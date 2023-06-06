Red Bull BC One 2022 Dünya Finali'nden Öne Çıkan Anlar

İstanbul, dünyanın en prestijli teke tek B-Boy ve B-Girl Türkiye finaline uzun zaman sonra tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Elemeler 10 Haziran'da, Türkiye Finali ise 11 Haziran'da Alan Kadıköy'de gerçekleşecek. Bilet almak ve diğer detaylar için etkinlik sayfamızı ziyaret et.

2022 Red Bull BC One Dünya Finali, hip-hop'un doğum yeri olan New York'ta gerçekleşirken, organizasyonun da olağanüstü geçeceğine hiç şüphe yoktu. Ve 19. edisyon kesinlikle beklentileri karşılamıştı.

Her şeyi burada yeniden yaşa:

Red Bull BC One Dünya Finali Dünyanın dört bir yanından gelen breaker'lar, hip-hop'un doğum yeri olan New York'ta Dünya Şampiyonu olmak için kapışacak.

İşte öne çıkan anların istesi:

01 Çılgın meydan okumalar

Bu yıl Dünya Finali sahnesine adım atan herkes şampiyonluk için dans pistinde, sahip oldukları her şeyi ortaya koyarak izleyicilere inanılmaz beceriler izletti.

B-Boy Quake kalabalığı coşturuyor © Little Shao/Red Bull Content Pool

Alvin Quake, Issin Alvin ve Wigor Yuki... Sahne dinamik patlamalarla doluydu. Her dansçı, bütün turlarda bir öncekinden üst seviyeye çıkmak için çalıştı.

Victor'a karşı Phil Wizard, gecenin en çok beklenen meydan okumalarından biriydi ve Phil Wizard yaratıcılıkla, dinamizmi birleştirdi.

Phil Wizard, Victor'a karşı savaşta © Little Shao/Red Bull Content Pool

671 ve India, iki yeni nesil b-girl şampiyonunun çatışmasıydı. Her ikisinin de inanılmaz güçlü hareketleri vardı ve ellerindeki tüm numaralarla birbirlerini yenmeye çalıştılar. Sonuçta India, izleyenleri ayağa kaldıran 2000'leri hatırlatan bir dönüşle bitirerek zirveye çıktı.

Amir ve Lee arasında inanılmaz bir özgünlük alışverişi vardı. Yaratıcılıkta da bir ustalık mücadelesi vardı.

02 İki epik final

Gecenin her iki son meydan okumaları, destansı çatışmalardan daha da benzersiz hikayeler ortaya çıkardı.

Her iki final de Hollanda ile ABD arasındaydı. India ile Logistx karşı karşıyayken, Lee ile Victor mücadele etti.

Her iki Amerikalı dansçı da ikinci Red Bull BC One şampiyonluklarını kazanmak için piste çıktı. Logistx 2021 şampiyonuyken, Victor da 2015 yılında şampiyon olmuştu.

Rakiplerin birbirlerinin sınırlarını zorladığı yoğun ve yüksek enerjili başlangıcın ardından her iki mücadele de jüri üyelerinden sonucu belirleyen bir oylama gerektiriyordu. Tüm seyirciler heyecanlı bir bekleyişle belirleyici oyları öğrenmek için ayağa kalktı.

Victor, kendi ülkesinde ikinci şampiyonluğunu kazandı. © Little Shao/Red Bull Content Pool India, Red Bull BC One'ın en genç şampiyonu © Dean Treml

2022 şampiyonluklarını elde eden isimler India ve Victor oldular. Her zaman alçakgönüllü olan Logistx, India'yı mutlu bir gülümsemeyle alkışladı. Onu desteklemek için New York'a gelen Lee'nin ekibi The Ruggeds, ekip üyeleriyle gurur duyarak genç b-boy'u sevgi ve destekle kucakladılar.

03 Rap efsaneleri

New York'un hip-hop'un doğum yeri olması nedeniyle, sahnede inkar edilemez iki rap efsanesinin performans sergilemesi de mutlulukla karşılandı.

Red Bull BC One Dünya Finali 2022'de Black Sheep © Little Shao/Red Bull Content Pool

Black Sheep, sahneye çıktı ve performansıyla ortalığı adeta kasıp kavurdu... DJ ritmi azalttığında Black Sheep, arenadaki herkese en o meşhur replikleri söyledi: “Engine, engine, number nine, on the New York transit line, if my train goes off the track, Pick it up! Pick it up! Pick it up!”

Rakim, Hammerstein Balo Salonu'nda sahne alıyor © Little Shao/Red Bull Content Pool

Akşamın ilerleyen saatlerinde ışıklar söndüğünde ve Don't Sweat The Technique çalmaya başladığında, kalabalıktaki heyecan daha da arttı.

04 Last Chance Cypher'ın en iyileri

Last Chance Cypher, dünyanın dört bir yanından Red Bull BC One şampiyonlarının Red Bull BC One World Final'deki boş yerler için mücadele etmek üzere bir araya geldiği heyecan verici bir başlangıçtır.

İşte mutlaka izlenmesi gereken meydan okumalar:

Wigor ve Mighty Jimm, bu meydan okuma adeta kralların savaşıydı

Lil Zoo ve Issin arasındaki meydan okuma çılgın, öngörülemeyen hareketlerin dinamik bir değiş tokuşuna sahne oldu.

Alessandrina vs Sayora, her ikisi de her zaman yüzlerindeki gülümsemeyle mücadele etti.

Ve Ozzi, Illz mücadelesi... İki b-boy arasında temiz, rafine akışlarla pürüzsüz, keskin stillerin meydan okuması vardı.

Red Bull BC One Last Chance Cypher Dünyanın dört bir yanından gelen B-boys ve b-girls, Red Bull BC One Dünya Finali 2022'de son sıralar için mücadele ediyor.