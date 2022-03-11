Red Bull Basement'ın Global Mentorları

Red Bull Basement Dünya Finali için geri sayım sürüyor. İstanbul, Feriye'de ev sahipliği yapacağımız ve 44 ülkeden finalist öğrencilerin katılacağı final 25-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Red Bull Basement kapsamında dünyanın dört bir yanından girişimciler, vizyonerler, yenilikçiler ve düşünce liderleri mentor olarak organizasyona katkı veriyor. İşte o mentorlar...

Alex Gilpin

Alex, Intel'de 16 yılı aşkın süredir donanım ürünleri ve entegre devreler geliştiriyor. Halen Hillsboro, Oregon'da Intel'in en büyük kampüslerinden birinde Kıdemli Sistem Mimarı olarak çalışıyor. Uzmanlık alanı gelişmiş donanım hata ayıklama ve güç dağıtımında konularını kapsıyor. Ek olarak sistem ve ürün tasarımı/doğrulama alanlarında deneyim sahibi.

Alia ElKattan

Alia ElKattan, New York'ta yaşayan bir Mısırlı ve aynı zamanda NYU'da sosyal medya ve internetin sosyal ve politik etkisini inceleyen bir doktora öğrencisi. Alia, doktorasından önce makine öğrenimi ve yapay zekanın çalışmalar yaptı ve McKinsey & Company'de dijital danışman olarak çalıştı.

Alvin Ma

Uzun yıllardır bilgisayar endüstrisinde çalışan Alvin, Intel NUC Group'ta donanım mühendisi olarak kariyerini sürdürüyor. Uzmanlığı donanım mimarisi, kart tasarımı, üretim ve doğrulama alanlarını kapsıyor. Alvin'in yüksek hızlı iletim ve fotonik üzerine Elektrik Mühendisliği doktora derecesi de bulunuyor.

Andra Ehlert

Andra Ehlert, NTT'nin müşteri odaklı, motive ve tutkulu Küresel Öğrenme ve Geliştirme Başkan Yardımcısı. Öğrenciyken bir start-up kurdu ve ardından NTT'deyken de yeni hizmet yöntemleri yarattı. Andra'nın inovasyon, programlama, topluluklar gibi alanlarda 5 ödülü var.

Augusto Panachão

Augusto, NTT'de Çözümler ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı. Bulut, siber güvenlik, ağ oluşturma, işbirliği ve IoT gibi kurumsal teknolojilerle 20 yılı aşkın bir süredir çalışan Augusto, teknolojik çözümleri tasarlamaktan sorumlu ekibe liderlik ediyor. Harvard Business School, Kellogg School of Management, MIT ve UC Berkeley gibi çeşitli okullarda aldığı derslerin yanı sıra São Paulo Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisliği diplomasına sahip.

Brian McCarson

Brian, 20 yıldır Intel'de Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Baş Mühendis olarak görev yapıyor. AI, HW ve SW mühendisliği, masaüstü ve mobil cihazlarda yenilikçi gelişimler ile Edge to Cloud sistem mimarileri üzerine zengin bir deneyime sahip. Brian ayrıca Malzeme Bilimi ve Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahip.

Carolina Rossi

Caro, Roma'da yaşıyor ve kendi danışmanlık şirketi aracılığıyla tecrübelerini erken aşamadaki start-up kurucularına yönlendiriyor. Analitik becerileri, girişimlerin nasıl destekleneceği ve nasıl işe yarayacağı konusundaki teknik anlayışı, onu Latin Amerika ve Avrupa arasındaki teknoloji ekosisteminin en güçlü seslerinden biri haline getirdi. 80 farklı ülkeden 1000'den fazla girişimciyle çalışma deneyimi sayesinde, satış konuşması, strateji ve hikaye anlatımında küresel bir mentör haline geldi.

Christine Barr

Christine, NTT'nin İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Bölümü'nün (BPO) CEO'su ve NTT Amerika Bölge İcra Komitesi üyesi. Christine, Kuzey Amerika'nın önde gelen bazı markaları için müşteri hizmetleri desteğinin sağlanmasından ve iletişim gider yönetiminden sorumlu 3000 çalışanı yönetiyor. Christine çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda tutkulu olup, NTT Teknolojide Amerikan Kadınlar grubunun yöneticiliğini de yapıyor.

Diana Hilson

Diana, SPG segmentinde Pazarlama Müdürü ve üç yıldır Intel'de çalışıyor. Intel'deki görevinden önce Diana, neredeyse 20 yılını deneyimsel pazarlama taktiklerinde derin bir uzmanlığa sahip deneyimli bir entegre pazarlama yöneticisi olarak geçirdi. Aynı zamanda dijital, doğrudan ve müşteri pazarlama disiplinlerinde oldukça yetenekli. Diana ayrıca, içgörüleri belirleme ve bunları ölçülebilir büyümeye dönüşen büyük fikirlerde birleştirme konusunda kanıtlanmış bir sicile sahip uzman bir müşteri hizmetleri yöneticisi.

