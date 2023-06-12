Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali Nefesleri Kesti

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali’nin başlama saati 17:00 idi ancak çok erken saatlerden itibaren break dance’ın bugünkü nabzı Alan Kadıköy 'de atmaya başlamıştı bile. Zira orada performans gösterecek olan 16 b-boy ve 8 b-girl figürlerini çalışıyorlar, aralarında sohbet ediyorlar ve birbirlerini motive ediyorlardı. Elbette izleyici olarak da başlama saatinden çok önce mekâna gelip dansçılarla sohbet eden, fikir alışverişi yapanların sayısı hiç de az değildi.

Saat 17:00’ye doğru yavaş yavaş Alan Kadıköy'deki tribünler dolmaya başladı. Performansların sergileneceği sahnenin etrafına oturanlar -genelde dansçıların arkadaşları, yakınları- ise yerlerini çoktan almış, 360 derece sahneyi kapatmışlardı.

İlk önce b-boy’lar sahne alacak ve battle’larını gerçekleştireceklerdi. Sonrasında Baneva, Kamufle, Da Poet, Kayra, Big Poppa Side Act gibi rap müzik sanatçıları sahne alacak, arkasından da b-girl’ler kozlarını paylaşacaktı. Her iki final ise, tüm organizasyonun en sonunda arka arkaya yapılacaktı.

Finalde rekabet düzeyi yüksekti © Nuri Yılmazer

İlk kez Türkiye’de jürilik yaptım ve buradaki enerji çok hoşuma gitti. Herkes harikaydı. Kazanan isimler gerçekten çok güçlü figürler sergilediler. Ben yerel kültürden yararlanmaya çok önem veriyorum, kazanan isimlerde de bunu gördüm. Tavsiyem; herkes, kendi kültürünün temellerine sahip çıksın ve sahnede figürlerine yansıtsın. Jüri B-Girl AT

Saat 17:00’yi biraz geçtiğinde DJ müziği başlattı ve Alan’daki herkesin bir kez daha coşmasıyla beraber artık sahne alacak 16 b-boy tanıtıldı ve battler'lar da yavaş yavaş başladı. Her battle için b-boy’lar sahneye çıktığında tribünlerde alkış kopuyor ve tempo tutuluyordu. B-boylar Ensar-Ori, Jester ve Mons ilk iki turda harika performanslarıyla hem kendileri coştular hem de izleyenlerin bir dakika bile yerlerine oturmasına izin vermediler. Zaten aynı zamanda b-boy’lar Ensar, Ori, Jester ve Mons ilk turları geçerek yarı finale kadar giden isimler oldular. Yarı final ise tam anlamıyla nefesleri kesti. Jürinin bile finalistleri seçerken zorlandığı bir yarı final geride kalmıştı.

Red Bull BC One Cypher 2023 Finali © Nuri Yılmazer

Ancak zor da olsa jüri kararını vermişti. İlk finalist Ori oldu. İkinci finalist ise, Jester-Mons yarı finalini geçmeyi başaran Jester oldu.

Ori-Ensar yarı final battle’ında çok zor karar verdik. Biz jüriler için bugün yarı final, final gibiydi. Çok kaliteli ama zor bir battle oldu. Yarı finalde, final heyecanı vardı... Jüri B-Boy Menno

B-boy mücadelesinde final aşamasına geldikten sonra biraz battle’lara ara vererek kendimizi rap müziğin kollarına bırakma zamanı gelmişti. Zira Sahnede Kamufle, Da Poet, Kayra, Big Poppa Side Act gibi isimler vardı ve harika şarkılar söylediler. Rap müzikle beraber dışarı çıkıldı, içecekler tazelendi ve herkes biraz önce performansları izlediği yere geri döndü. Böylece b-girl battle’ları için her şey hazırdı. Jemrai, Jojo, mer-c, birbirinden güzel performanslarla salondan çok fazla alkış ve büyük destek aldılar. Jürinin karar verdiği üzere finalistler ise Jemrai ve Mer-c oldu.

Dünya finaline kimler gidecek? © Nuri Yılmazer

Herkes çok güçlü başlangıçlar yaptı ve sahnede çok yüksek bir enerji vardı, bunu kesinlikle hissettik. Bence kazananları diğerlerinden ayıran, müziği de çok iyi kullanarak figürleri sergilemeleri oldu. Farklı materyallerden yararlanmak çok önemli. Jüri B-Boy Fero

B-boy ve b-girl finalistleri belli olduktan sonra sıra artık belki de günün en keyifli anlarına gelmişti. Herkesin beklediği, günün en muhteşem dakikaları... Şimdi günün en iyileri sahne alcaktı. İlk önce finalist b-boylar Ori ve Jester sahneye çıktı ve tribünlerden iki isme de çok büyük destek geldi. Salonda, yerinde oturabilen bir kişi bile yoktu. Sırayla battle’larını gerçekleştirdiler ve elbette final battle’ı önceki turlardan biraz daha uzun sürdü. Tabii ki bu durumdan kimse şikayetçi değildi zira bu harika iki performansı oradaki herkes saatlerce izleyebilirdi.

Burada iki kez finale kalmıştım ama ilk kez şampiyon oldum, çok mutluyum. Şimdi sırada Paris’teki Dünya Finali var... Ekim ayında Paris’te Dünya Finali’nde mücadele edeceğim ve Türkiye’yi temsil edeceğim. B-Girl Mer-c

Hemen arkasından sıra b-girl finaline geldi. Jemrai-Mer-c sahneye çıktılar. Müzikle beraber sırayla birbirinden zor ama izlemesi de bir o kadar keyifli figürler sahneye koydular. Kararın çok zor olacağı belliydi ki zaten jüri de kazananı epey zor belirledi...

Artık iki final de tamamlandı ve sıra burada şampiyon olup Türkiye’yi, ekim ayında Paris’te gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali’nde temsil edecek isimleri öğrenmeye geldi.

B-boy finalini Jester kazandı. B-girl finalinde ise kazanan Mer-c oldu.

İşte şampiyonlar © Nuri Yılmazer

Çok mutluyum, emeklerimin karşılığını almak, kendi gelişimimi görmek harika. Dansım değişiyor ve gelişiyor. Buraya onuncu kez katıldım, sekiz kez kazandım. Her seferinde biraz daha baskı oluyor ama hep ilk kez yarışıyor gibi hissediyorum. Ekim ayında Paris’te finalde mücadele edeceğim, farklı insanlarla tanışıp orada kendimi deneyeceğim. Şimdi sırada daha çok çalışmak var... B-Boy Jester

Böylece Alan Kadıköy birbirinden güzel battle’lar izlediğimiz günün, Red Bull BC One Cypher Türkiye 2023’ün sonuna gelindi. Artık gözler ekim ayında Paris’te düzenlenecek olan Red Bull BC One Dünya Finali’nde olacak...