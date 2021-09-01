Günümüzün öğrenci girişimcileri ve yenilikçileri, alışılmışın dışına çıkmayı ve güzel bir gelecek için değişim yaratmayı sağlayabilir. Şimdi o gençler; seslerini bulmak, becerilerini ve hırslarını sergilemek ve yarının dünyasını daha iyi bir yer haline getirmek için Red Bull Basement çatısı altında birleşiyorlar.

'Bu hep böyle yapılır' fikrini kabul etmeye istekli olmayan bu öğrenciler, fark yaratmak için yepyeni teknolojik çözümler buluyorlar. Bu nedenle, ilhamla dolu destekleyici bir ortamda fikirlerini gerçekleştirmek için bu küresel programa katılıyorlar. Eğitim aldıkları bölüm fark etmeksizin tüm öğrenciler; uzmanlar, mentorlar ve diğer öğrencilerle bir iletişim ağı oluşturma, işbirliği ve atölye çalışmalarına katılma fırsatlarını elde etmek için bu organizasyona davetli. Çözümlerini hayata geçirmek için neden mezuniyete kadar beklesinler ki?

Fikirler, onları hayal eden öğrenciler kadar çeşitli ve yaratıcıdır. Katılımcılar, elle çalışan bir şarj cihazından çevresel bir macera oyununa ve hatta duş suyunu geri dönüştüren bir çamaşır yıkama makinesi olan “Lava Aqua X”e kadar değişen konseptlerle sürdürülebilirliğe giderek daha fazla ilgi duyuyor. Akıllı şehirler, güçlendirme, beden-zihin ve kariyer diğer popüler konular arasında yer alıyor.

Bu etkinlik, dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmamızı sağladı Paramveer Bhachu

"Red Bull Basement ile ilgili harika olan şey, her çeşit fikir için işe yarayabilmesi. Biz bir prototip model oluşturup fikri mülkiyet ve marka düzenlemelerini yapabildik. Ayrıca, atölye çalışmaları gibi fırsatlardan da çok fazla bilgi aldık,” diyor Lava Aqua X'in kurucu ortağı Paramveer Bhachu. "Sürdürülebilirliği ve su tasarrufunu amaçladık ve bu etkinlik, dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmamızı sağladı"

Red Bull Basement 2020'nin kazananları: Joanna Power ve Paramveer Bhachu © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Red Bull Basement, 2018 yılında 16 ülkeden gelen katılımcılarla ortaya çıktı. Katılım her geçen yıl artıyor. 2021 yılındaki etkinlik ise dünya çapında 45 ülkenin katılımıyla şimdiye kadarki en büyük Red Bull Basement organizasyonu olacak.

Takvim

Başvurular 1 Eylül'de başlayıp 24 Ekim'e kadar devam edecek. Katılımcı ekipler fikirlerini açıklayan 60 saniyelik bir video göndererek başvuruda bulunurlar. Bu süreçte fikirler online oylamaya da açılır. İsteyen herkes, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğunu düşündükleri fikirlere oy verebilir.

25 Ekim ile 1 Kasım arasında ise ulusal jüri üyeleri; fizibilite, yaratıcılık, etki ve halk oylaması kriterlerine dayalı olarak Global Final'de ülkelerini temsil edecek bir takım seçecekler.

Ardından finalist ekipler, fikirlerini daha da geliştirmek için uluslararası mentörluk programı ve Red Bull Wingfinder değerlendirme testi dahil olmak üzere pek çok kaynaktan yardım alabilecekleri beş haftalık bir süreç geçirecekler. Uzman bir psikolog ekibiyle oluşturulan ve herkesin kullanımına açık olan "değerlendirme testi", bireylere güçlü yönlerine odaklanan ayrıntılı bir rapor sunarken, potansiyellerini nasıl gerçekleştireceklerine dair ipuçları da sunacak. Ekip üyelerinin verimliliği en üst düzeye çıkarmaları için yakın işbirliği içinde olmaları oldukça önemli.

UniThink'in yaratıcıları: Hira Siddiqui ve Warisha Farhat © Khurram

Son olarak finalistler, 13-15 Aralık tarihlerinde ilk kez İstanbul, Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Global Final'e katılacaklar. Bir araya gelerek, projelerini uzmanlardan oluşan jüriye sunacakları son güne kadar çalıştaylara katılacak, önde gelen vizyonerlerden ilham alacak ve çok daha fazlasını yapacaklar. Red Bull Basement tamamlandığında, öğrendikleri ve başardıklarıyla birlikte bu deneyimi bir sıçrama tahtası olarak kullanabilen genç girişimcilerin, fikirlerini dünyaya yaymak için yolculukları devam edecek.

Dünyayı değiştirecek bir fikriniz var mı? Çözümünüzü nasıl uygulayabileceğinizi ve dünyayla nasıl paylaşabileceğinizi buradan öğrenin.