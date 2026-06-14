Yapay zeka yeni girişimcilere nasıl yardımcı olabilir?

Bu gelişmeler, yeni girişimciler için oyun kurallarını doğrudan değiştiriyor. Örneğin metin, görsel, ses veya video verilerini analiz edebilen güçlü önceden eğitilmiş modeller ve API'ler artık çok daha erişilebilir durumda. Bu da prototip geliştirme süreçlerini büyük ölçüde hızlandırıyor. Bir fikri çalışır durumdaki bir prototipe dönüştürmek artık aylar değil, günler sürebiliyor. Böylece girişimciler büyük yatırımlar yapmadan önce minimum uygulanabilir ürünlerini (MVP) geliştirip gerçek müşteri talebini test edebiliyor.

Bana göre bugün, sınırlı kaynaklarla yaratıcı çözümler üretebilen ve harekete geçmekten çekinmeyen girişimciler için büyük işler başarmanın en doğru zamanı. İster tek başınıza ister hayalinizdeki ekiple çalışın, fırsatlar her zamankinden daha erişilebilir.