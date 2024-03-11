Red Bull BC One Cypher
© Nuri Yılmazer
Break Dans

Red Bull BC One Cypher Türkiye Şampiyonları Belli Oldu

Dünyanın en prestijli breaking yarışması olarak kabul edilen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye şampiyonları belli oldu.
Yazar: Red Bull
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Red Bull BC One Cypher Türkiye

Red Bull BC One dünyanın en iyi bire bir dans yarışması! Her yıl dünyanın dört bir yanından B-Boy ve B-Girl'ler dünya finaline gitmek için birbirine meydan okuyor.

Etkinlik Hakkında Bilgi
Her yıl dünyanın dört bir yanındaki en iyi B-Boy’ları ve B-Girl’leri belirleyen Red Bull BC One Cypher’da Türkiye Finali heyecanı 10 Mart’ta yaşandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen finalde birbirinden yetenekli isimler en iyi performanslarını ortaya koydular.
Etkinliğe MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı

Etkinliğe MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı

© Nuri Yılmazer

Büyük heyecana sahne olan etkinliğin jüri koltuğunda daha önce sekiz kez Türkiye şampiyonu olan Jester, iki kez dünya şampiyonu olan Lilou ve Viyana’daki Red Bull BC One kamplarında iki kez birinci olan Dora oturuyordu. Günün sonunda Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali’nin kazananlar ise B-Boy Mons ve B-Girl Jazzy oldu.
Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali 2024

© Nuri Yılmazer

B-Boy Mons ve B-Girl Jazzy sonuçlar açıklandığında büyük mutluluk yaşadı. İki ismin bir sonraki hedefi, 7 Aralık 2024 tarihinde Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek olan ve 30’u aşkın ülkenin şampiyonlarının yer alacağı Red Bull BC One Cypher Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edip dünyanın en iyisi olmak.

Bu haberin içinde

Red Bull BC One Cypher Türkiye

Red Bull BC One dünyanın en iyi bire bir dans yarışması! Her yıl dünyanın dört bir yanından B-Boy ve B-Girl'ler dünya finaline gitmek için birbirine meydan okuyor.

Etkinlik Hakkında Bilgi
Break Dans
Dans