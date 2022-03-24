Red Bull Basement Dünya Finali Programında Neler Var?

Red Bull Basement'ın ilk günü Carolina Rossi, Viktoria Solms ve Ceri McCall'un katılımı ile gerçekleştirilecek olan "Gelecek nesiller inovasyon yoluyla nasıl güçlendirilir?" paneliyle başlıyor. Günün devamında ise katılımcıları çeşitli workshop'lar ve Kudzi Chikumbu'nun açılış konuşması bekliyor.

Red Bull Basement'ın ilk günü Carolina Rossi, Viktoria Solms ve Ceri McCall'un katılımı ile gerçekleştirilecek olan "Gelecek nesiller inovasyon yoluyla nasıl güçlendirilir?" paneliyle başlıyor. Günün devamında ise katılımcıları çeşitli workshop'lar ve Kudzi Chikumbu'nun açılış konuşması bekliyor.

Red Bull Basement'ın ilk günü Carolina Rossi, Viktoria Solms ve Ceri McCall'un katılımı ile gerçekleştirilecek olan "Gelecek nesiller inovasyon yoluyla nasıl güçlendirilir?" paneliyle başlıyor. Günün devamında ise katılımcıları çeşitli workshop'lar ve Kudzi Chikumbu'nun açılış konuşması bekliyor.

Red Bull Basement'ın ikinci günü Sam Jones'un "Hikaye Anlatıcılığının Gücü" başlıklı açılış konuşması ile başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Sam Packwood ve Chris Packwood'un "Sunum ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi gerçekleştirilecek.

Red Bull Basement'ın ikinci günü Sam Jones'un "Hikaye Anlatıcılığının Gücü" başlıklı açılış konuşması ile başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Sam Packwood ve Chris Packwood'un "Sunum ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi gerçekleştirilecek.

Red Bull Basement'ın ikinci günü Sam Jones'un "Hikaye Anlatıcılığının Gücü" başlıklı açılış konuşması ile başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Sam Packwood ve Chris Packwood'un "Sunum ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi gerçekleştirilecek.