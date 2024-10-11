Dünyada Bir İlk: Dawid Godziek Hareket Eden Trende Bisikletle Takla Attı
Hareket halindeki bir trenin üzerinde MTB parkuru mu? Bunu başarmaya hakkım yok diye düşünmüştüm ama başardık ve epikti!
Videoda gördüklerimiz bir video oyunundan mı, yoksa hareket eden bir trenin üzerine inşa edilmiş parkurda bisiklet sürmek gerçekten mümkün mü?
Dünyada böyle bir şeyi deneyimleyen ilk ve tek kişi olmak nasıl bir duygu?
Oldukça tuhaf bir duygu çünkü aslında etrafımdaki her şey hareketsiz duruyordu. Hareket eden tek şey pistti ve o da altımdan geçip gidiyordu. Zihnim bunu tam olarak algılayamadı. Buna alışmam gerekti çünkü doğal bir durum değil ve sizi çok şaşırtıyor. İlk birkaç sürüşte kafamın içinde hafif bir türbülans hissettim, bu gerçek dışı bir şeydi. Buna ek olarak tam olarak düz olmayan raylar üzerinde ilerleyen trenin kendisi de biraz hareket ediyordu. Tüm bu küçük detaylar, böyle bir yolculuk yapmanın verdiği hissi tarif etmeyi zorlaştırdı. Sanırım başlangıçta deniz tutması, uçak tutması ve yükseklik korkusu kombinasyonu gibi bir şey yaşıyordum.
Bu fikir aklına ilk geldiğinde ne düşündün?
Dürüst olmak gerekirse ilk başta bu fikir beni pek heyecanlandırmadı. Hayal bile edemiyordum. Uzun bir süre Szymon ve ben bunun muhtemelen imkansız olduğunu düşündük. Öyle olsa bile böyle bir yolda bizi tatmin edecek numaralar yapamazdık. Her şeyin gerçekten mümkün olduğu anlaşıldığında, düşündüğümüz kadar iyi görünüp görünmeyeceği konusunda endişelerimiz vardı. Sonunda tüm proje en çılgınca beklentilerimizi aştı. Pistin kurulumu, benim sürüşüm, tüm süreç, her şey beklediğimizden çok daha iyi oldu!
Pistin kurulumu, benim sürüşüm, tüm süreç, her şey beklediğimizden çok daha iyi oldu!
Bir anlamda havada asılı" kalıyordun ve tren altından geçip gidiyordu. Normalde bisiklet üzerinde yaptığının tam tersi bir durum...
Evet, bu ifade proje sırasında olanları mükemmel bir şekilde özetliyor. İlginç bir şekilde, ilk atlayışlarda geriye doğru hareket ediyordum. Beklediğimizden daha yükseğe zıpladığım bazı atlayışlar oldu. Hareket halindeki tren, rayların yanında duran birinin bakış açısından rampanın arkasında kalan bir noktaya bir şekilde inmemi sağladı. Hepsi kafa karıştırıcı ama sanırım video tam olarak ne demek istediğimi gözler önüne seriyor.
Okulda fizik dersinden keyif alır mıydın? Hangi ilkeler ve kanunlar sayesinde havada asılı kalabildiğini biliyor musun?
Bu fizik ve matematik konularına girmedim ama bu projede birlikte çalıştığım insanlar kesinlikle ne yaptıklarını biliyorlardı. Oldukça çılgın bir deneyimdi, genelde yaptığımın tam tersiydi; ben olduğum yerde asılı duruyordum ve parkur altımdan geçiyordu. İlginç bir şey gözlemledik ki o da hava direncinin olmamasıydı. Teorik olarak işi kolaylaştırabilirdi ama tam tersi oldu. Hava direnci bir şekilde beni düz bir çizgide tutan ve sağa ya da sola kaymama izin vermeyen bir tünel yaratıyor. Neyse ki karşıdan esen rüzgar bana yapay bir hava direnci sağladı ve bu da klasik atlayışlardaki gibi uçuşu hissetmeme yardımcı oldu. Testlerde rüzgar daha zayıf veya farklı bir yönden esiyordu, bu da numaraları zorlaştırıyordu. Fena değil, değil mi? Her zaman hava direncinden şikayet ediyoruz ve hava direnci olmadığında onsuz uçmanın imkansız olduğunu gördük.
Tüm bunların en zor kısmı neydi?
