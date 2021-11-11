Red Bull Basement'ın 2021 Kazananıyla Tanışın!

Red Bull Basement bu yıl da yaratıcı fikirleri ve sıra dışı insanları bir araya getirdi. Değerlendirilen projeler arasında birinci olup Red Bull Basement Türkiye'nin kazananı olan proje ise ToplaGel oldu.

Projenin sahipleri Elif Bilge Gürgür ve Eylül Nisa Beşli , endüstri mühendisliği bölümünde öğrenim gören iki üniversite öğrencisi. İkili, aynı zamanda sürdürülebilirlik konusuyla da çok yakından ilgili. Öyle ki; insanların atık toplamak ve bu atıkları gerekli yerlere ulaştırmak konusunda problem yaşadıklarını fark ederek, ToplaGel isimli projeyi tasarladılar. Biz de Elif ve Eylül ile Red Bull Basement 2021'in global finalinde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan projeleri ToplaGel 'i ve çok daha fazlasını konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Elif, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiyim. Mühendislik Fakültesi öğrencisi olduğumdan dolayı çok yoğun bir okul hayatım var. Diğer taraftan, girişimcilik ve sürdürülülebilirlik ile çok fazla ilgiliyim. Bu ilgim, üniversiteye geçtiğimden beri var aslında. Projeler yazıyorum, yürütüyorum. Takım arkadaşım Eylül'le de Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden arkadaşız. Oradan süregelen bir arkadaşlığımız var. Şimdi de birlikte ortak noktalarda kesişip ortak projeler yapıyoruz.

Ben Eylül, Koç Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ben de sürdürülebilirlikle epey ilgiliyim ve Elif'le birlikte sürdürülebilirlik konusunda projeler üretmeye başladım.

ToplaGel projesinden bahsedebilir misiniz biraz? Bu projeyi tasarlama süreci nasıl ortaya çıktı?

Aslında projeye, farklı bir yarışmaya katılmaya kadar verdiğimizde başladık. Sürdürülebilirlik alanında proje geliştirmemiz beklenen bir yarışmaydı. Bu fikri de o yarışma sürecinde geliştirdik. Fikir şuna dayanıyor: İnsanların, atık toplamak ve bu atıkları gerekli yerlere ulaştırmak konusunda sıkıntılar yaşadığını fark ettik. Çevremizde bir anket yaptık. Bu ankete göre, ulaşım, zaman ve teşvik probleminin çok yoğun olduğunu anladık.

Buna şöyle bir çözüm bulduk. Eğer biz zamanı ve ulaşımı insanların evine getirirsek, bu iki sorun ortadan kalkmış oluyor. Kapıya hizmet modeliyle, teşvik edici bir sistem kurguladık aslında. Şöyle oluyor: ToplaGel modelinde iki üyelik sistemi bulunuyor. Biri biriktirici, diğeri toplayıcı. Siz biriktirici olarak evde atıklarınızı biriktiriyorsunuz. Ardından sizin müsait olduğunu zaman dilimi için uygulamamız üzerinden bir randevu oluşturuyorsunuz. Örneğin perşembe saat 18.00'de siz müsaitsiniz ve evde olacaksınız. Çalışanlarımız, o saatte sizin evinize geliyor ve atıklarınızı alıyor. Burada sizin yanınızda çalışanlarımız atıklarınızın ağırlığını ölçüyor ve bu ağırlıklar, öncesinde vermiş olduğunuz atıklarla birlikte kümülatif bir şekilde işleniyor. Ve o kilogramın da bir puan karşılığı oluyor. Burada biriktirici bu puanları marketlerde indirim kuponu olarak, kedi-köpek maması olarak ya da derneklere bağış olarak kullanabiliyor.

Diğer tarafta toplayıcı ise zaten saatlik bir çalışma ücreti alarak bizim çalışanımız oluyor. Yani iki tarafın da kazanmasını sağlarken, geri dönüşümü artırmayı hedefliyoruz.

ToplaGel projesinin yaratıcıları: Elif Bilge Gürgür ve Eylül Nisa Beşli © Nuri Yılmazer

ToplaGel dijital platformu kullanıcıya neler vadediyor ve kolektif anlamda nasıl bir fayda sağlıyor?

