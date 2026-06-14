Jessica Hawk, ilk kez şirket kuranlar için önemli fırsatları aktarıyor
Red Bull Basement Nedir?
Jessica Hawk kimdir?
Jessica, Microsoft'un mentorlarını ve teknolojilerini 2024'te olduğu gibi 2026'da da Red Bull Basement'a taşımasını neden önemli buluyorsunuz?
Microsoft'un misyonu, dünyadaki her bireyin ve her kuruluşun daha fazlasını başarabilmesini sağlamak. Bu misyonu hayata geçirmek için Red Bull Basement'ın dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler ve girişimcilik yolculuğunun başındaki kuruculara sunduğu deneyimden daha iyi bir fırsat düşünemiyorum.
Bu genç yenilikçilerin yaratıcılığında gerçekten büyüleyici bir şey var. Zihinlerinde engeller bulunmuyor ve işleri yalnızca belirli bir şekilde yapmaları gerektiğini düşünmüyorlar. Bu özgür bakış açısını yapay zekanın sunduğu imkanlarla buluşturduğunuzda ortaya olağanüstü fırsatlar çıkıyor. Bu araçları onların kullanımına sunmak ve daha önce kimsenin hayal etmediği fikirleri dünyaya göstermelerine yardımcı olmak gerçekten heyecan verici.
2024 Dünya Finali'ne dönersek bu etkinliğe bizzat katılmayı neden istediniz?
Aslında oraya öğrenmek için gittim. Washington eyaletindeki Redmond'da bulunan merkez ofisimizde insanların teknolojilerimizi nasıl kullanabileceğini hayal ediyoruz ancak böyle bir etkinlikten çıkacak yaratıcılık seviyesine ulaşmak gerçekten mümkün olmuyor.
Tüm ekiplerin projelerinin sergilendiği alanı gezerken ele aldıkları konuların ve çözüm geliştirdikleri alanların ne kadar geniş olduğunu gördüm. Özellikle ilk 10'a kalan finalistlerin fikirlerini sunmalarını büyük bir heyecanla takip ettim çünkü bunun benim bakış açımı da genişleteceğini biliyordum. Her proje, teknolojinin ne kadar farklı şekillerde kullanılabileceğine dair yeni bir pencere açıyordu.
Red Bull Basement 2026'da ekipler yapay zekayı nasıl kullanıyor?
2026 Red Bull Basement programında sizi en çok heyecanlandıran şey nedir?
Yapay zeka hakkında internette sayısız makale okuyabilir, araştırma yapabilirsiniz. Ancak onu gerçekten kullanarak bir şeyler üretmenin yerini hiçbir şey tutamaz. Bana göre günümüz girişimcileri ve üreticileri için ilk adım, yapay zekayla bugün nelerin mümkün olduğunu ve gelecekte nelerin mümkün olabileceğini anlamak. Red Bull Basement katılımcıları da tam olarak bunu yapıyor.
Katılımcılar fikirlerini geliştirirken yapay zekayla çalışmanın ne anlama geldiğini uygulamalı olarak deneyimliyor. GitHub Copilot ile kod yazmaktan Microsoft Foundry üzerinde akıllı ajanlar ve sistemler geliştirmeye kadar uzanan bu süreç, onlara teknolojiyi yakından tanıma fırsatı sunuyor. Asıl heyecan verici olan ise yapay zekanın yalnızca bir araç olmaktan çıkıp gerçek bir iş ortağına dönüşmesi. Bu deneyimi benim için özel kılan şey de tam olarak bu.
Yapay zeka sonsuz sabra sahip bir öğretmendir ve sizinle birlikte çalışır.
Bu yıl Microsoft, katılımcılarla hangi teknolojileri ve araçları paylaşıyor?
Destek aslında ekipler daha başvuru aşamasındayken başlıyor. Red Bull Basement web sitesini ziyaret eden potansiyel katılımcılar, Microsoft Azure altyapısıyla geliştirilen yapay zeka destekli başvuru deneyiminden yararlanabiliyor. Bu sistem, dünyanın dört bir yanındaki girişimlerin kullandığı aynı yapay zeka modelleri ve geliştirici araçlarıyla çalışıyor. Bu araç sayesinde ekipler fikir üretme, projelerini geliştirme ve başvuru için gerekli olan tek sayfalık proje özetini hazırlama süreçlerinde destek alabiliyor.
Destek program boyunca devam ediyor. Örneğin ulusal finallerde kazanan ekipler, fikirlerini çalışan bir MVP'ye (Minimum Viable Product - Minimum Uygulanabilir Ürün) dönüştürebilmeleri için Microsoft Azure kredileri kazanıyor. Dünya Finali'nde ise küresel kazanan ekibi, diğer ödüllerin yanı sıra 25.000 ABD doları değerinde Microsoft Azure kredisi bekliyor. Bu sayede katılımcılar yalnızca fikir geliştirmekle kalmıyor, projelerini kısa sürede test edilebilir ve kullanılabilir ürünlere dönüştürme fırsatı da yakalıyor.
