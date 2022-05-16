İşte Red Bull BC One Cypher Turkey Şampiyonları: Jazzy ve Jester

Red Bull BC One Türkiye Finali’nde mutlu sona ulaşan

B-Girl Jazzy

: “Çok mutluyum. Yarışmadan önce arkadaşlarımın desteği ile sürekli hazırlık yaptım, umarım dünya finalinde de en başarılı 16 dansçı arasında yer alırım, şimdiden çok heyecanlıyım” derken 7. kez Red Bull BC One Türkiye Finali’nin kazananı olan

B-Boy Jester

ise şunları söyledi: “Tekrar Red Bull BC One’da Türkiye’nin en iyi breakdansçısı olduğum için çok mutluyum. Hazırlık süreci oldukça yoğun ve zorlu geçti ama sonucu iyi oldu. Şimdi sırada New York’taki Red Bull BC One dünya finali var, umarım orada da başarı elde edeceğim.”