Emily Snyder Aleman

Emily, Montreal'deki McGill Üniversitesi'nden Uluslararası Kalkınma Çalışmaları diplomasıyla mezun oldu. Hem ABD'de hem de El Salvador'da kar amacı gütmeyen kuruluşlarla çalıştıktan sonra kariyer yolunu değiştirmeye karar verdi. Bilgisayar Bilimleri bölümünü bitirdi ve Intel'de çalışmaya başladı. Bugün ise uygulamaları tasarlayan, uygulayan ve Intel ürünleri için yazılım gereksinimlerinin tanımlanmasına yardımcı olan bir yazılım mimarı.

Eri Suzuki

Eri Suzuki, NTT Ltd.'nin Asya Pasifik Bölgesi Strateji Planlama Başkan Yardımcısı. Eri, NTT Ltd. APAC karlılığını en üst düzeye çıkarmak için bütçe planlaması, pazar analizi, hizmet portföyü ve değer önerisi dahil olmak üzere kısa vadeli/uzun vadeli APAC stratejilerinden sorumlu. Uluslararası vergilendirme, iş planlaması, finansal performans tahmini, yönetim raporlaması, konsolide muhasebe ve küresel iş entegrasyonu proje yönetimi konularında derin bilgi ve deneyime sahip.

Eric Jerde

Eric şu anda Intel'in proje portföyü için ürün siber güvenlik çalışmalarını yönetiyor. Proje yönetimi, yaratıcı çözüm geliştirme ve fikir geliştirme alanlarında geniş bir uzmanlık arka planına sahip.

Jillian Waxmonsky

Jillian, Intel'de 6 yılını Satın Alma Sorumlusu ve Emtia Müdürü olarak geçirdi ve şu anda NUC Grubu'nda Tedarik Planlama Lideri olarak çalışıyor. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Çevre Bilimi ve Yönetimi bölümünden mezun ve ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında yüksek lisans sahibi. Uzmanlık alanları veri analizi, satın alma, müzakere, işletme yönetimi, operasyon planlama, stratejik problem çözme ve iletişim alanlarını kapsıyor.

Kayo Ito

Kayo, NTT Ltd.'de strateji ve tasarım konusuna alanında Entegre Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısıdır. Küresel telekomünikasyon alanında ve BT dönüşüm faaliyetlerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip. Kayo, insanlarla iletişim kurma, bağlantı kurma ve işbirliği yapma konusunda büyük bir tutkuya sahip ve BT endüstrisinde olmaktan heyecan duyuyor. Kayo, Kanada'da büyüdü ve keman çalabiliyor.

Konstantin Tuv

Konstantin, 11 yıldır Intel'de çalışıyor. Üretim, mühendislik, yönetim alanlarının ardından şu anda NUC ekibinde operasyon teknoloji geliştirme üzerine çalışıyor. Uzmanlık alanları; teknoloji inovasyonunun yönetimi, imalat mühendisliği ve işletme yönetimi. Portland Eyalet Üniversitesi'nden Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip.

Kristie Leiser

Kristie, Intel'deki kariyerine 16 yıl önce başladı ve şu an Compute Stick, Compute Card, Compute Element ve Whitebook gibi ürünler geliştiren NUC Group'un güvenilirlik uzmanı olarak görev yapıyor. Intel'den önce bileşik yarı iletken yüzeyler üzerine AXT'de ve uzay aracı ısı yalıtım malzemeleri üzerine NASA'da çalıştı.Ulusal Bilim Vakfı üyesi olan Kristie, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında doktora sahibi.

Lauren Richardson

Lauren, NTT'nin Dijital Ofis ve Küresel İş Hizmetleri bölümünde personel şefi olarak görev yapıyor. Başlıca sorumluluğu, performans yönetimi ve raporlama, portföy ve risk yönetimi alanlarını kapsıyor. İş stratejilerini uygulama planlarına dönüştürmede 20 yılı aşkın deneyime sahip. Lauren, Microsoft, Nando's, Tusk Music ve Bartle Bogle Hegarty gibi şirketlerde geçirdiği renkli bir kariyere sahip.

Lena Hödl

Lena, iş fikirlerini değerlendirdiği ve sıfırdan yeni girişimler kurduğu Trive'da girişim mimarı. Aynı zamanda Avrupa'da bir kadın girişimciler ağı olan Female Founders'ın genel müdürü. Burada, kadın liderliğindeki girişimler için bir başlangıç hızlandırma programı oluşturdu. Lena ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Şekillendirme Merkezi'nin bir üyesi.

