Bora Altıntaş'tan Red Bull Athlete Zone'a Özel Atölye
© Red Bull
Kış sporlarıyla sezonu açan Red Bull Athlete Zone, rotasını BMX'e kırdı. İstanbul'daki etkinliğin yıldızı, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş'tı.
itibarıyla yayında
Red Bull Athlete Zone spor tutkunlarıyla o sporun ustalarını bir araya getirmeye devam ediyor. Bolu ve Kayseri'de kış sporlarının derinliklerine inilen etkinlik İstanbul'a taşınırken, bu kez odak noktası BMX ve kaykaydı. Red Bull sporcusu Bora Altıntaş'ta spor tutkunlarının yanındaydı.
Maltepe'de gerçekleştirilen organizasyonda, BMX ve kaykay tutkunları, atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme fırsatı yakalarken, aynı zamanda bambaşka bir deneyimin de bir parçası oldular.
Türkiye'nin en iyi BMX Street sporcusu olan Bora Altıntaş, Red Bull Athlete Zone etkinliğinde yetenekleriyle katılımcıları büyülerken, bilgi ve tecrübelerini de büyük bir cömertlikle paylaştı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı organizasyonda, jürisinde Ediz Teşni, Ahmet Samet Erdem ve Bora Altıntaş'ın bulunduğu bir de yarışma yapıldı.
BMX kategorisinde Talha Türkaslan ilk sırayı elde ederken, Emre Keskin ikinci, Caner Kurt oğlu ise üçüncü oldu. Kaykay kategorisinde Bera Tok zirveye çıkarken, Furkan Kaplan ve Samet Avcı podyumda yer alan diğer isimler oldular.