İlk kez girişimcilik yoluna çıkanlar için kaçırılmaması gereken fırsatlar
Bir startup kurmak isteyenlere vereceğiniz en önemli tavsiye nedir?
İnancınızı kaybetmeyin. Bir zamanlar ben de kendi şirketini kurmuş biri olarak biliyorum ki karşınıza pek çok zorluk çıkacak. Hatta bazen vazgeçip daha güvenli ya da daha alışılmış bir yola yönelmek için milyonlarca sebep bulacaksınız. Ancak kişisel tutkunuzu yaptığınız işle buluşturabildiğiniz anda aslında kazanmış olursunuz. Eğer içinizde, dünyada henüz karşılanmamış bir ihtiyacı gördüğünüze dair güçlü bir his varsa ve bunu hayata geçirecek vizyona sahipseniz, özellikle de Red Bull Basement gibi programların sunduğu desteklerden yararlanabiliyorsanız, ihtiyacınız olan en önemli şey yolunuza devam edecek kararlılığı göstermek.
Şirketini başarılı bir birleşme ve satın alma sürecine taşıyan biri olarak bir tavsiyem daha var: Uygulama aşamasında kararlı olun. Çevik kalın. Dinleyin ve gerektiğinde yön değiştirmekten çekinmeyin. Birçok girişimin ilk fikri zamanla çeşitli engellerle karşılaşabiliyor. Böyle durumlarda önemli olan, hedefe odaklanmayı sürdürmek ve ilerlemeye devam etmek. Her gün küçük de olsa bir adım atın. Pek çok kişi tam bu noktada vazgeçiyor. Ancak yoluna devam edenler, sonunda başarıya ulaşanlar oluyor.
Kişisel tutkunuzu yaptığınız işle buluşturabildiğiniz anda zaten kazanmış olursunuz.
Yapay zeka, girişimcilerin kararlılığını korumasına yardımcı olabilir mi?
Yapay zeka sonsuz sabra sahip bir öğretmen gibi çalışıyor. Öğrenmek istediğiniz konularda size eşlik ediyor ve ulaşmaya çalıştığınız anlayış seviyesine kadar sizinle birlikte ilerliyor. Sorabileceğiniz soru sayısının bir sınırı yok. Bilmediğiniz ya da emin olmadığınız konular için çekinmenize de gerek kalmıyor.
Genç girişimciler zaten büyük bir enerji ve üretme isteğine sahip. Yapay zeka ise onlara fikirlerini sürekli geliştirebilecekleri, üzerinde tekrar tekrar çalışabilecekleri bir yol arkadaşı sunuyor. Bu sayede projelerini şekillendirmeleri ve olgunlaştırmaları çok daha kolay hale geliyor.
Peki, bu süreçte insan ilişkileri ne kadar önemli?
Elbette son derece önemli. Ağınızı canlı ve güçlü tutmanız gerekiyor. Ben girişimci olduğum dönemde kahve aldığım baristadan bile fikir isterdim. Market kasiyerine bile projemden bahsedip görüşünü alırdım. Çünkü her bakış açısının değerli olduğuna inanıyordum.
Dinlemek, konuşmak ve fikirleri çevrenizdekilerle paylaşmak çok önemli. Bunun mutlaka resmi bir iş toplantısı olması da gerekmiyor. Red Bull Basement'ın katılımcılara sunduğu en değerli fırsatlardan biri de bu aslında: Benzer hedeflere sahip insanlarla tanışmak, deneyim paylaşmak, mentorlarla birlikte çalışmak ve gelecekte değer yaratabilecek güçlü bağlantılar kurmak.
Red Bull Basement 2026 deneyiminden katılımcıların yanlarında ne götürmesini umuyorsunuz?
Her şeyden önce kendilerini desteklenmiş hissetmelerini umuyorum. Ayrıca onlara yardımcı olmak isteyen kurumların ve insanların var olduğunu görmelerini istiyorum. Yine misyonumuza dönüyorum: Microsoft olarak hedefimiz, dünyadaki her bireyin ve her kuruluşun daha fazlasını başarabilmesini sağlamak. Bu nedenle katılımcıların, başarıları için düşündüklerinden çok daha fazla kişinin ve kuruluşun onları desteklediğini fark etmelerini umuyorum. Buna, bir sonraki inovasyon dalgasını yaratmalarına yardımcı olmak isteyen büyük organizasyonlar da dahil. Aslında Red Bull Basement'ın temel amacı da tam olarak bu.