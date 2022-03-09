Red Bull Basement Dünya Finali'ne Hangi Projeler Katılacak?

Red Bull Basement Dünya Finali için geri sayım sürüyor. İstanbul, Feriye'de ev sahipliği yapacağımız ve 44 ülkeden finalist öğrencilerin katılacağı final 25-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Yenilikçi projelerin global jüri üyelerinin beğenesine sunulacağı Red Bull Basement Dünya Finali’nde ülkemizi ise ToplaGel temsil edecek.
ToplaGel’in kurucuları, Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, projelerini ‘geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform’ olarak özetliyorlar.
Dünyanın ekolojik dengesini korumak için her geçen gün önemi artan geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmak, atık toplayan kişilerin istihdamına katkı koymak ve kişilere özel ödül sistemi ile sistemin devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor. Red Bull Basement Dünya Finali'ne katılacak olan diğer projeler de tıpkı ToplaGel gibi iyi bir amaca hizmet eden ve teknolojinin gücünden yararlanan özelliklere sahip. Bazen kaliteli içme suyu bazen ise endüstriyel atık sorununa yenilikçi bir çözüm getirmeyi hedefleyen toplamda 44 proje finalde yer alacak.
Dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelecek üniversiteli gençler, yurtiçi ve yurt dışından mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında, üç gün boyunca devam edecek eğitim ve çalışmalar ile uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak. İşte dünya finaline katılacak ülkeler ve projeleri.
Dünya finalinde yarışacak olan tüm projeleri hemen aşağıda bulabilirsin.
- ACCIST (Almanya): Hannes Lüder ve Maximilian Briz, sarsıntı önleyici sensör projesiyle finalde yer alacaklar.
- AQUALUX (Brezilya): Güney Amerikalı ekibin projesi daha kaliteli içme suyu sağlayabilmeyi amaçlıyor.
- AirFlux (Kazakistan): Akıllı havalandırma projesi kapalı alanlarda temiz hava temin edilmesine odaklanıyor.
- ALTER CYCLE (Bulgaristan): Flip Sirakov ve Yoan Filev geri dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla dünya finaline katılmaya hak kazandı.
- ALTER EGO (İsviçre): Online kıyafet alış verişi yaparken cep telefonunu deneme kabini olarak kullanmaya ne dersin?
- BatAlgs (Şili): Şilili öğrenciler sağlık çalışanlarının kullanımı için yosun bazlı önlükler projesiyle İstanbul'a geliyor.
- BrokerGreen (İtalya): Tarımsal ve endüstriyel atık sorununa yenilikçi bir çözüm getiren İtalyan ekip, tasarladıkları uygulamayla finalde yer buldu.
- CareersXP (İrlanda): CareersXP, öğrencilerin kariyer seçenekleri konusunda uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlayan bir platform.
- Circulate (Avusturya): Manuel Weberndorfer ve Charlotte Grollmisch ambalajların yeniden kullanılması üzerine geliştirdikleri projeyle global jürinin karşısına çıkacak.
- CutBox (İsveç): CutBox, tek kullanımlık plastik çatal bıçak kullanımını azaltmaya yönelik bir proje.
- Digital X-ray Glasses (Güney Afrika): İsminden de kolayca anlaşılacağı üzere, bu projede X-ray cihazları bir gözlüğün içine sığdırılıyor.
- E-Med (Özbekistan): Proje, kağıt tabanlı tıbbi verileri dijitalleştirmeyi amaçlıyor.
- E-Trash (İtalya): Bu projede, atık sınıflandırmasının daha kolay ve daha etkin şekilde yapılması hedefleniyor.
- EORAPTOR (Arjantin): İtfaiyeciler için diğer araçların ulaşamadığı alanlarda hareket kabiliyeti sağlayan elektrikli bir motosiklet projesi.
- FindYourPro (Belçika): Öğrencilerin iş hayatını daha iyi anlamaları için profesyonellerle bağlantı kurmasına yardımcı olacak bir uygulama.
- FlowPoint (Danimarka): Veri toplama ve yapay zeka teknolojisini uygulamanın yeni ve etik bir yolu.
- Fun Forbidden (Litvanya): Litvanyalı öğrenciler eğitim amaçlı ve VR steampunk temalı sanal bir alan geliştirdi.
