Red Bull Back Line’da Bizi Neler Bekliyor?

Voleybolu sokağa taşıma hedefiyle yola çıkan

’ın eleme sürecinde sona gelinmek üzere. Şu ana kadar Antalya’da, İzmir’de ve Ankara’da gerçekleşen elemeler sonunda sekiz takım finalde mücadele etme hakkı kazandı. Geriye ise sadece bir eleme etkinliği ve tabii ki büyük final kaldı.