Red Bull BC One Cypher Türkiye Şampiyonları Belli Oldu

Her yıl dünyanın dört bir yanındaki en iyi B-Boy’ları ve B-Girl’leri belirleyen Red Bull BC One Cypher’da Türkiye Finali heyecanı 10 Mart’ta yaşandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen finalde birbirinden yetenekli isimler en iyi performanslarını ortaya koydular.
Büyük heyecana sahne olan etkinliğin jüri koltuğunda daha önce sekiz kez Türkiye şampiyonu olan Jester, iki kez dünya şampiyonu olan Lilou ve Viyana’daki Red Bull BC One kamplarında iki kez birinci olan Dora oturuyordu. Günün sonunda Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali’nin kazananlar ise B-Boy Mons ve B-Girl Jazzy oldu.
B-Boy Mons ve B-Girl Jazzy sonuçlar açıklandığında büyük mutluluk yaşadı. İki ismin bir sonraki hedefi, 7 Aralık 2024 tarihinde Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek olan ve 30’u aşkın ülkenin şampiyonlarının yer alacağı Red Bull BC One Cypher Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edip dünyanın en iyisi olmak.