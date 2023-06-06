Red Bull Back Line
© Mahmut Cinci
Voleybol

Red Bull Back Line Elemelerinde Neler Oluyor?

Voleybolun kurallarını yeniden belirleyen Red Bull Back Line’ın eleme sürecini bu sayfadan takip et.
Yazar: Red Bull
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Red Bull Back Line

Voleybol, Red Bull Back Line ile sokaklara iniyor!

Etkinlik Hakkında Bilgi
Voleybolu sokağa taşıma hedefiyle yola çıkan Red Bull Back Line’ın elemelerine sırasıyla Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapıyor. Elemelerde galibiyete uzanan takımlar ise 23 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek finalde karşı karşıya gelecekler.
Red Bull Back Line’da takımlar dörder oyuncudan oluşuyor ve maçlar 11 puanlık üçer set üzerinden oynanıyor. Seti kazanan takımın sahasının bir metre daralması rakip takımın işini daha da zorlaştırırken, bu radikal değişim maçlara apayrı bir heyecan katıyor.

Red Bull Back Line Antalya elemeleri

Red Bull Back Line’ın Antalya elemelerini Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da ziyaret ederken, çekişmeli geçen maçlarından ardından Masters ve Çıvgın takımları zafere uzanarak İstanbul’daki finale katılma hakkı kazandı.
Red Bull Back Line

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Red Bull Back Line

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Red Bull Back Line

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Red Bull Back Line

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Red Bull Back Line

© Mahmut Cinci

Bu haberin içinde

Red Bull Back Line

Voleybol, Red Bull Back Line ile sokaklara iniyor!

Etkinlik Hakkında Bilgi
Voleybol