Red Bull Basement Dünya Finali Programında Neler Var?

Red Bull Basement 2021 Dünya Finali, bu sene 44 ülkeden finalist öğrencilerin katılımıyla 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul, Feriye’de gerçekleştirilecek. Red Bull Basement 2021 Dünya Finali takvimini hemen aşağıda bulabilirsin.
25 Mart Cuma
Red Bull Basement'ın ilk günü Carolina Rossi, Viktoria Solms ve Ceri McCall'un katılımı ile gerçekleştirilecek olan "Gelecek nesiller inovasyon yoluyla nasıl güçlendirilir?" paneliyle başlıyor. Günün devamında ise katılımcıları çeşitli workshop'lar ve Kudzi Chikumbu'nun açılış konuşması bekliyor.
09:00 - 10:00
Panel: Gelecek nesiller inovasyon yoluyla nasıl güçlendirilir?
Katılımcılar: Carolina Rossi, Viktoria Solms ve Ceri McCall
10:30 - 12:00 Workshop'lar
- NTT VR Workshop
- Mathias Haas - Sosyal Medya'da Hikaye Anlatıcılığı
- Manjula Lee & Nicole Gibson - İşinizi nasıl ölçeklendirirsiniz?
- Media Workshop
13:00 - 14:00
Açılış Konuşması: Kudzi Chikumbu ile "Otantik kalmanın sırrı"
14:30 - 16:00 Workshop'lar
- NTT VR Workshop
- Mathias Haas - Sosyal Medya'da Hikaye Anlatıcılığı
- Manjula Lee & Nicole Gibson - İşinizi nasıl ölçeklendirirsiniz?
- Media Workshop
26 Mart Cumartesi
Red Bull Basement'ın ikinci günü Sam Jones'un "Hikaye Anlatıcılığının Gücü" başlıklı açılış konuşması ile başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Sam Packwood ve Chris Packwood'un "Sunum ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi gerçekleştirilecek.
09:00 - 09:45
Açılış Konuşması: Sam Jones ile "Hikaye Anlatıcılığının Gücü"
10:00 - 12:45
Eğitim: Sam Packwood ve Chris Packwood ile Sunum ve Hikaye Anlatıcılığı
14:30 - 17:30
Eğitim: Sam Packwood ve Chris Packwood ile Sunum ve Hikaye Anlatıcılığı
27 Mart Pazar
Red Bull Basement, her yıl gerçekleştirilen dünya finali ile aynı zamanda genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine de fırsat tanıyor. Bu sene dünya çapında 44 ülkeden 4041 başvuru arasından seçilen ülke finalistlerinin projelerini aktarmak ve geliştirmek üzere Türkiye'de bir araya geliyor. organizasyonun son günü eleme ve final bölümlerinden oluşuyor. Dünya finalinde ülkemizi Elif Bilge Gürgür ve Eylül Nisa Beşli'den oluşan Topla Gel girişimi temsil ediyor.
09:15 - 13:30
Elemeler
13:15 - 17:00
Final