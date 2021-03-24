Bora Altıntaş'tan Red Bull Athlete Zone'a Özel Atölye

spor tutkunlarıyla o sporun ustalarını bir araya getirmeye devam ediyor. Bolu ve Kayseri'de

Maltepe'de gerçekleştirilen organizasyonda, BMX ve kaykay tutkunları, atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme fırsatı yakalarken, aynı zamanda bambaşka bir deneyimin de bir parçası oldular.

Maltepe'de gerçekleştirilen organizasyonda, BMX ve kaykay tutkunları, atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme fırsatı yakalarken, aynı zamanda bambaşka bir deneyimin de bir parçası oldular.

Maltepe'de gerçekleştirilen organizasyonda, BMX ve kaykay tutkunları, atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme fırsatı yakalarken, aynı zamanda bambaşka bir deneyimin de bir parçası oldular.