Red Bull BC One Cypher Turkey'de Kazananlar Belli Oldu!

heyecanı bir kez daha ülkemizdeki break dans tutkunlarını bir araya getirdi.

Teke tek kapışmaların nefesleri kestiği finalde, yarışmacılar dinamik figürlerle hem izleyicilere keyifli anlar yaşattı hem de jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı. DJ Markone ’nin müzikleri eşliğinde gerçekleşen yarışmanın jüri koltuklarında Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie , Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan yer aldı.

Teke tek kapışmaların nefesleri kestiği finalde, yarışmacılar dinamik figürlerle hem izleyicilere keyifli anlar yaşattı hem de jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı. DJ Markone ’nin müzikleri eşliğinde gerçekleşen yarışmanın jüri koltuklarında Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie , Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan yer aldı.

Rap sanatçısı Grogi ve MC Alvin ’in, old school dansçılarla gerçekleştirdiği sahne performansı izleyenleri hayran bırakırken, B-Boy ve B-Girl'lerin kapışmaları da heyecan verici anlara sahne oldu. Yarışmanın sonunda birinciliği B-Girl'lerde Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay , B-Boylar’da ise Oğuzhan ‘Jester’ Karademir aldı.

Rap sanatçısı Grogi ve MC Alvin ’in, old school dansçılarla gerçekleştirdiği sahne performansı izleyenleri hayran bırakırken, B-Boy ve B-Girl'lerin kapışmaları da heyecan verici anlara sahne oldu. Yarışmanın sonunda birinciliği B-Girl'lerde Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay , B-Boylar’da ise Oğuzhan ‘Jester’ Karademir aldı.