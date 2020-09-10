Red Bull Basement'ı Canlı İzle

Bir fikir her şeyi değiştirebilir.

da bu düşünceyle pozitif etkiler yaratan fikirleri kanatlandırıyor. Teknolojiyi ve sosyal katkıyı birleştiren bu platformda katılımcılar pozitif değişimler için beyin fırtınasına girişiyor. Red Bull Basement 2020 için başvuru süreci başlamışken ilham verici bir buluşmayla fikirlerini geliştirme şansına sahipsin.