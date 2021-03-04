Red Bull BC One 2021: Dünya Finali'nde En İyiler Gdańsk'ta Buluşuyor

Dünyanın dört bir yanından en iyi break dansçılar Red Bull BC One 'da ülkelerini temsil ederek zafere ulaşmaya çalışacak. B-Boy ve B-Girl kategorilerinde zirvede yer alan isimler ise şampiyonluk kemerinin sahibi olacak.

Yarışmanın 2021 edisyonunda yepyeni bir uygulama da var. Dünya finali artık iki gün boyunca devam edecek. Çünkü bu dünya finalinde B-Girls kategorisindeki katılımcı sayısı artacak ve ilk kez 16 kadın break dansçı en iyi olmak için yarışacak.

Red Bull BC One Dünya Finali 2021 yılında Gdańsk'ta © Little Shao / Red Bull Content Pool

Ülkelerinde eleme yapılmayan break dansçıların imdadına ise online elemeler yetişiyor. Red Bull BC One E-Battle sayesinde break dans çılgınlığı dünyanın her köşesine ulaşıyor. E-Battle'ı kazanan B-Boy ve B-Girl ise tüm masrafları karşılanarak dünya finaline gitme şansı yakalıyor.

Geçen yıl, Red Bull BC One'ın B-Boy kategorisinde kazananı Japon break dansçı Shigekix olmuştu. Shigekix aynı zamanda bu unvanı elde eden en genç isim olarak da tarihe geçmişti. B-Girl kategorisinde ise Rusya'dan Kastet , 2019'un ardından 2020'de de şampiyonluğa ulaşmış ve unvanını korumayı başaran ilk B-Girl olmuştu.

Paulina ve AGT, Gdańsk'ta birbirlerine meydan okuyor © Little Shao / Red Bull Content Pool

Red Bull BC One Dünya Finali, kaçırılmaması gereken bir etkinlik olduğunu her yıl tekrar tekrar kanıtlıyor. Gdańsk'taki 18. edisyon da öncekilerden farklı olmayacak ve en iyiler yine unutulmaz anlar için bir araya gelecek. Bu anların hepsi Red Bull TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.