Red Bull Basement Dünya Finali'nde Neler Oluyor?

Red Bull Basement Dünya Finali başladı! 44 ülkeden finalist öğrencilerin katıldığı ve yenilikçi projelerin global jüri üyelerinin beğenisine sunulduğu bu üç gün sürecek olan finale İstanbul, Feriye ev sahipliği yapıyor.

Finalde neler olup bittiğini hemen aşağıdaki akıştan takip edebilirsin.

1. Gün

Gelecek nesiller inovasyon yoluyla nasıl güçlendirilir?

Red Bull Basement'ın ilk günü Carolina Rossi, Viktoria Solms ve Ceri McCall'un katılımıyla "Gelecek nesiller inovasyon yoluyla nasıl güçlendirilir?" başlığı altında yapılan panelle başladı. Katılımcılar tecrübelerini öğrencilerle paylaşırken, öğrenciler de aktif bir şekilde panele dahil oldular.

Carolina Rossi, Viktoria Solms ve Ceri McCall © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

Öğrencilerden bol bol soru alan katılımcılar, iş fikirlerinin gerçeğe dönüşmesi sürecinde finansal ve ticari baskıların nasıl yönetileceği, yeni kurulan şirketler etkili kurumsal yapıların nasıl sağlanabileceğini ve bu süreçte data ve kurumsal hedefler ne kadar önemli olduğunu kendi tecrübeleriyle birleştirerek öğrencilere aktardılar.

VR yoluyla ideal evrim

Red Bull Basement'ta VR deneyimi © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

Red Bull Basement'ın dikkat çeken anlarından biri Tim Wade ve Timo Fischer'ın VR yoluyla ideal evrimin kapılarını öğrencilere açtığı workshop'ta yaşandı. Wade ve Fischer'ın yönettiği workshop'ta öğrenciler VR gözlüklerini kuşanarak sıra dışı bir deneyimin parçası oldular.

Manjula Lee & Nicole Gibson - İşinizi nasıl ölçeklendirirsiniz?

Manjula Lee ve Nicole Gibson'ın konuşmacı olduğu workshop, öğrencilere iş fikirlerinin nasıl bir ölçekte şekillendirileceğini aktarırken katılımcılar konuşmalarını kişisel kariyer yolculuklarından hikayelerle zenginleştirdiler.

World Wide Generation ve G17Eco platformunun kurucusu Manjula Lee, iş fikirlerini şekillendirirken takip ettiği prensipleri öğrencilerle paylaştı ve girişimci öğrencilerin vizyon, amaç, görev ve değerlerini global bir amaçla ilişkilendirmelerinin önemini vurguladı.

Nicole Gibson © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

Workshop'ın ikinci bölümünde söz alan Love Out Loud hareketinin lideri Nicole Gibson ise konuşmasını öğrencilerin serüvenlerine bir vizyon ile başlamaları ve sonsuz ihtimallere açık olmaları üzerine kurdu.

Mathias Haas - Sosyal medyada hikaye anlatıcılığı

Mathias Haas © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

Mathias Haas, "Sosyal medyada hikaye anlatıcılığı isimli workshop'da öğrencilerle sosyal medya üzerinden daha fazla kullanıcıya ulaşmanın ipuçlarını paylaştı. Haas'ın verdiği teknik detaylarla öğrencilerin yoğun ilgisini çeken workshop, sosyal medyada görünürlüğün önemini gözler önüne sererken, öğrencilerin soruları keyifli bir interaktif sohbet alanı yarattı.

Faisal Jamil - Doğru medya ilgisi işinizi yeni bir boyuta taşıyabilir

Faisal Jamil © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

Faisal Jamil'in yönettiği "Doğru medya ilgisi işinizi yeni bir boyuta taşıyabilir" konulu workshop'ta, öğrenciler medya iletişimine dair değerli bilgiler edindi. Basın bildirilerinden, medya ile iletişim yöntemlerine uzanan geniş bir yelpazede tecrübelerini öğrencilere aktaran Jamil, öğrencilerle sık sık fikir alış verişinde bulunarak hayli öğretici bir seans gerçekleştirdi.

Kudzi Chikumbu ile "Otantik kalmanın sırrı"

Kudzi Chikumbu © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

Teknoloji yöneticisi Kudzi Chikumbu, "Otantik kalmanın sırrı" başlıklı konuşmasında öğrencilere hem kariyerlerinde hem de dünyada olumlu değişimi yönlendirmek için özgünlüğün neden hayati olduğundan bahsetti. Chikumbu'nun kendi kariyer macerasını öğrencilerle paylaşırken, konuşması esnasında kullandığı fotoğraflar ve videolarla öğrencilere keyifli bir tecrübe yaşattı.

Hazal Nehir ile parkur deneyimi

Öğrencilerin bu kez fiziksel olarak da dahil olduğu workshop'ta Red Bull sporcusu Hazal Nehir, hem öğrencileri parkur deneyimine dahil etti hem de yeteneklerini sergileyerek ilk güne eğlenceli bir kapanış yaptı.