En zor kısmı tüm numaraların tek seferde mükemmel bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktı. Amaç kesintisiz ve tek seferde çekim yapmaktı. Hataya yer yoktu. Pist dardı ve en ufak bir sarsıntılı iniş bile trenden düşmeyle sonuçlanabilirdi ki bu da çok farklı bir sonuç doğurabilirdi.
Bu koşullarda sürüş yapmak zaten yeterince zorken, bir de sürüşüne birkaç zor hareket ekledin. Neden?
Sürüşün mümkün olan en iyi numaraları içermesini istedim. Sadece trene binmek harika olurdu ama yeterli değildi. Numaraları tutarlı bir bütün halinde birleştirmek için uzun süre düşündüm. Sonunda bir ters takla vardı, bu yüzden ondan önce bir öne takla atabileceğimi düşündüm, bir ters takladan önce bir ileri takla iyi görünürdü. Çift tailwhip kendiliğinden ortaya çıktı çünkü bir banger eklemek istedim ve pist dardı, bu yüzden düz numaralar en iyi sonucu verdi. Yana dönüşlerden vazgeçmek zorunda kaldım, bu yüzden 360'lı kombinasyonlar plan dışında kaldı. Sürüşü ilginç ve çeşitli kılan ama riski abartmayan numaralar seçtim.
Sürüşün mümkün olan en iyi numaraları içermesini istedim. Sadece trene binmek harika olurdu ama yeterli değildi.
Hareket halindeki bir tren dünyada bir ilk olan bir numara için iyi bir yer mi? Son vagonda düz bir düşüşten düz bir inişe ters takla atmayı kastediyorum.
Tren uzaklaşıyordu, bu yüzden eğer yapmazsam, sadece uzaklaşacaktı ve başka fırsat olmayacaktı.
Evet, şimdi mantıklı geliyor.
Ciddi bir not olarak, bu numara uzun zamandır aklımdaydı. Daha önce kimse bunu bir MTB bisikleti üzerinde yapmamıştı, bu yüzden denemek istedim. Kayıtlardan birkaç gün önce hazırlanmaya başladım. Başlangıçta tahmin ettiğimden daha zor olduğu ortaya çıktı. Treni bizzat gördüğümde basamakların düşündüğümden daha yüksek olduğunu fark ettim. Elbette boyutları önceden biliyordum ama engellerin nasıl olduğunu canlı gördüğünüzde anlarsınız. Düzlüğe inerken hissettiğim çarpma etkisi o kadar güçlüydü ki tüm eklemlerim sert bir darbe alıyordu. Ama projeye daha fazla tat katmak için daha önce kimsenin yapmadığı bir numara yapmak istedim.
Engellerden herhangi biri seni özellikle strese soktu mu, yoksa asıl stres faktörü parkurun kendisi miydi?
Hayır, tüm engeller benzer zorluk seviyesindeydi ve çok iyi inşa edilmişlerdi. Hiçbir şey beni şaşırtmadı. Bazen hızım yetmiyordu, bu yüzden pedal çevirmek zorunda kaldım ama pedal çevirmek zor değil, sonuçta bisiklet bunun için var.
Sen ve ekibin tüm projeye hazırlanmak için ne kadar zaman harcadınız?
Fikrin ortaya çıkışından projenin hayata geçişine dek yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Kayıtlardan bir yıl önce testler yaptık. 12 ay da parkurun tasarlanması ve planlanmasıyla geçti. Pist, Polonya'nın bu konudaki en iyi isimlerinden oluşan bir ekip tarafından üç hafta boyunca, şafaktan gün batımına kadar çalışarak kuruldu. Çocuklar kendimi güvende ve rahat hissetmem için gerçekten çok uğraştılar. Kayıtlardan hemen önce birkaç gün antrenman yaptık çünkü proje çok karmaşıktı. Ne de olsa her gün bir lokomotif ya da vagon kiralamıyor, bir tren üzerinde slopestyle parkuru inşa etmiyor ve bir parkur parçasını hizmet dışı bırakmıyorsunuz!
Bu sürüş için bisiklette herhangi bir değişiklik yaptın mı? Herhangi bir pistte, herhangi bir ulaşım aracı üzerinde uçabilecek kadar çok yönlü mü?
Bisiklet herhangi bir yarışma için olması gerektiği gibi ayarlandı. Üzerinde kontrplak engeller için mükemmel olan lastikler var ve geri kalanı her koşulda kendini kanıtlamış durumda. Trendeki aksiyona uyması için sadece renk temasını değiştirdim.