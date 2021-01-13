Red Bull Motor Sporları Atletleri Spor Bakanı ile Bir Araya Geldi
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Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Ayhancan Güven yeni sezon öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni sezon öncesi birçok branştan motor sporları yarışçılarını ağırladı.
Eski Supersport Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun da katıldığı ziyarete Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler de katıldı.
Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, genç sporculara "Sizler milletimizin gururusunuz" diye seslendi. 2021 yılında milli sporcuların başarıların aratarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Zor sürece rağmen başarıyı, mutluluğu bize yaşattınız. Bu öncü başarılar 2021 yılında daha büyükleriyle taçlanacak. Yetenek taraması güçlü sportif yarınlar için çok önemli. Branş ayırt etmeden desteğimizi sunuyoruz" dedi.
Gençlerin farklı branşlara yönelmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Tesislerimizi gece gündüz halkın hizmetine açtık. Bakanlığımızın kapılarının sizlere her zaman açık olduğunu belirtmek isterim. Ülkemizin motor ve otomobil sporlarında önünün açık olduğunu söylemek istiyorum. Kapımız gönlümüz size her zaman açık olacak" dedi.
Şampiyon Kenan Sofuoğlu ise şunları söyledi: "Toprak, Bahattin ve Can'dan şampiyonluk bekliyoruz. Gençleri görmenizi istedik. Destek noktasında size minnettarız. Destekler sonucunda sporcuların 2021 yılında da millete birçok başarı ve mutluluk yaşatacağına inanıyoruz."