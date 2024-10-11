Dünyada Bir İlk: Dawid Godziek Hareket Eden Trende Bisikletle Takla Attı

Bu fizik ve matematik konularına girmedim ama bu projede birlikte çalıştığım insanlar kesinlikle ne yaptıklarını biliyorlardı. Oldukça çılgın bir deneyimdi, genelde yaptığımın tam tersiydi; ben olduğum yerde asılı duruyordum ve parkur altımdan geçiyordu. İlginç bir şey gözlemledik ki o da hava direncinin olmamasıydı. Teorik olarak işi kolaylaştırabilirdi ama tam tersi oldu. Hava direnci bir şekilde beni düz bir çizgide tutan ve sağa ya da sola kaymama izin vermeyen bir tünel yaratıyor. Neyse ki karşıdan esen rüzgar bana yapay bir hava direnci sağladı ve bu da klasik atlayışlardaki gibi uçuşu hissetmeme yardımcı oldu. Testlerde rüzgar daha zayıf veya farklı bir yönden esiyordu, bu da numaraları zorlaştırıyordu. Fena değil, değil mi? Her zaman hava direncinden şikayet ediyoruz ve hava direnci olmadığında onsuz uçmanın imkansız olduğunu gördük.