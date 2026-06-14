Jessica Hawk, ilk kez şirket kuranlar için önemli fırsatları aktarıyor

Jessica Hawk: Microsoft'un misyonu, dünyadaki her bireyin ve her kuruluşun daha fazlasını başarabilmesini sağlamak. Bu misyonu hayata geçirmek için Red Bull Basement'ın dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler ve girişimcilik yolculuğunun başındaki kuruculara sunduğu deneyimden daha iyi bir fırsat düşünemiyorum.

Bu genç yenilikçilerin yaratıcılığında gerçekten büyüleyici bir şey var. Zihinlerinde engeller bulunmuyor ve işleri yalnızca belirli bir şekilde yapmaları gerektiğini düşünmüyorlar. Bu özgür bakış açısını yapay zekanın sunduğu imkanlarla buluşturduğunuzda ortaya olağanüstü fırsatlar çıkıyor. Bu araçları onların kullanımına sunmak ve daha önce kimsenin hayal etmediği fikirleri dünyaya göstermelerine yardımcı olmak gerçekten heyecan verici.