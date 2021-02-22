Red Bull Athlete Zone'da Snowboard Heyecanı Yaşandı!

. Bir dizi etkinlikten oluşan Red Bull Athlete Zone'un ilk ayağını ise kış sporları oluşturuyor.

Snowboard, kayak, uçurtma sörfü, rüzgar sörfü, kaykay ve BMX disiplinlerinin usta sporcularını ve spor meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlayan

'nde gerçekleştirildi. Snowboard tutkunlarını bir araya getiren yarışmada katılımcılar zorlu hareketler eşliğinde eğlenceli bir aksiyonun parçası oldular.

21 Şubat'ta başlayan etkinlik takviminin ilk ayağı Dorukkaya - Nazlı Pisti 'nde gerçekleştirildi. Snowboard tutkunlarını bir araya getiren yarışmada katılımcılar zorlu hareketler eşliğinde eğlenceli bir aksiyonun parçası oldular.

21 Şubat'ta başlayan etkinlik takviminin ilk ayağı Dorukkaya - Nazlı Pisti 'nde gerçekleştirildi. Snowboard tutkunlarını bir araya getiren yarışmada katılımcılar zorlu hareketler eşliğinde eğlenceli bir aksiyonun parçası oldular.

Etkinliğe Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu da konuk oldu