Yapay zeka yeni girişimcilere nasıl yardımcı olabilir?
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Red Bull Basement ve 2026'da yapay zeka
Red Bull Basement 2024'ün ardından AMD'yi bu yıl yeniden programa dahil olmaya iten ne oldu?
AMD için 2024 gerçekten olağanüstü bir deneyimdi. Genç yenilikçilerle bir araya gelmek ve yolculuklarının her aşamasında ortaya koydukları enerjiyi görmek son derece etkileyiciydi. Herkes öğrenmeye, gelişmeye ve sınırları zorlamaya istekliydi. Biz yapay zekanın geleceğine ve insanlara sağlayabileceği katkılara güçlü bir şekilde inanıyoruz. Bu nedenle yeniden burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yılın katılımcılarıyla tanışmak ve ortaya koyacakları fikirleri görmek için sabırsızlanıyoruz.
Yapay zekanın yetenekleri o zamandan bu yana katlanarak gelişti. Gerçekten bir yapay zeka çağında yaşadığımızı söyleyebilir miyiz?
Evet, artık bir yapay zeka çağındayız. Yapay zeka modelleri araştırma laboratuvarlarının ilgi çekici projeleri olmaktan çıktı; bugün ürünlerin, operasyonların ve teknolojik altyapıların temel yapı taşlarından biri haline geldi.
Yapay zekadaki bu gelişmeler, girişimcilik yolculuğunun başındaki kurucular için ne ifade ediyor?
Bu gelişmeler, yeni girişimciler için oyun kurallarını doğrudan değiştiriyor. Örneğin metin, görsel, ses veya video verilerini analiz edebilen güçlü önceden eğitilmiş modeller ve API'ler artık çok daha erişilebilir durumda. Bu da prototip geliştirme süreçlerini büyük ölçüde hızlandırıyor. Bir fikri çalışır durumdaki bir prototipe dönüştürmek artık aylar değil, günler sürebiliyor. Böylece girişimciler büyük yatırımlar yapmadan önce minimum uygulanabilir ürünlerini (MVP) geliştirip gerçek müşteri talebini test edebiliyor.
Bana göre bugün, sınırlı kaynaklarla yaratıcı çözümler üretebilen ve harekete geçmekten çekinmeyen girişimciler için büyük işler başarmanın en doğru zamanı. İster tek başınıza ister hayalinizdeki ekiple çalışın, fırsatlar her zamankinden daha erişilebilir.
Bugün, kaynaklarını akıllıca kullanan ve mücadeleden kaçmayan girişimcilerin büyük işler başarması için en doğru zaman.
Yapay zeka, bir fikri gerçeğe dönüştürmeme nasıl yardımcı olabilir?
Girişimcilik hedeflerim var ancak henüz net bir fikre sahip değilim. Yapay zeka bu konuda yardımcı olabilir mi?
Kesinlikle. Hatta bunun için oldukça iyi bir araç Red Bull Basement web sitesinde yer alıyor. Microsoft destekli Red Bull Basement AI Application Tool, ekiplerin fikir geliştirmesine ve iş planları oluşturmasına yardımcı oluyor. Araç, Azure OpenAI Service altyapısı üzerinde çalışıyor ve donanım tarafında AMD Instinct™ GPU'lar ile AMD EPYC™ işlemcilerden yararlanıyor. Bu bileşenler, hizmetin karmaşık yapay zeka işlemlerini verimli bir şekilde gerçekleştirmesinde önemli rol oynuyor. Bu sayede katılımcılar fikirlerini şekillendirebiliyor, projelerini geliştirebiliyor ve iş planlarını daha sistemli bir şekilde oluşturabiliyor.
Bu yapay zeka desteği pratikte ne anlama geliyor?
Diyelim ki henüz net bir fikriniz yok. Bu durumda AI Application Tool üzerinden ilgi duyduğunuz alanları seçebilirsiniz. Araç, bu alanlarla ilgili çözebileceğiniz sorunları ve değerlendirebileceğiniz yaklaşımları size önerecektir. Elbette ortaya yüzde 100 tamamlanmış bir iş fikri çıkarmıyor. Ancak düşüncelerinizi toparlamak, hangi soruna odaklanmak istediğinizi belirlemek ve fikirlerinizi daha net bir çerçeveye oturtmak için oldukça faydalı bir araç.
İş planlarından bahsettiniz. Peki, geliştirmek istediğim bir fikrim zaten varsa, iş planımı hazırlarken yapay zekadan yararlanmalı mıyım?
