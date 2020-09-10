Red Bull Basement'ı Canlı İzle
© Dmytro Vakulka/Red Bull Content Pool
Red Bull Basement pozitif etkiler yaratan fikirleri kanatlandırıyor.
itibarıyla yayında
Bir fikir her şeyi değiştirebilir. Red Bull Basement da bu düşünceyle pozitif etkiler yaratan fikirleri kanatlandırıyor. Teknolojiyi ve sosyal katkıyı birleştiren bu platformda katılımcılar pozitif değişimler için beyin fırtınasına girişiyor. Red Bull Basement 2020 için başvuru süreci başlamışken ilham verici bir buluşmayla fikirlerini geliştirme şansına sahipsin.
Red Bull Basement'ın etkinlik programı ise şu şekilde:
- 14:00 - Açılış & Karşılama
Çağdaş Yaltı - Red Bull Türkiye Pazarlama Direktörü
- 14:45 - Spor ve Girişimcilik
Sinan Güler - Güler Legacy Kurucusu, Eski Milli Basketbolcu, Girişimci
- 15:15 - Kültürel Mirasların Teknolojiyle Yaşatılması ve Korunması
Hande Ercan - Piri Satış Direktörü
- 15:45 - İstanbul'un Akıllı Şehir Yolculuğu
Burcu Özdemir - İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü, Şehir Plancısı