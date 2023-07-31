Red Bull Back Line'da Şampiyon Beach Stars!

Red Bull Back Line elemelerin ardından gerçekleşen büyük finalle sona erdi. Nefes kesen finale Galataport Saat Kulesi Meydanı ev sahipliği yaptı. Organizasyon; heyecanın tavan yaptığı maçların yanında, sürprizler ve eğlenceli etkinliklerle de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Turnuvanın sonunda şampiyonluğa ulaşan takım ise Beach Stars oldu.

Antalya, İzmir ve Ankara'da yapılan elemelerin ardından son olarak finalden bir gün önce İstanbul elemeleri de tamamlandı. Final turnuvasına çıkan takımlar gruplara ayrılırken iki ayrı grupta ilk sırayı alan takımlar final maçında oynamaya hak kazandı. İkinci olan ekipler ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Red Bull Back Line final günü sürpriz etkinliklere de sahne oldu. Red Bull sporcusu ve milli voleybolcu Hande Baladın , Red Bull sporcuları Kübra Dağlı , Bora Altıntaş ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen gösteri maçı büyük ilgi gördü.

Red Bull sporcuları alanda © Nuri Yılmazer

Final turnuvası A Grubu'nda Beach Stars ilk sırayı alarak final maçına çıkmaya hak kazanırken, Kum Fırtınası da ikinci sırada yer aldı ve üçüncülük maçına ismini yazdırdı. 1881 ise üçüncü sırada yer aldı. B Grubu'nda ise ilk sıra Çilekler'in olurken Makara ise ikinci olarak üçüncülük maçına yükseldi. Üçüncü sıra ise Şepidiler'in oldu.

Grup mücadelelerinin ardından Red Bull Dance Your Style yarışması finalinde yarışacak dansçıların, etkinlikteki sürpriz performansları da Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nı dolduran seyircileri coşturdu.

Üçüncülük mücadelesinde Makara ve Kum Fırtınası karşı karşıya geldi. İlk set 12-10'luk skorla Kum Fırtınası'nın olurken sonraki iki seti Makara ekibi 11-7 ve 11-4'lük skorlarla kazandı ve setlerde durumu 2-1'e getirdi. Böylece Makara ekibinin sahası küçüldü. Son sette saha boyutu avantajına sahip olan Makara 11-6'lık skorla setlerde 3-1'i yakaladı ve maçı kazandı.

Havadan Red Bull Back Line © Nuri Yılmazer

Mehmet Furkan Öksüz, Emir Güleç, Alper Fatih Akkuş, Aslı Şahin ve Hakan Gün'den oluşan Ankara ekibi üçüncülük ödülünü alırken takım kaptanı Emir Güleç şunları söyledi: "Türk voleybolunun çok iyi bir dönem geçirdiği bu günlerde düzenlenen bu turnuva amatör voleybolcular için harika bir etkinlik oldu. Bu gibi organizasyonların Türk voleybolunun gelişimi için önemli olduğunu düşünüyorum."

Çilekler ve Beach Stars arasındaki final maçı oldukça çekişmeli başladı. İlk iki seti 11-9'luk skorlarla kazanmayı başaran Beach Stars, Gleb ve Görkem'in etkili oyunuyla saha boyutu avantajını yakalamış oldu. Son seti de 11-6 kazanmayı başaran Beach Stars Red Bull Back Line şampiyonu olmayı başardı.

Metehan Çevlik, Oğulcan Bolat, Metin Sever, Özlem Etkesen Çevlik ve Sami Burak Tatar'ın yer aldığı Çilekler takımın finallere Ankara elemelerinde başarılı olarak gelmişti. Bu serüvenin sonunda ikinci olmayı başaran ekipte Sami Burak Tatar final maçının ardın şunları söyledi: "İki haftalık yoğun bir süreç geçirdik. Elemelerde ve final turnuvasında başarılı olarak buralara kadar geldik ve ikinci olduk. Elbette birinci olmayı isterdik ama ambiyans ve seyirci çok güzeldi, çok keyif aldık."

Diğer tarafta ise şampiyon takım vardı. Turnuvaya İstanbul'dan katılan Beach Stars, Rana Kamış, Görkem Özgür Uçar, Gleb Fedin, Hasan Abu Al Fahem'den oluşuyordu. Maçın bitimiyle müthiş bir mutluluk yaşayan ekip Red Bull Back Line kupasının sahibi oldu.

Red Bull Back Line Şampiyonu Beach Stars © Nuri Yılmazer

Şampiyon ekipten Görkem Özgür Uçar şunları söyledi: "Türkiye Şampiyonu olduk. Çok mutluyuz. Son derece profesyonelce hazırlanmış bir organizasyondu. Takım arkadaşlarıma ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Takım arkadaşı Rana Kamış ise duygularını şu şekilde ifade etti: "Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım çok tecrübelilerdi. Biraz stresliydim ama şimdi çok mutluyum kazandığımız için ve güzel bir ödüle sahip olduğumuz için. Çok kaliteli bir organizasyondu."