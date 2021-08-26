Red Bull Basement Sessions'dan İlham Verici Sohbetler

, olumlu yönde değişimi teşvik etmek için teknolojiyi kullanarak fikirler üreten tüm çalışma alanlarındaki yenilikçi öğrencilere destek veriyor. Amaç ise yine aynı: Mevcut duruma yapıcı bir şekilde meydan okumak ve gelecek için olumlu etkiler yaratmak için tüm öğrencilere ilham vermek. Daha ayrıntılı bilgiler için şimdi sitemizi ziyaret edebilirsin.