Red Bull BC One Cypher Turkey'de Kazananlar Belli Oldu!

Red Bull BC One heyecanı bir kez daha ülkemizdeki break dans tutkunlarını bir araya getirdi.
3 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de düzenlenen Türkiye Finali'nde b-boy ve b-girl kategorilerinde zafere ulaşan Jemrai ve Jester, 5-6 Kasım 2021'de Polonya'da gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.
Teke tek kapışmaların nefesleri kestiği finalde, yarışmacılar dinamik figürlerle hem izleyicilere keyifli anlar yaşattı hem de jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı. DJ Markone’nin müzikleri eşliğinde gerçekleşen yarışmanın jüri koltuklarında Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan yer aldı.
Rap sanatçısı Grogi ve MC Alvin’in, old school dansçılarla gerçekleştirdiği sahne performansı izleyenleri hayran bırakırken, B-Boy ve B-Girl'lerin kapışmaları da heyecan verici anlara sahne oldu. Yarışmanın sonunda birinciliği B-Girl'lerde Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay, B-Boylar’da ise Oğuzhan ‘Jester’ Karademir aldı.
Red Bull BC One Türkiye Finali’nde ikinci kez mutlu sona ulaşan B-Girl Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay yarışmanın ardından şunları söyledi: “Bu süreçte Red Bull BC One’a hem fiziksel olarak hem de mental olarak hazırlandım. Oldukça zorlu bir süreçti ama hakkını vermişim ki buradayım ve çok mutluyum. Umarım emeklerimin karşılığını alacağım.” diye konuştu.
Red Bull BC One’da 6. kez şampiyonluğa ulaşan Oğuzhan ‘Jester’ Karademir ise, “Tekrar Red Bull BC One’da Türkiye’nin en iyi break dansçısı olduğum için çok mutluyum. Dünya Finali için heyecanlıyım. Bir an önce antrenmanlarıma geri dönmek istiyorum. Ben dansla var oluyorum” dedi.
Red Bull BC One Dünya Finali 5-6 Kasım tarihlerinde Polonya’da gerçekleşecek. ve her ülkenin finalistleri, dünya finalinde ‘en iyi’ olabilmek için yarışacak.Nefesleri kesen Red Bull BC One Türkiye Finali'ni hemen aşağıda tekrar izleyebilirsin!
TEKRAR İZLE: Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali