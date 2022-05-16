© Nuri Yılmazer
Break Dans
İşte Red Bull BC One Cypher Turkey Şampiyonları: Jazzy ve Jester
Dünyanın en prestijli teke tek b-boy ve b-girl yarışmasının Türkiye finaline Antalya ev sahipliği yaptı. Günün kazanan isimleri ise Jazzy ve Jester oldu.
Red Bull BC One Cypher Turkey'de breaking fırtınası esti. Antalya'da gerçekleşen finaller sonunda B-Girl Jasmijn “Jazzy” Nölting ile B-Boy Oğuzhan “Jester” Karademir şampiyonluğa ulaştı. Jazzy ve Jester'ın yolu bundan sonra yeni kıtaya uzanacak ve iki isim de New York'taki finalde dünyanın en iyisi olmak için mücadele edecek.
2004 yılından bugüne, her yıl dünyanın en iyi breaker'larını bir araya getiren bu eşsiz organizasyonun Türkiye finali, 15 Mayıs 2022 günü Antalya’da gerçekleştirildi. B-Boy ve B-Girl’ler, Türkiye’nin en iyisi olmak için hünerlerin cömertçe sergilendiği yarışmada Sahil Antalya Olbia Meydanı’na özgün figürleriyle renk kattı.
DJ Dekhan’ın müzikleri bir yandan kalabalığı coştururken bir yandan da breaker'ların figürleri için ritim oluşturdu. Türkiye'nin en iyisini seçmek için yıldızlardan oluşan jüri kadrosu yoğun bir mesai yaptı. Red Bull All Star ailesinden Lil G, Red Bull BC One Dünya Finali 2021 jürilerinden B-Girl Sarah Bee ve efsanevi Türk B-Boy “Mucize” Mümtaz’dan oluşan jürinin değerlendirmelerinin ardından, B-Girl Jazzy ve B-Boy Jester mutlu sona ulaştı.
Umarım dünya finalinde de en başarılı 16 dansçı arasında yer alırım
Jazzy ve Jester, 12 Kasım 2022’de breaking'in anavatanı New York'ta yapılacak dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Etkinlikte rapçi Baneva’nın performansı da izleyicilere ve katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Red Bull BC One Türkiye Finali’nde mutlu sona ulaşan B-Girl Jazzy: “Çok mutluyum. Yarışmadan önce arkadaşlarımın desteği ile sürekli hazırlık yaptım, umarım dünya finalinde de en başarılı 16 dansçı arasında yer alırım, şimdiden çok heyecanlıyım” derken 7. kez Red Bull BC One Türkiye Finali’nin kazananı olan B-Boy Jester ise şunları söyledi: “Tekrar Red Bull BC One’da Türkiye’nin en iyi breakdansçısı olduğum için çok mutluyum. Hazırlık süreci oldukça yoğun ve zorlu geçti ama sonucu iyi oldu. Şimdi sırada New York’taki Red Bull BC One dünya finali var, umarım orada da başarı elde edeceğim.”
Tekrar Red Bull BC One’da Türkiye’nin en iyi breakdansçısı olduğum için çok mutluyum
Dünyanın en prestijli teke tek breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One'da, dünya finali heyecanı 12 Kasım 2022 tarihinde New York’ta yaşanacak. Her ülkede nefes kesen kapışmaların ardından final vizesi alan B-Boy ve B-Girl'ler bu kez dünyanın en iyisi olabilmek için yarışacak.