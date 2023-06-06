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Voleybol
Red Bull Back Line Elemelerinde Neler Oluyor?
Voleybolun kurallarını yeniden belirleyen Red Bull Back Line’ın eleme sürecini bu sayfadan takip et.
Voleybolu sokağa taşıma hedefiyle yola çıkan Red Bull Back Line’ın elemelerine sırasıyla Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapıyor. Elemelerde galibiyete uzanan takımlar ise 23 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek finalde karşı karşıya gelecekler.
Red Bull Back Line’da takımlar dörder oyuncudan oluşuyor ve maçlar 11 puanlık üçer set üzerinden oynanıyor. Seti kazanan takımın sahasının bir metre daralması rakip takımın işini daha da zorlaştırırken, bu radikal değişim maçlara apayrı bir heyecan katıyor.
Red Bull Back Line Antalya elemeleri
Red Bull Back Line’ın Antalya elemelerini Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da ziyaret ederken, çekişmeli geçen maçlarından ardından Masters ve Çıvgın takımları zafere uzanarak İstanbul’daki finale katılma hakkı kazandı.