Geliştirdiğimiz sistemde mahalle bilincini de artırmayı hedefliyoruz. İki tip kullanıcı var demiştik; toplayıcılar ve biriktiriciler. Toplayıcıları biz mahallesinde yaşayan insanlardan seçmeyi planlıyoruz. Çalışmak isteyen biri sistemimize kaydoluyor ve yaşadığı mahallede görevlendiriliyor. O mahallede atık biriktiren insanlar, seni randevu sistemiyle evlerine çağırıyorlar ve atıklarını teslim alıyorsun. Böylece mahalle kültürünü de yeniden canlandırmayı hedefliyoruz.

Peki ToplaGel’in teknolojisini biraz detaylandırabilir misiniz? Sistem nasıl işliyor?

Toplayıcıların atık biriktiren insanların gitme sürecinde çeşitli araçlar kullanabileceğini düşündük. Elektrikli araçlar ya da bisiklet gibi... Bu, toplayıcıyla biriktirici arasındaki mesafeye göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenebilecek bir adım olacak. Ondan sonra toplayıcılar aldıkları atıkları, kiraladığımız depolara ulaştıracaklar. Ve tüm atıkları depolarda biriktirmiş olacağız. Anlaşmalı olduğumuz geri dönüşüm fabrikaları alım yapacaklar.

ToplaGel'in burada asıl problem çözmesi gereken kısım lojistik. Ve biz burada ikimizin de endüstri mühendisliği okuyor olmamıza, dolayısıyla akademik bilgilere güveniyoruz. Optimizasyonu iyi yapabilecemize inanıyoruz. Bir de büyük resme baktığımızda ve kendimizi nerede konumlandırıyoruz diye düşündüğümüzde gün sonunda kendi lojistik şirketimiz de olabilir. ToplaGel'in emisyonu sıfırlamış, karbon sıfır bir lojistik şirketi de olabilir. Bunlar olduğunda zaten tüm planlamalar tüm lojistik süreçler bizim tarafımızdan olduğu için başka bir şirkete bağlı kalmadan bunu başka şirkete balı kalmadan halledebiliyor olacağız.

Diğer taraftan burası da çok önemli. Siz sisteme üye olduğunuza biz hemen size ulaşıp, sizin evinize farklı renklerde poşetler ve kutular getireceğiz. Siz atıklarınızı evinizde atıklarınızı zaten ayrıştırarak toplayacaksınız aslında. Biz sizden plastiği, camı ya da diğerlerini ayrı ayrı alacağız. Geri dönüşüm fabrikaları da bizim depomuzdan alacak. Biz, sizinle geri dönüşüm fabrikaları arasındaki aracı oluyoruz aslında.

"Red Bull Basement global finali için çok heyecanlıyız" © Nuri Yılmazer

Red Bull Basement deneyiminin size neler kattığını düşünüyorsunuz?

Basement'a seçildiğimizi öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Şu anda da süreç harika gidiyor. Çok mutlu ve gururluyuz. Globalde de çok güzel şeylerle geri döneceğimize inanıyoruz. Fikrimize de güveniyoruz. Dünya için çok iyi olabileceğine inandığımız bir fikir üzerine çalışıyoruz. Bunun üzerine çalışıyor olmak çok mutlu ediyor çünkü gün sonunda çevremiz ve gezegenimiz için bir şeyler yapıyor olmak tatmin edici bir his kesinlikle.

Red Bull Basement Türkiye kazananı olmak size neler hissettirdi?

Bu noktada Red Bull ile birlikte çalışıyor olmak, birlikte ilerleyip yolu birlikte keşfediyor olmak bizim için çok değerli. Gururlu ve mutluyuz.

Red Bull Basement'ın İstanbul'da gerçekleşecek global finali için heyecanlı mısınız?

Çok heyecanlıyız. Türkiye ev sahipliği yapıyor ve biz Türkiye'yi temsil eden bir projeyle yola çıktığımız için ekstra bir heyecan var...