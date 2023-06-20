Red Bull Back Line'a Katılman İçin Beş Sebep

Red Bull Back Line ile voleybol heyecanı bambaşka bir boyut kazanıyor. Haziran ayının ilk haftasında elemeler Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere dört şehirde devam ediyor. Elemelerde başarı elde eden ekipler İstanbul’daki finalde boy gösterecek.

Salonlardan ve plajlardan alışkın olduğumuz voleybol bu kez kendi alanının dışına çıkıyor. İşte Red Bull Back Line'a katılman için beş sebep!

Red Bull Back Line 2023 © Mahmut Cinci

Sokakta Voleybol

Red Bull Back Line'ın ilk göze çarpan özelliği voleybol heyecanını sokaklara taşıması. Elbette voleybol denince akla ilk olarak salonların ve plajların gelmesi oldukça doğal. Ancak Red Bull Back Line alışılmışın dışına çıkmaktan imtina etmiyor ve açık havada sert zeminde bambaşka bir voleybol deneyimi vadediyor.

Çeşitlilik

Red Bull Back Line'a katılan takımlar biri yedek toplam 5 oyuncuyla mücadele ediyor ve maçlar 4x4 formatında oynanıyor. Ancak kadroların en dikkat çekici tarafı her takımda en az bir kadın ya da bir erkek sporcu bulunma zorunluluğu. Karma takımlar birbirine karşı mücadele ediyor ve voleybol da rekabet yeni bir boyut kazanıyor.

Sıradışı Kurallar

11 sayılık 3’er set üzerinden oynanan maçlar kural açısından değerlendirildiğinde özel bir turnuva için şaşırtıcı olamayabilir. Peki ya seti kazanan takımın sahasının bir metre daralması... İşte bu yeni bir şey! Red Bull Back Line sıradışı kurallarla oyunu zorlaştırıyor ve eğlence seviyesini artırıyor.

Red Bull Back Line 2023 © Mahmut Cinci

Farklı Şehirler

Red Bull Back Line elemeleri dört farklı şehirde yapılıyor. Antalya elemeleri tamamlanmış olsa da İzmir, Ankara ve İstanbul'daki elemelere katılmak için hala fırsatın var. Yaşadığın yere en yakın olan lokasyonda bu heyecana dahil olabilirsin. Elemeleri geçen takımlar İstanbul'daki finalde harika bir deneyim yaşayacaklar.

Eğlence

Red Bull Back Line her spor etkinliğinde olduğu gibi rekabet, mücadele ve en önemlisi eğlence vadediyor. Bir amacın etrafında birleşen pek çok kişi bir araya geliyor, tanışıyor, birbilerine karşı mücadele ediyor, birileri kazanıyor birileri kaybediyor. Ancak her zaman olduğu gibi yepyeni arkadaşlıklar kuruluyor ve yaşanan tüm eğlence hatıralarda yerini alıyor.