Mümkün olan her yerde yapay zekayı işinizi hızlandırmak için kullanmalısınız. İş planınızı hazırlamadan önce hedefleriniz hakkında yapay zekayla konuşun. Bu yaklaşım, çözmek istediğiniz problemi farklı açılardan değerlendirmenize yardımcı olabilir ve planınızın yapısı ile organizasyonu konusunda yeni bakış açıları sunabilir.
Bunun iyi bir örneği Red Bull Basement web sitesinde yer alan AI Application Tool. Fikrinizi sisteme girdiğinizde araç, onu geliştirmenize ve tek sayfalık bir sunum metnine dönüştürmenize yardımcı oluyor.
İş planınız hazır olsa bile yapay zekayı bir tartışma ortağı gibi kullanabilirsiniz. Benzer fikirlerin pazarda zaten bulunup bulunmadığını araştırabilir, çözümünüzü nasıl geliştirebileceğinizi veya daha büyük ölçekte nasıl büyütebileceğinizi değerlendirebilirsiniz.
Yapay zekadan en yüksek verimi nasıl alabilirim?
Girişim seviyesinde yapay zeka projeleri geliştirmek için nasıl bir donanım gerekiyor?
Elbette ihtiyaçlar geliştirilen projeye göre değişebilir. Ancak örnek vermek gerekirse, Red Bull Basement'ın ulusal finallerinde kazanan ekiplerin tamamı AMD Radeon GPU ve Ryzen AI Max+ PRO 390 işlemciye sahip HP ZBook Ultra G1a 14 dizüstü bilgisayar kazanacak. Bu cihaz, yapay zeka uygulamaları için oldukça güçlü bir donanım sunuyor. Yüksek performanslı bir işlemciyi (CPU), entegre grafik birimini (GPU) ve yapay zeka işlemleri için tasarlanmış özel bir sinir ağı işlem motorunu (NPU) bir araya getiriyor.
Bunun pratikteki karşılığı ise oldukça önemli avantajlar sunması. Cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modelleri daha hızlı ve enerji verimli şekilde çalışabiliyor. Gerçek zamanlı ses işleme gibi düşük gecikme gerektiren uygulamalarda yüksek performans sağlıyor. Konuşma, görüntü işleme ve küçük dil modelleri gibi birçok açık kaynaklı yapay zeka modelini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırabiliyor. Ayrıca yoğun yapay zeka iş yüklerinde yalnızca işlemciye dayalı sistemlere kıyasla çok daha güçlü çoklu görev performansı sunuyor. Bunlara ek olarak cihaz, kullanıcılara daha fazla yerel yapay zeka özelliği sağlayan Copilot+ desteğiyle birlikte geliyor.
Bir sorunu ya da henüz çözülememiş bir ihtiyacı yapay zeka teknolojileriyle buluşturduğunuzda, gerçek kullanıcılar için değer üreten bir MVP geliştirebilirsiniz.
Son olarak, bir girişimci yapay zekanın sunduğu potansiyeli ortaya çıkarmaya nasıl başlamalı?
Yapay zekadan yararlanmak için yalnızca çözmeye çalıştığınız problemi bilmeniz yetmez, aynı zamanda kullandığınız teknolojiyi de anlamanız gerekir.
Öncelikle yapay zekanın çözebileceği gerçek bir problem belirleyin. Bunun için 2024 Red Bull Basement kazananı AgriConnect iyi bir örnek. Soj Gamayon, pirinç üreticisi olan amcası gibi çiftçilerin karşılaştığı sorunlardan ilham aldı. Ortada gerçek, net ve yüksek etki yaratabilecek bir problem vardı. Onu başarıya götüren şey ise bu problemi derinlemesine anlamaya duyduğu meraktı.
Teknoloji tarafında ise yapay zekayı öğrenmeye zaman ayırın. Meraklı olun. Günümüzde yapay zekayı anlamaya yardımcı olacak çok sayıda eğitim kaynağı bulunuyor. Bu kaynaklar, teknolojik yeteneklerin nasıl bir araya gelerek uzun vadeli ve geleceğe hazır bir vizyona dönüşebileceğini anlamanıza yardımcı olabilir.
Red Bull Basement gibi programlar da bu noktada önemli bir rol oynuyor. AMD, Dünya Finali'nde yalnızca donanım desteği sunmakla kalmayacak, aynı zamanda katılımcılara yapay zeka atölyeleri düzenleyerek kullanabilecekleri araçlar ve cihazlarındaki en yeni yapay zeka özellikleri hakkında bilgi sağlayacak.
Kısacası, çözüm bekleyen bir problemi yapay zeka teknolojileriyle bir araya getirdiğinizde, gerçek kullanıcılar için değer yaratan ve fikrinizi doğrulayabilen bir MVP geliştirebilirsiniz.