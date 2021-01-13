Red Bull Motor Sporları Atletleri Spor Bakanı ile Bir Araya Geldi

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, genç sporculara "Sizler milletimizin gururusunuz" diye seslendi. 2021 yılında milli sporcuların başarıların aratarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Zor sürece rağmen başarıyı, mutluluğu bize yaşattınız. Bu öncü başarılar 2021 yılında daha büyükleriyle taçlanacak. Yetenek taraması güçlü sportif yarınlar için çok önemli. Branş ayırt etmeden desteğimizi sunuyoruz" dedi.