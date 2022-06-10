Red Bull Art of Motion Yepyeni Yüzüyle Geri Dönüyor

Red Bull Art of Motion, on yılı aşkın süredir freerunning'in sınırlarını zorluyor. Organizasyon, 2007'de Viyana'da düzenlenen ilk etkinlikten, geçen yılki yelkenli teknelerdeki yenilikçi yarışmaya kadar, her edisyonunda ikonik yerler ve anlar sunarak, yeniliğe ve ilerlemeye önem verdi. Ancak, dünyanın en uzun soluklu freerunning yarışmasının bu yılki edisyonu için, işleri yeniden yepyeni bir düzeye taşımanın zamanı gelmişti

Red Bull Art of Motion 2022 için, sporcuların becerilerini daha önce hiç olmadığı gibi test edecek üç farklı zorluğa dayanan yepyeni, çok günlü ve çok yönlü bir yarışma formatı ile yeni bir çığır açıyor. 16 finalistin becerilerini sergileyeceği etkinlikte katılımcılar organizasyona ev sahipliği yapacak olan adayı yetenekleriyle ele geçirecekler.

01 Red Bull Art of Motion 2022 nerede ve ne zaman?

Bu yıl Red Bull Art of Motion, manevi evi Yunanistan'a geri dönüyor. 9-12 Haziran tarihleri ​​arasındaki etkinlik, Oniki Adalar arasında yer alan Astypalea adasının tamamına yayılacak.

Venedik kalesi, dar ve tarihi sokakları, düz çatıları, balkonları ve deniz kıyısındaki yel değirmenleri... Bu güzelliklerle dolu ada, sporculara hareketlerini sergilemek için yeni fırsatlar verecek ve izleyicilere de unutulmaz anlar yaşatacak.

Red Bull Art of Motion'ın yeni evi Astypalea'nın en güzel manzaralarını bu galeride bulabilirsin:

Red Bull Art of Motion'ın yeni evi, Astypalea © Little Shao/Red Bull Content Pool Astypalea bu zamana kadarki en büyük Red Bull Art of Motion lokasyonu © Little Shao/Red Bull Content Pool Katılımcıların yeteneklerini sergilemek için pek çok seçeneği olacak © Little Shao/Red Bull Content Pool Labirentleri andıran tarihi sokaklar freerunning için bir cennet © Little Shao/Red Bull Content Pool Tarihi Venedik kalesi adanın en göz alıcı mekanlarından biri © Little Shao/Red Bull Content Pool Katılımcıları bembeyaz sokaklar bekliyor © Little Shao/Red Bull Content Pool Sahilden yel değirmenlerine uzanan bir mücadele © Little Shao/Red Bull Content Pool Astypalea bir freerunning şölenine hazırlanıyor © Little Shao/Red Bull Content Pool

02 Yeni yarışma formatı nedir?

Elemeler ve finaller artık yok. Katılımcılar ilk kez, çok yönlü, üç günlük bir yarışmada tüm becerilerini test edecekleri üç farklı zorluk içeren bir formatı tecrübe edecekler.

Red Bull Art of Motion 2022, üç mücadeleden oluşacak ve her mücadeleden en iyi beş sporcu toplam puanlarına göre sıralanacak. Üç mücadelenin sonunda en yüksek toplam puanı alan sporcu şampiyon olarak taçlandırılacaktır.

Keşif yarışması

Keşif yarışmasında tüm sporcuların yeteneklerine en uygun yeri ortaya çıkarmaları ve jüri üyelerini en çok etkileyen bir klip çekmeleri için bir günleri olacak. Bu sürede sporcular 3 klip hazırlayacak, kliplerin hepsi sporcular tarafından çekilecek, düzenlenecek ve yüklenecek. En iyi beş klip jüri tarafından belirlenecek ve sıralamalarına göre puanlandırılacak. Ayrıca sporcular kendi seçtikleri kliplerini redbullartofmotion.com'da izleyicilerin beğenisine sunacaklar ve oylama sonunda izleyicilerin en beğendiği klip ödüllendirilecek.

Finalistler üç gün boyunca adayı keşfedecek © Little Shao/Red Bull Content Pool

Aksiyon Yarışması

Tüm finalistler, bu yarışmanın şimdiye kadarki en büyük pistinde bir araya gelecek ve en iyi aksiyon kliplerini çekmekle görevlendirilecekler. Sporcuların hepsi önceden belirlenmiş bir noktaya bırakılacak ve bir kameramanla birlikte 45-60 saniyelik bir aksiyon klibi hazırlamak için sadece üç saatleri olacak. Jüri daha sonra, videoları Yaratıcılık, Zorluk, Beceri, Akış ve Genel Standart değerlendirme kriterlerine dayalı olarak en iyi beş sporcuyu belirleyecek.

Canlı Yarışma

Dinlenme gününün ardından sporcular canlı yarışma için bir araya gelecek. Bu turda 10 saniye içinde yapacakları hareketlerle jürinin beğenisini kazanmaya çalışacaklar. Toplam skorda beraberlik olması durumunda canlı yarışmada daha yüksek puan alanlar avantajlı olacak. Bu formatta zaman kısıtlı olacağı için yapılacak hareketlerin zorluk derecesi de yükselecek. Yarışma @redbullfreerunning TikTok hesabından canlı yayınlanacak.

03 Kazanmak için ne gerekiyor?

Her üç müsabaka da eşit ağırlıkta olacak ve her müsabakada sadece ilk beşe giren sporcular hakemlerden puan alacak. Her meydan okumada puanlar aşağıdaki gibi dağıtılacak:

1'inci = 7 puan

2'nci = 5 puan

3'üncü = 3 puan

4'üncü = 2 puan

5'inci = 1 puan

Üç günlük yarışmanın sonunda puanlar toplanacak ve en yüksek puanı alan sporcu Red Bull Art of Motion 2022 şampiyonu olacak. Bu yılın jüri listesinde şu isimler yer alıyor: Kie Willis, Luci Romberg, Jason Paul, Sergio Cora Campos, Luis Alkmim ve Alex Schauer

Labirentleri andıran tarihi sokaklar freerunning için bir cennet © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 Red Bull Art of Motion finallerinde kimler yarışacak?

Red Bull Art of Motion 2022'de dünyanın en iyi 16 freerunning sporcusu yarışacak. Bazıları geçmiş yarışmalardan hatırlanacak favoriler ve bazıları ise kesinlikle yarışmaya heyecan katacak olan yeni yüzler.

05 Red Bull Art of Motion 2022'yi nasıl izleyebilirsin?

Öncelikle, @redbull sosyal medya kanallarında her şeyi güncel olarak takip edebilirsin. Ayrıca günlük güncellemeler için redbullartofmotion.com 'a giriş yapabilir ve hafta sonu en sevdiğin videoya oy verme şansına sahip olabilirsin. Son olarak, tüm etkinliğin son gün gerçekleşecek olan yarışmasını 12 Haziran saat 16:30'da @redbullfreerunning TikTok hesabından canlı olarak izleyebilirsin.