Red Bull BC One Cypher Türkiye Şampiyonları Belli Oldu

Red Bull BC One Cypher Türkiye Red Bull BC One dünyanın en iyi bire bir dans yarışması! Her yıl dünyanın dört bir yanından B-Boy ve B-Girl'ler dünya finaline gitmek için birbirine meydan okuyor.

Her yıl dünyanın dört bir yanındaki en iyi B-Boy’ları ve B-Girl’leri belirleyen