Red Bull Basement'ta Bir Fikir Nasıl Gerçeğe Dönüştü?

Paramveer Bhachu: 2021'de eğitimimizi bitirdikten sonra donanımı hızlandırmak üzere çalışmalara başladık ve ürünü daha da geliştirdik. Ardından Imperial College London'daki Grantham Enstitüsü ile birlikte yürütülen The Greenhouse'a kabul edildik. Ayrıca Genç Yenilikçiler ve Yenilikçi Kadınlar ödülleri gibi çeşitli ödüllere de başvurduk, Joanna bu ödülleri kazanmayı başardı.

Joanna Power: Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca esasen ürün geliştirmeyi ilerletmek ve üretime bakmak için çalıştık. Ardından bu Net Zero Living hibesi geldi. Hala ürün geliştirme aşamasındayız ama umarım yakında bunun sonuna yaklaşırız. Çünkü geri bildirim alacağız ve esasen o noktada üretim için tasarım yapabileceğiz.