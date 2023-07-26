Red Bull Back Line’da Bizi Neler Bekliyor?

Voleybolu sokağa taşıma hedefiyle yola çıkan Red Bull Back Line’ın eleme sürecinde sona gelinmek üzere. Şu ana kadar Antalya’da, İzmir’de ve Ankara’da gerçekleşen elemeler sonunda sekiz takım finalde mücadele etme hakkı kazandı. Geriye ise sadece bir eleme etkinliği ve tabii ki büyük final kaldı.
Eleme süreci Haziran ayı başında Antalya’da başlarken, Temmuz ayında İzmir ve Ankara elemeleri düzenlendi. Geride kalan eleme etkinliklerinde başarılı olan takımları ve etkinlik fotoğraflarını görmek için buraya tıkla. Elemelerin son ayağına 29 Temmuz’da İstanbul’daki Galataport ev sahipliği yapacak.
Red Bull Back Line’ın son finalist takımları da belli olduktan sonra final etkinliği 30 Temmuz’da yine İstanbul’daki Galataport’ta düzenlenecek. Eğer seti kazanan takımın sahasının daraldığı bu farklı voleybol deneyimine tanık olmak istiyorsan, pazar günü final mücadelelerini izlemek için alanda ol.
Red Bull Back Line Finalistleri
- 1881 (İzmir)
- Colombia (İzmir)
- Çıvgın (Antalya)
- Çilekler (Ankara)
- Makara (Ankara)
- Masters (Antalya)
- Team Paris (İzmir)
- Winç (İzmir)