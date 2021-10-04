Zafer pozu: Jester ve Jemrai
© Nuri Yılmazer
Dans

Red Bull BC One Cypher Turkey'de Kazananlar Belli Oldu!

Red Bull BC One Cypher Turkey, müthiş kapışmaların yanı sıra ritm ve dansla dolu anlara sahne oldu. Jemrai ve Jester zafere ulaşarak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
Yazar: Red Bull
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Red Bull BC One heyecanı bir kez daha ülkemizdeki break dans tutkunlarını bir araya getirdi.
3 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenen Türkiye Finali'nde b-boy ve b-girl kategorilerinde zafere ulaşan Jemrai ve Jester, 5-6 Kasım 2021'de Polonya'da gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.
BC One Türkiye finaline İzmir ev sahipliği yaptı
BC One Türkiye finaline İzmir ev sahipliği yaptı
© Nuri Yılmazer
Teke tek kapışmaların nefesleri kestiği finalde, yarışmacılar dinamik figürlerle hem izleyicilere keyifli anlar yaşattı hem de jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı. DJ Markone’nin müzikleri eşliğinde gerçekleşen yarışmanın jüri koltuklarında Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan yer aldı.
B-Boy Ronnie ve Killa Kolya
B-Boy Ronnie ve Killa Kolya
© Nuri Yılmazer
Rap sanatçısı Grogi ve MC Alvin’in, old school dansçılarla gerçekleştirdiği sahne performansı izleyenleri hayran bırakırken, B-Boy ve B-Girl'lerin kapışmaları da heyecan verici anlara sahne oldu. Yarışmanın sonunda birinciliği B-Girl'lerde Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay, B-Boylar’da ise Oğuzhan ‘Jester’ Karademir aldı.
Red Bull BC One Türkiye Finali’nde ikinci kez mutlu sona ulaşan B-Girl Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay yarışmanın ardından şunları söyledi: “Bu süreçte Red Bull BC One’a hem fiziksel olarak hem de mental olarak hazırlandım. Oldukça zorlu bir süreçti ama hakkını vermişim ki buradayım ve çok mutluyum. Umarım emeklerimin karşılığını alacağım.” diye konuştu.
Zafer pozu: Jester ve Jemrai
Zafer pozu: Jester ve Jemrai
© Nuri Yılmazer
Red Bull BC One’da 6. kez şampiyonluğa ulaşan Oğuzhan ‘Jester’ Karademir ise, “Tekrar Red Bull BC One’da Türkiye’nin en iyi break dansçısı olduğum için çok mutluyum. Dünya Finali için heyecanlıyım. Bir an önce antrenmanlarıma geri dönmek istiyorum. Ben dansla var oluyorum” dedi.
Red Bull BC One Dünya Finali 5-6 Kasım tarihlerinde Polonya’da gerçekleşecek. ve her ülkenin finalistleri, dünya finalinde ‘en iyi’ olabilmek için yarışacak.Nefesleri kesen Red Bull BC One Türkiye Finali'ni hemen aşağıda tekrar izleyebilirsin!
Dans
TEKRAR İZLE: Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali
Dans