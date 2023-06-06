Red Bull Back Line Elemelerinde Neler Oluyor?

’ın elemelerine sırasıyla Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapıyor. Elemelerde galibiyete uzanan takımlar ise 23 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek finalde karşı karşıya gelecekler.

Red Bull Back Line’da takımlar dörder oyuncudan oluşuyor ve maçlar 11 puanlık üçer set üzerinden oynanıyor . Seti kazanan takımın sahasının bir metre daralması rakip takımın işini daha da zorlaştırırken, bu radikal değişim maçlara apayrı bir heyecan katıyor.