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Teknoloji
Red Bull Basement Sessions'dan İlham Verici Sohbetler
Red Bull Basement Sessions'da alanında yetkin isimlerle geri dönüşüm üzerine özel sohbetler gerçekleştirdik. Şimdi izle!
Red Bull Basement, olumlu yönde değişimi teşvik etmek için teknolojiyi kullanarak fikirler üreten tüm çalışma alanlarındaki yenilikçi öğrencilere destek veriyor. Amaç ise yine aynı: Mevcut duruma yapıcı bir şekilde meydan okumak ve gelecek için olumlu etkiler yaratmak için tüm öğrencilere ilham vermek. Daha ayrıntılı bilgiler için şimdi sitemizi ziyaret edebilirsin.
Etkinlik yaklaşırken her biri alanında yetkin isimlerle geri dönüşüm üzerine ilham verici sohbetler gerçekleştirdik. Aslı Filinta, Mina Zeynep Uslu, Hüner Aldemir - Serra Türkün ve Red Bull Basement 2020 kazananı Plantric ekibi ile yaptığımız röportajları hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Red Bull olarak dünyaya karşı sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Ve Red Bull ürünlerini çevre bilincine sahip bir şekilde tüketmeni kolaylaştırıyoruz. Red Bull sürdürülebilirlik dünyasından haberdar olmak için tıkla.
Aslı Filinta
Red Bull Basement Sessions Sohbetleri: Aslı Filinta
Mina Zeynep Uslu
Red Bull Basement Sessions Sohbetleri: Mina Zeynep Uslu
Hüner Aldemir - Serra Türkün
Red Bull Basement Sohbetleri: Hüner Aldemir - Serra Türkün
Plantric
Red Bull Basement Sessions Sohbetleri: Plantric