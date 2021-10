Red Bull BC One Cypher Turkey'de Kazananlar Belli Oldu!

BC One Türkiye finaline İzmir ev sahipliği yaptı

Red Bull BC One Cypher Turkey Red Bull BC One dünyanın en iyi bire bir dans …

’nin müzikleri eşliğinde gerçekleşen yarışmanın jüri koltuklarında Red Bull All Star ailesinden

Teke tek kapışmaların nefesleri kestiği finalde, yarışmacılar dinamik figürlerle hem izleyicilere keyifli anlar yaşattı hem de jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı. DJ Markone ’nin müzikleri eşliğinde gerçekleşen yarışmanın jüri koltuklarında Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie , Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan yer aldı.

’in, old school dansçılarla gerçekleştirdiği sahne performansı izleyenleri hayran bırakırken, B-Boy ve B-Girl'lerin kapışmaları da heyecan verici anlara sahne oldu. Yarışmanın sonunda birinciliği B-Girl'lerde

Rap sanatçısı Grogi ve MC Alvin ’in, old school dansçılarla gerçekleştirdiği sahne performansı izleyenleri hayran bırakırken, B-Boy ve B-Girl'lerin kapışmaları da heyecan verici anlara sahne oldu. Yarışmanın sonunda birinciliği B-Girl'lerde Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay , B-Boylar’da ise Oğuzhan ‘Jester’ Karademir aldı.

Red Bull BC One Türkiye Finali’nde ikinci kez mutlu sona ulaşan B-Girl

Red Bull BC One Türkiye Finali’nde ikinci kez mutlu sona ulaşan B-Girl Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay yarışmanın ardından şunları söyledi: “Bu süreçte Red Bull BC One’a hem fiziksel olarak hem de mental olarak hazırlandım. Oldukça zorlu bir süreçti ama hakkını vermişim ki buradayım ve çok mutluyum. Umarım emeklerimin karşılığını alacağım.” diye konuştu.

ise, “Tekrar Red Bull BC One’da Türkiye’nin en iyi break dansçısı olduğum için çok mutluyum. Dünya Finali için heyecanlıyım. Bir an önce antrenmanlarıma geri dönmek istiyorum. Ben dansla var oluyorum” dedi.

Red Bull BC One’da 6. kez şampiyonluğa ulaşan Oğuzhan ‘Jester’ Karademir ise, “Tekrar Red Bull BC One’da Türkiye’nin en iyi break dansçısı olduğum için çok mutluyum. Dünya Finali için heyecanlıyım. Bir an önce antrenmanlarıma geri dönmek istiyorum. Ben dansla var oluyorum” dedi.

