Red Bull Basement'ın 2020 Kazananıyla Tanışın

Red Bull Basement bu yıl da girişimci öğrencilere kapılarını açtı. Yaratıcı fikirleri ve sıra dışı insanları bir araya getiren organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı da Plantric isimli projenin oldu. Doğuş Üniversitesi'nden Aylin Yazıcı ve Can Zenginel 'in projesi kendi kendine yetebilen bahçe sistemleri üzerine odaklanıyor. İkiliyle gerçekleştirdiğimiz sohbeti hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Her şeyden önce sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Merhaba ben Aylin. Doğuş Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım okuyorum. 3. sınıftayım. Yaklaşık bir buçuk senedir aktif olarak uluslararası ve Türkiye genelinde yarışmalara katılıyorum. Kendimi girişimci olmaya adadım diyebilirim. 3D modelleme dışında grafik tasarım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 11 yaşından beri müzikle uğraşıyorum; gitar çalıyorum.

Ben, Can Zenginel. Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim ve okulumuzun girişimcilik kulübü DOU Startup’ın organizasyon koordinatörlüğünü yapıyorum. Kuluçka merkezimizde yolumuzun kesiştiği Aylin’le PLANTRIC için güçlerimizi birleştirdik ve bu yola çıktık.

PLANTRIC projenizden bahseder misiniz?

Plantric, kendi kendine yetebilen bir bahçe sistemidir. Bu sistem yemek atıklarının kompostlanma yöntemine dayalı olarak çalışır. Üç ana çalışma bölümünden oluşur; yemek atıkları için konteyner, büyük toprak kap ve otomatik sulama sistemi. Sistem, gıda atıkları konteynerlara döküldükten sonra çalışır ve saksıda bulunan toprağı gübreleyerek bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için enerji sağlar. Çürütmenin genelde olumsuz bir anlamı vardır ama konu kompost olunca çürütmek yeniden yaşatmak demek.

Bu projenin ortaya çıkma sebebi nedir?

Yiyecekler, kompostlanabilir yanıcı atıkların % 46,2'sini oluşturuyor. Bu, bitkilerin büyümesi için muazzam bir enerji potansiyeli ve kaçırdığımız çok büyük bir sayı oranı. Toplu alanlarda ve yemek atıklarının fazla olduğu yerlerde, bu atıkların çöpe gitmesi yerine bir bitki gelişim aşamasına dâhil edilmesi asıl hedefimiz. Bitkilerin ekosisteme kattığı fayda da yadsınamaz bir gerçek.

PLANTRIC, kullanıcıya nasıl bir fayda sağlayacak?

Çöp alanlarının %60’ı yiyecek atıklarından oluşuyor. PLANTRIC öncelikle yiyeceklerin çöp alanlarına girmesini engelleyecek. Bu sayede enerji kaynağı olan gıdalar diğerlerinden ayrışacak. Sadece organik gübre elde etmekle kalmayıp bunu bir bitki gelişim sürecinin içine dâhil edecek. Kullanıcı, yiyeceği attığında potansiyel olarak bir bitki yetiştirmiş olacak. En güzel tarafı ise sistem tüm bu süreci, sulamasına kadar kendisi sağlayacak.

Peki, PLANTRIC projesinin sahip olduğu teknolojiden biraz bahsedebilir misiniz?

PLANTRIC, konteynerlarına atılan organik atıkların humidity sensor (nem sensörü) tarafından algılanması ve atıkların belli düzeye ulaşması üzerine çalışmaya başlar. İçerde bulunan bıçaklar döner ve bir miktar hazır toprakla karıştırmaya başlar.

Altında bulunan ısıtıcılar devreye girer ve karıştırma işlemi ile beraber ısınmaya başlar. Bu sayede %85 oranında atık hacmi küçülür. Normal şartlarda 25-30 gün süren kompostlama işlemi 24 saat içerisinde tamamlanır. Bitkinin bulunduğu tarafa aktarılır. Bitki gelişim süreci için yüksek miktarda enerji sağlanır. Otomatik sulama sistemi sayesinde belirlenen miktarda sulama gerçekleştirilir. Yemek atıkları güzel bir döngüye katılmış olur.

Red Bull Basement Türkiye'yi kazanmak nasıl bir his?

Fikrimizi dünyaya tanıtma şansını bulabileceğimiz Red Bull Basement programında, 172 tane birbirinden değerli başvuru arasından önce oylamada aldığımız destek daha sonra da lokal ve global jürinin seçimi sonucunda Türkiye kazananı olmak bizi çok gururlandırdı. Bu heyecan ve motivasyonla ülkemizi global buluşmada en iyi şekilde temsil edip derece getirmek en büyük hedefimiz.

Red Bull Basement’ın size hangi yönlerinden fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Beş haftalık geliştirme fazında PLANTRIC’i çalışma alanı, uluslararası mentorlar ve küresel inovasyon ağıyla şu anki hâlinden çok daha ileri seviyeye taşıyacağımızdan eminiz. Ayrıca yerli ve yabancı mentorlarla yapacağımız ilham verici görüşmelerin bize ömür boyu yol gösterebileceği kanaatindeyiz. Fikrimiz ilk adımlarını attı bundan sonra Red Bull’un mottosunda söylediği gibi “kanatlandıracağını” düşünüyoruz.

Red Bull Basement global atölyesinden beklentileriniz neler?