Red Bull Basement Dünya Finali'ne Hangi Projeler Katılacak?

ACCIST (Almanya) : Hannes Lüder ve Maximilian Briz, sarsıntı önleyici sensör projesiyle finalde yer alacaklar.

AQUALUX (Brezilya) : Güney Amerikalı ekibin projesi daha kaliteli içme suyu sağlayabilmeyi amaçlıyor.

AirFlux (Kazakistan) : Akıllı havalandırma projesi kapalı alanlarda temiz hava temin edilmesine odaklanıyor.

ALTER CYCLE (Bulgaristan) : Flip Sirakov ve Yoan Filev geri dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla dünya finaline katılmaya hak kazandı.

ALTER EGO (İsviçre) : Online kıyafet alış verişi yaparken cep telefonunu deneme kabini olarak kullanmaya ne dersin?

BatAlgs (Şili) : Şilili öğrenciler sağlık çalışanlarının kullanımı için yosun bazlı önlükler projesiyle İstanbul'a geliyor.

BrokerGreen (İtalya) : Tarımsal ve endüstriyel atık sorununa yenilikçi bir çözüm getiren İtalyan ekip, tasarladıkları uygulamayla finalde yer buldu.

CareersXP (İrlanda) : CareersXP, öğrencilerin kariyer seçenekleri konusunda uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlayan bir platform.

Circulate (Avusturya) : Manuel Weberndorfer ve Charlotte Grollmisch ambalajların yeniden kullanılması üzerine geliştirdikleri projeyle global jürinin karşısına çıkacak.

CutBox (İsveç) : CutBox, tek kullanımlık plastik çatal bıçak kullanımını azaltmaya yönelik bir proje.

Digital X-ray Glasses (Güney Afrika) : İsminden de kolayca anlaşılacağı üzere, bu projede X-ray cihazları bir gözlüğün içine sığdırılıyor.

E-Med (Özbekistan) : Proje, kağıt tabanlı tıbbi verileri dijitalleştirmeyi amaçlıyor.

E-Trash (İtalya) : Bu projede, atık sınıflandırmasının daha kolay ve daha etkin şekilde yapılması hedefleniyor.

EORAPTOR (Arjantin) : İtfaiyeciler için diğer araçların ulaşamadığı alanlarda hareket kabiliyeti sağlayan elektrikli bir motosiklet projesi.

FindYourPro (Belçika) : Öğrencilerin iş hayatını daha iyi anlamaları için profesyonellerle bağlantı kurmasına yardımcı olacak bir uygulama.

FlowPoint (Danimarka) : Veri toplama ve yapay zeka teknolojisini uygulamanın yeni ve etik bir yolu.

Fun Forbidden (Litvanya) : Litvanyalı öğrenciler eğitim amaçlı ve VR steampunk temalı sanal bir alan geliştirdi.

H2Whoah (Kanada) : Gerçek zamanlı olarak güncellenen ve verileri akıllı cihazlara gönderen evlerde etkin su kullanımını amaçlayan bir su kullanımı izleme cihazı.

HexCode (SriLanka) : Bu proje, düşük ve orta gelirli ailelerin su depoları için uygun ve kolay bir yönetim sistemi sağlamayı amaçlıyor.

How Coffee Grounds Can Help Save The World (Portekiz) : Portekizli katılımcılar, organik madde israfını çözerek küresel ısınmanın etkisini en aza indirmek için kahve telvesine başvuruyor.

Jotted (ABD) : Öğrencileri akademik zorlukların üstesinden gelmeye hazırlamayı ve güçlendirmeyi amaçlayan otomatik bir not alma aracı.

NCCR (Japonya) : Bu projede, AI destekli bir ses yalıtım sistemi yer alıyor.

Nuhate (Kosova) : Hava kalitesini ölçen ve toksik maddeleri ayırt edebilen bu proje hem donanım hem de yazılım araçlarından oluşuyor.

Ocean Guardians (Mısır) : Deniz yaşamını korumak, okyanuslarımızdaki ve su yollarımızdaki plastik kirliliğini azaltmakla ilgilenen bir proje.

OpenGrid (Avustralya) : Bu proje, merkezi olmayan bir enerji değişim platformu yaratmayı hedefliyor.

PanoRender (Romanya) : Şirketlerin dijitalleşme sorunuyla yüzleşmesi ve yeni gerçekliğe uyum sağlaması için bir çözüm platformu.

Phoenix (Yunanistan) : Orman yangınları kısa sürede tespit edecek insansız hava aracı.

Project Picoballoon (Slovakya) : Piccaballoon, atmosferik veriler toplayan ultra hafif bir stratosferik sonda.

Recup Plast (Fransa) : Fransız öğrenciler plastik partikül geri kazanım sistemi projeleriyle dünya finalinde yer alıyor.

SKISH (Pakistan) : Öğrencilerin kampüs içinde ve dışında çevrelerindeki diğer kişilerle bağlantı kurmalarını ve becerilerini paylaşmalarını sağlayan bir teknoloji eğitim platformu.

Simple Bionics (Polonya) : İhtiyacı olan herkes için ucuz ve güvenilir bir protez el projesi.

Siren (Kenya) : Acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastaları en yakın sağlık çalışanları, ambulanslar ve sağlık tesisleri ile buluşturan bir uygulama.

Smart Capacit System (Macaristan) : Bu proje, etkin enerji kullanımının sağlanması için akıllı şarj sistemi kurmayı hedefliyor.

Starry Light Tiles (Birleşik Krallık) : Bu proje, kendi kendine yetebilen karolar ile sokak aydınlatması kavramına yeni yaklaşım getiriyor.

Student fashion studio Alavera (Hırvatistan) : Tekstil atıklarını geri dönüştürerek öğrencilerin üniversite eğitimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Swipe 4 a Job (Letonya) : Öğrencilerin kısa sürede iş bulmasını amaçlayan yepyeni bir uygulama.

TESTAMENT (Yeni Zelanda) : Mektup yazarken ruh halinizi ve genel sağlığınızı takip eden dinamik bir akıllı kalem.

ToplaGel (Türkiye) : Geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform.

VECO (Rusya) : VECO, çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmayı ve bu sorunların yerel düzeyde nasıl çözülebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

VEGO app (İspanya) : Sağlıklı bir vegan yaşam isteyenlere yardımcı olan uygulama.

Volnix (Hindistan) : Su tasarrufu sağlayan, dijital olarak kontrol edilebilen bir tarımsal sulama yöntemi.

WheelKeep (Ukrayna) : Bisiklet güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bir uygulama.

Wrest (Çekya) : Mouse kullanırken çalışma alışkanlıklarınızı iyileştirecek ve karpal tünel sendromunun önlenmesine yardımcı olacak akıllı bir mouse pad.