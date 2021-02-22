Red Bull Athlete Zone'da Snowboard Heyecanı Yaşandı!
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Red Bull Athlete Zone maratonu geride bıraktığımız hafta sonu Dorukkaya'da başladı.
itibarıyla yayında
Snowboard, kayak, uçurtma sörfü, rüzgar sörfü, kaykay ve BMX disiplinlerinin usta sporcularını ve spor meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlayan Red Bull Athlete Zone maratonu başladı. Bir dizi etkinlikten oluşan Red Bull Athlete Zone'un ilk ayağını ise kış sporları oluşturuyor.
21 Şubat'ta başlayan etkinlik takviminin ilk ayağı Dorukkaya - Nazlı Pisti'nde gerçekleştirildi. Snowboard tutkunlarını bir araya getiren yarışmada katılımcılar zorlu hareketler eşliğinde eğlenceli bir aksiyonun parçası oldular.
Etkinliğe katılanlar eğlenceli vakit geçirmelerinin yanı sıra birbirleriylede rekabete girdiler. İki kademeli snowboard freestyle hareketlerinin sergilendiği özel parkurda 35 katılımcı yeteneklerini konuşturdu. Üç kişilik jürinin değerlendirmeleri sonucunda ilk üçe giren isimler ise şöyle oldu:
- Mert Öztiryaki
- İhsan Çalışkan
- Berkay Kızılata