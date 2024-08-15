Red Bull Basement'ta Bir Fikir Nasıl Gerçeğe Dönüştü?
Tebrik etmek gerekiyor... Bu yıl devlet inovasyon ajansı Innovate UK'den önemli bir hibe aldınız.
Bu, bir grup üreticiye ulaşmamızı, Lylo ürünümüzün çalışan bir prototipini oluşturmamızı ve gerçek kullanıcılar tarafından gerçek dünya koşullarında test edilmesini sağladı.
Evet, gerçekten de kullanıcılara ulaştırıyoruz! İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi ile birlikte çalışarak ilk ünitemizi onlara ulaştırdık ve 50 öğrencinin kendi konaklama yerlerinde denemesini sağladık.
Süreç nasıl gidiyor?
Bu işe çok heyecanlı giriyorsunuz çünkü ürününüz ilk kez kullanıcıların eline geçiyor. Herhangi bir ürün tasarımcısı için bu oldukça büyülü bir şey. Bebeğinizin yürüdüğünü görmek gibi. Bu yüzden heyecan verici ama elbette çözmemiz gereken küçük şeylerin listesi de uzuyor.
Bu sonuçlandıktan sonra ne olacak?
2025'in başlarında, "işte yapmamız gereken iyileştirmeler" ve "işte üretim için nasıl geliştirmemiz gerektiği" listesini bir araya getirmek ve ardından büyük para artırımına gitmek. Donanım geliştirdiğinizde üretim kurulumunun ne kadara mal olduğunu bildiğimiz için biraz da o an için nefesleri tutuyoruz.
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Artık son durumu bildiğimize göre, bu noktaya nasıl geldiğinizi konuşalım. Bir keresinde Red Bull Basement'ı kazanmanın üniversiteden sonraki hayat planlarınızı tamamen değiştirdiğini söylemiştiniz. Hayat nasıl gidiyor?
2021'de eğitimimizi bitirdikten sonra donanımı hızlandırmak üzere çalışmalara başladık ve ürünü daha da geliştirdik. Ardından Imperial College London'daki Grantham Enstitüsü ile birlikte yürütülen The Greenhouse'a kabul edildik. Ayrıca Genç Yenilikçiler ve Yenilikçi Kadınlar ödülleri gibi çeşitli ödüllere de başvurduk, Joanna bu ödülleri kazanmayı başardı.
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca esasen ürün geliştirmeyi ilerletmek ve üretime bakmak için çalıştık. Ardından bu Net Zero Living hibesi geldi. Hala ürün geliştirme aşamasındayız ama umarım yakında bunun sonuna yaklaşırız. Çünkü geri bildirim alacağız ve esasen o noktada üretim için tasarım yapabileceğiz.
Red Bull Basement'a katıldıktan sonra ivme kazanmış gibisiniz. Bu sizin için itici bir güç oldu mu?
Kesinlikle öyle. Red Bull Basement'a katıldığımızda Lylo'yu arka plana atmıştık. Ancak dürüst olmak gerekirse kazanmak, sadece katılmak ve bir sonraki aşamaya başarılı bir şekilde geçmek bile "iyi ki katıldık" diye düşünmemizi sağladı. Bu tür bir güvence hedeflenmesi gereken bir şey. Size devam etmek için bir nedeniniz olduğunu gösterir. Bence Joanna ve ben bu sayede şu anda bulunduğumuz yerdeyiz çünkü Red Bull Basement'a katıldık ve iş oradan sonra kartopu gibi büyüdü.
Kesinlikle katılıyorum. Üniversitedeydik ama birdenbire finallere kaldığınızda, "Bu projeye gerçekten biraz zaman ayırmalıyım" diyorsunuz. Bizim için o "ilk bakış" prototipini yapmaya zaman ayırabileceğimizi ya da Red Bull UK ekibinin prototipi yapmamız için bize 3D yazıcı göndermesi gibi bir desteği başka yerden alabileceğimizi sanmıyorum.
Red Bull Basement gibi işbirlikçi etkinliklerin ağ oluşturma yönünü nasıl buluyorsunuz?
Final sırasında önceki senenin kazananı Audvice ile konuşma şansı yakaladım ve "Sunumun ana noktası ne olmalı?" diye sordum. Bu bize gerçekten yardımcı oldu. O zamandan beri onlarla ve diğer insanlarla iletişim halindeyiz. Burası gerçekten de sizi benzer düşünen yenilikçilerle buluşturuyor.
Eğer 20 yıl sonra "Ya şöyle olsaydı?" dersem kendimi çok kötü hissederdim.
Son olarak, hala bir fikrin dünyayı değiştirebileceğini düşünüyor musunuz?
Kesinlikle düşünüyorum. Yolculuğumuzdan anladığımız kadarıyla, fikrimiz çok iyi şeyler yapma fırsatına sahip ve bunu pek çok yeni girişimde gördük. Bizim için kilidi açılan yeni girişimcilik dünyasında bir dizi şirket, startup ve genç girişimci ile bağlantı kurduk.
Bence motivasyonumuzun bir yanı da bir tür FOMO, yani karşımıza çıkan tüm bu fırsatları kaçırma korkusu. Değişim yaratmak için gerçek bir şans var. Denemeye devam etmelisiniz. Eğer 20 yıl sonra bir ofis işinden sıkılıp "Ya şöyle olsaydı?" dersem kendimi çok kötü hissederim.