- H2Whoah (Kanada): Gerçek zamanlı olarak güncellenen ve verileri akıllı cihazlara gönderen evlerde etkin su kullanımını amaçlayan bir su kullanımı izleme cihazı.
- HexCode (SriLanka): Bu proje, düşük ve orta gelirli ailelerin su depoları için uygun ve kolay bir yönetim sistemi sağlamayı amaçlıyor.
- How Coffee Grounds Can Help Save The World (Portekiz): Portekizli katılımcılar, organik madde israfını çözerek küresel ısınmanın etkisini en aza indirmek için kahve telvesine başvuruyor.
- Jotted (ABD): Öğrencileri akademik zorlukların üstesinden gelmeye hazırlamayı ve güçlendirmeyi amaçlayan otomatik bir not alma aracı.
- NCCR (Japonya): Bu projede, AI destekli bir ses yalıtım sistemi yer alıyor.
- Nuhate (Kosova): Hava kalitesini ölçen ve toksik maddeleri ayırt edebilen bu proje hem donanım hem de yazılım araçlarından oluşuyor.
- Ocean Guardians (Mısır): Deniz yaşamını korumak, okyanuslarımızdaki ve su yollarımızdaki plastik kirliliğini azaltmakla ilgilenen bir proje.
- OpenGrid (Avustralya): Bu proje, merkezi olmayan bir enerji değişim platformu yaratmayı hedefliyor.
- PanoRender (Romanya): Şirketlerin dijitalleşme sorunuyla yüzleşmesi ve yeni gerçekliğe uyum sağlaması için bir çözüm platformu.
- Phoenix (Yunanistan): Orman yangınları kısa sürede tespit edecek insansız hava aracı.
- Project Picoballoon (Slovakya): Piccaballoon, atmosferik veriler toplayan ultra hafif bir stratosferik sonda.
- Recup Plast (Fransa): Fransız öğrenciler plastik partikül geri kazanım sistemi projeleriyle dünya finalinde yer alıyor.
- SKISH (Pakistan): Öğrencilerin kampüs içinde ve dışında çevrelerindeki diğer kişilerle bağlantı kurmalarını ve becerilerini paylaşmalarını sağlayan bir teknoloji eğitim platformu.
- Simple Bionics (Polonya): İhtiyacı olan herkes için ucuz ve güvenilir bir protez el projesi.
- Siren (Kenya): Acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan hastaları en yakın sağlık çalışanları, ambulanslar ve sağlık tesisleri ile buluşturan bir uygulama.
- Smart Capacit System (Macaristan): Bu proje, etkin enerji kullanımının sağlanması için akıllı şarj sistemi kurmayı hedefliyor.
- Starry Light Tiles (Birleşik Krallık): Bu proje, kendi kendine yetebilen karolar ile sokak aydınlatması kavramına yeni yaklaşım getiriyor.
- Student fashion studio Alavera (Hırvatistan): Tekstil atıklarını geri dönüştürerek öğrencilerin üniversite eğitimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
- Swipe 4 a Job (Letonya): Öğrencilerin kısa sürede iş bulmasını amaçlayan yepyeni bir uygulama.
- TESTAMENT (Yeni Zelanda): Mektup yazarken ruh halinizi ve genel sağlığınızı takip eden dinamik bir akıllı kalem.
- ToplaGel (Türkiye): Geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform.
- VECO (Rusya): VECO, çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmayı ve bu sorunların yerel düzeyde nasıl çözülebileceğini göstermeyi amaçlıyor.
- VEGO app (İspanya): Sağlıklı bir vegan yaşam isteyenlere yardımcı olan uygulama.
- Volnix (Hindistan): Su tasarrufu sağlayan, dijital olarak kontrol edilebilen bir tarımsal sulama yöntemi.
- WheelKeep (Ukrayna): Bisiklet güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bir uygulama.
- Wrest (Çekya): Mouse kullanırken çalışma alışkanlıklarınızı iyileştirecek ve karpal tünel sendromunun önlenmesine yardımcı olacak akıllı bir mouse pad.
- revju.no (Norveç): Kiralık ev piyasasında kaliteyi artırmak için kiracılar arası iletişim sağmayı amaçlayan bir platform.