Maria Chen

Maria, 2016 yılında Minnesota Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden doktora derecesini aldı. Tez çalışması biyoyakıt, katalitik reaksiyonlar ve reaksiyon mühendisliği alanlarını kapsıyor. Halen Intel'de Kalite ve Güvenilirlik Mühendisi olarak çalışıyor. Uzmanlık alanları arasında yenilenebilir enerjide Ar-Ge, kimyasal reaksiyon sistemi kurulumu, güvenilirlik testi, analitik ve yaratıcı problem çözme ve köprüleme teknolojisi ve pazarlama yer alıyor.

Mathias Haas

Mathias, bir sosyal medya ve etkinlik deneyim tasarımı ajansı olan SuperSocial'ın Kurucusu ve CEO'su. Bir sosyal girişimci olarak, çeşitli üniversitelerde TEDx'in yanı sıra Sosyal Medya İletişimi, dijital Öykü Anlatımı ve e-ticaret etkinliklerinin küratörlüğünü ve moderatörlüğünü yapıyor. Mathias'ın çalışmaları, Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi Gençlik Ödülü ve Sosyal Etki Ödülü gibi birçok uluslararası ödülle takdir edildi.

Rika Nakazawa

Rika, bir yatırımcı, çok satan bir yazar ve teknoloji destekli iş dönüşümü ve yeni nesil bilgi işlem konusunda başarılı bir konuşmacı. Rika, en stratejik ve yenilikçi müşterilere odaklanarak 5G ve IoT danışmanlık uygulamalarını yürüttüğü NTT Ltd.'de Industry X.0 bölümünün başkan yardımcısı olarak çalışıyor. Japonca, Almanca ve İngilizce bilen Rika kaya tırmanışı sporuna tutkuyla bağlı.

Setumo Mohapi

Dr. Setumo Mohapi, Dimension Data'nın Pazara Açılma Sorumlusu. Setumo, hem kamu hem de özel sektörde çeşitli pozisyonlarda kazandığı birçok ödül ve başarı ile oldukça saygın ve deneyimli bir lider. Deneyimi, uzmanlığı ve güçlü liderlik becerileri ile Setumo, Orta Doğu ve Afrika'daki kuruluşlara benzersiz teknolojiler sunarak şirketin başarısını şekillendirmeye odaklanmış durumda. Setumo, Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri lisans derecesine sahip, Elektrik Mühendisliği (MIT) alanında yüksek lisans , Elektrik Mühendisliği üzerine ise doktora derecesi sahibi.

Shahid Ahmed

Shahid, NTT'de yeni girişim ve inovasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Daha önce Imagine Wireless'ta Yönetici Ortak olarak çalışıyordu. Ayrıca Northwestern Üniversitesi McCormick Mühendislik Okulu'nda misafir profesör olarak Endüstriyel Nesnelerin İnterneti dersi veriyordu. Şubat 2014'te Shahid, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya olduğu teknoloji sorunları hakkında tavsiyelerde bulunan Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) danışman olarak atandı. Shahid, çeşitli ağ politikası konularında çalıştı ve şu anda IoT ve 5G çalışma gruplarının başkanlığını yapıyor.

Tim Wade

Tim, NTT Ltd.'de İleri Teknoloji grubunun başkan yardımcısı olarak görev yapıyor ve 2013'ten beri NTT bünyesinde çalışıyor. Tim bundan önce, Nokia'da 12 yıl çalıştı. Tim, İngiltere'de Staffordshire Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği ve Telekomünikasyon Mühendisliği okudu. Staffordshire'da yaşayan Tim, teknoloji ve yenilik konusunda tutkulu ve hevesli bir bisikletçi.

Vanessa Addo-Antoine

Vanessa, NTT İngiltere ve İrlanda'nın finansal operasyonlar, ticari finansman, hukuk, uyumluluk ve satın almadan sorumlu CFO'su. Vanessa, NTT Group'a 2005 yılında katıldı ve o zamandan beri Avrupa'da Finans ve Ticari Operasyonlar Başkanı ve Avrupa'da Fiyatlandırma ve Ticari Operasyonlar Müdürü dahil olmak üzere bir dizi görev üstlendi. Vanessa Ekonomi ve İşletme Finansmanı alanında lisans derecesine sahiptir.

Wei Sun

Wei Sun, Intel'de Ticari İş Geliştirme Müdürü olarak çalışıyor. Tedarik zinciri, tedarik yönetimi, emtia yönetimi, ODM yönetimi, malzeme yönetimi alanlarında uzman.

Yoshi Nishi

Yoshi, Intel'de bilgisayar sistemi termal tasarımı ve termal yönetim uzmanı olarak çalışıyor. Ürünleri öne çıkarmaya odaklanan Yoshi, mekanik tasarım, hızlı prototip oluşturma, üretim, mikro denetleyici programlama, ses ayarlama gibi alanlarda deneyim sahibi. Ayrıca Yoshi'nin ABD 'de 15'ten fazla patenti bulunuyor.