardan uzaklaşarak iki yelkenlinin güvertesine çıktı ve serbest koşu için yepyeni bir çağ başlattı. Şimdi, yeni şampiyonlar Krystian Kowalewski ve Noa Diorgina, bu çağın ilk liderleri olarak tarihe geçecekler.

Kowalewski, jüriden 413 puan topladı ve Britanya'nın daimi podyum tehdidi Ed Scott ve Rus Archie Aroyan'ı geçerek ilk Red Bull Art of Motion zaferini elde etti.

Red Bull Art of Motion 2021'in tekrarını aşağıdan izle ve Mikrolimano'da neler olup bittiğine dair özeti oku:

Final

Dünyanın en iyi serbest koşucularının, oyunun kurallarını değiştiren bu araziye nasıl uyum sağlayacaklarını görmenin heyecanı finallere kadar hissedildi. Sporcuların bize mücadelenin ötesinde olduklarını göstermeleri ise uzun sürmedi. Sıcağı hissettiğimiz ilk andan itibaren, yeni arazide birinci sınıf koşular yapmak için yaratıcılığın tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu değil, aynı zamanda puanlamanın da son derece sıkı olacağı açıktı.

Büyük hareketlerle dolu son derece yaratıcı ve tıpkı jimnastikçi gibi bir koşu sunan 16 yaşındaki Hollandalı çaylak Noa Diorgina, kalabalığı etkinliğin en uzun koşularından biriyle büyüledi ve Red Bull Art'ta bir kadın tarafından sadece birkaç final noktasından birini talep etmekle kalmadı. Hareket tarihinin yanı sıra, koşusu ile genel kadın unvanını da güvence altına aldı.

Diorgina, "Bu yedi yaşımdan beri hayalini kurduğum bir şeydi ve şimdi gerçek oldu" dedi. "Geçen bir buçuk yıldan sonra, insanları görebilmek ve canlı bir yarışmada tekrar rekabet edebilmek çok güzel."

Noa Diorgina en genç Red Bull Art of Motion kazananı olarak tarihe geçti © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Çaylak sporcunun galibiyet serisini izlemek gerçek bir keyifti © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Elemelerde Kowalewski ve Aroyan en çok puanı toplayan isimler oldular. Sırasıyla 419,00 ve 433,00 ile standartları belirlediler. Bu puanlar onları, iki kez podyum yapan Ed Scott ile birlikte finalin en büyük favorileri olarak belirledi. Her iki sporcu da, yüksek zorlukta birkaç numarayı mükemmel uygulamaya odaklanan hareketleri tercih etti ve bu performanslar da jüri tarafından ödüllendirildi.

Finali bekleyen soru şuydu: Kim öne çıkıp galibiyeti garantilemek için daha büyük ve daha temiz bir performans sergileyebilir?

Erkeklerde ve Kadınlarda En İyi 3 Performans

Bob Reese yaratıcılığıyla izleyenlerin sevgisini kazandı ve finalde güverteden bir sandalye kapıp ve onu ters yüz etmek için kullanarak daha da fazla beğeni topladı ancak ilk büyük işaretçi Scott'dan geldi.

Önceki yıllarda ikinci ve üçüncü sıradaki finişlerine bir galibiyet eklemeye kararlı olan İngiliz veteran, koşusuna başlangıçta barlarda bir dizi devasa, jimnastikten etkilenen hareketlerle başladı ve ardından 405,00 puan için bazı büyük taklalarla devam etti.

Alaoui, ilk numarası için zorlu bir deneme yaparken sert bir şekilde çarpıp koşusuna devam edemediğinde, bu Scott için başka bir podyum garantisi anlamına geliyordu ancak galibiyet Kowalewski'nin sansasyonel koşusu tarafından domine edildi.

Ed Scott: Her zaman mükemmel, her zaman bir podyum tehdidi © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Polonyalı atlet bütün hafta çok fazla antrenman yapmadı ve çizgisini gizli tuttu ancak son koşusunda onları serbest bıraktığında çok özel bir sonuç ortaya çıktı. Baştan sona tamamen yeni bir koşu sunarak, en üst güverteden 413.00 puanla öne geçmek için serbest koşunun en zor hareketlerinden biri olan Cast Gainer dahil olmak üzere zorluk seviyesini daha da yükseltti.

Ο Krystian Kowalewski πανηγυρίζει για την μεγάλη νίκη του © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Bu, Red Bull Art of Motion kapsamında yaptığımız en iyi yarışmalardan biriydi. Krystian Kowalewski

Bu sadece Aroyan'ın gitmesine izin verdi. Koşusu ipeksi pürüzsüzlükte ve akıcıydı ancak Kowalewski ile eşleşmek için yeterli değildi ve Pole, hatırlanacak bir koşuyla ilk Red Bull Art of Motion galibiyetini aldı. Hatta inanılmaz bir Cast Gainer hareketiyle En İyi Trick ödülünü de ikiye katladı.

"Teknelerde yarışacağımızı öğrendiğimde, rutin sırasında hareket edeceklerinden endişelendim, ancak bu aslında Red Bull Art of Motion'da yapacağımız en iyi yarışmalardan biriydi. Dürüst olmak gerekirse şu anda daha mutlu olamazdım," diye anlattı Kowalewski.

Bundan sonra, serbest koşu bir daha asla eskisi gibi olmayacak ve Red Bull Art of Motion'ın bir sonraki hamlesini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Erkekler 2021 podyumunda tüm gülümsemeler © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Red Bull Art of Motion tarihinin en genç podyumu © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

01 Red Bull Art of Motion 2021 Erkekler Sonuçları

Krystian Kowalewski (POL) 413.00 puan Ed Scott (GBR) 405.00 puan Archie Aroyan (RUS) 403.00 puan

Erkekler En İyi Hareket: Krystian Kowalewski – Cast Gainer

02 Red Bull Art of Motion 2021 Kadınlar Sonuçları

Noa Diorgina (NED) 366.00 puan Lilou Ruel (FRA) 364.00 puan Elise Bickley (GBR) 319.00 puan

Women's En İyi Hareket: Lilou Ruel – Double Cork

Ücretsiz Red Bull TV uygulamasını indir ve kaçırılmayacak serbest koşu mücadelesini izle. Uygulamayı buradan edinebilirsin.