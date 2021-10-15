Red Bull Basement , olumlu yönde değişimi teşvik etmek için teknolojiyi kullanarak fikirler üreten tüm çalışma alanlarındaki yenilikçi öğrencilere destek veriyor.

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Angel Collinson , doğayla bağ kurmayı sevdiği için profesyonel bir kayak sporcusu olmayı seçti. Serbest Kayak Dünya Turu'nu iki kez kazandı ve kayak filmlerinin ödüllü bir yıldızı oldu. Ama o hayatı yaşarken, içten içe acı bir gerçeği de seziyordu.

“On yıldır Alaska'da kayak yapıyorum ve oradaki buzulların nasıl değiştiğini, ve bu değişimin kış aylarında gözlerimizin önünde nasıl gerçekleştiğini izliyorum” diyor. "Gerçekten de sanki dünyada ve hayatımda, bir şeylerin büyük ölçüde değişmesi gerekiyor ve bunun ne olduğunu bilmiyorum."

Skier Angel Collinson on the water in Alaska © Nic Alegre / Red Bull Content Pool

Sonra Collinson'ın aklına tamamen yeni bir yola çıkma fikri geldi: İkinci el bir yat restore ederek ve dünya okyanuslarında yelken açmak. Bunu yaparken karbon nötr yaşamak, sürdürülebilirlik aktivistleriyle tanışıp onlardan bilgiler almak ve platformunu onların hikayelerini anlatmak ve seslerini yükseltmek için kullanmak.

Bu büyük bir hayaldi. Çünkü Collinson, yelkencilik hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve sponsorlarını da kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Ancak Collinson, "Hepimiz ne zaman doğru yolda olduğumuzu ve ne zaman doğru yoldan çıktığımızı biliyoruz" diyor. Bu yüzden içgüdülerine güveniyordu. Bu düşünceyle kısa süre önce ilk Atlantik geçişini bitirmenin coşkusunu yaşadı.

Büyük hayaller kurmak gerçekten çok önemli Angel Collinson

Collinson'ın bir Red Bull Basement Session'da paylaştığı kişisel yolculuğu ve misyonu, şansını denemek ve kendi büyük fikirlerinin peşinden gitmek isteyen herkes için ilham kaynağı olabilir. İşte Collinson'ın beş önemli çıkarımı:

1) Uzmanlık alanınızın dışında çıkmaktan korkmayın

Collinson hayallerini anlatırken şunları söylüyor “ Hayallerim, iyi olduğum ya da yapmayı bildiğim şeylerden çok uzaktı. Her şeyi nasıl işler hale getireceğimi bilmediğim uzun bir dönem vardı. Ama açıkçası büyük bir heyecanla doluyum."

2) Kendinize güvenin

Collinson kendine güvenmenin önemini şöyle açıklıyor: "Bazen insanlar ne hayal ettiğimi veya bunun neden harika olacağını anlamıyorlar, ama gördüklerinde 'Ah evet, buna devam et!' diyorlar."

Big mountain skier Angel Collinson in Chile, 2017 © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool

3) Kalbinizi dinleyin

Collinson, "Bu teknede olmak ve dünyada okyanusun dokunduğu herhangi bir yere, sadece rüzgarın gücüyle gidebilmek, şimdiye kadarki en güçlendirici şey" diyor. “Değişime ilham veren olumlu şeyler hakkında hikayeler anlatıyorum ve aynı zamanda kalbimin peşinden gidiyorum. Kendimi daha canlı ve tutku dolu hissediyorum.” diyor.

4) Büyük başarılar küçük eylemlerle başlar

Collinson, "Bazen küçük bir şey yapıyor gibi hissediyorum ve bir kenara koyuyorum. Bu büyük bir şeye dönüşebilir, ancak her şey oradan başlamak zorunda değil” diyor.

5) Sorumluluk alın

Collinson sorumluluk almanın önemini vurguluyor ve "Büyük fikirlerimizin gerçekleşmesi için her zaman insanları bekleyemeyiz," diyor. "Bu süreç benim büyük şeyler yapabileceğimi anlamama yardımcı oldu ve birçok insan yapabileceklerine inanırsa büyük şeyler yapabilirler. Doğru olduğunu hissettiğin büyük hayallerin peşinden gitmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Kendi projelerinize ilham verecek iç görüler arıyorsanız, Red Bull Basement Sessions'da Angel Collinson'ınki gibi birçok hikaye keşfedebilirsiniz.

Büyük hayaller kurmak ve olumlu değişim için fikirlerinizi hızlı bir şekilde yürürlüğe koymak ister misiniz? Red Bull Basement bunun için var! Son başvuru tarihi 24 Ekim 2021 Pazar .