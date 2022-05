İşte Red Bull BC One Cypher Turkey Şampiyonları: Jazzy ve Jester

DJ Dekhan’ın müzikleri bir yandan kalabalığı coştururken bir yandan da breaker'ların figürleri için ritim oluşturdu. Türkiye'nin en iyisini seçmek için yıldızlardan oluşan jüri kadrosu yoğun bir mesai yaptı. Red Bull All Star ailesinden Lil G, Red Bull BC One Dünya Finali 2021 jürilerinden B-Girl Sarah Bee ve efsanevi Türk B-Boy “Mucize” Mümtaz’dan oluşan jürinin değerlendirmelerinin ardından, B-Girl Jazzy ve B-Boy Jester mutlu sona ulaştı.

