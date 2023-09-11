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Red Bull Bike Your Side Nedir?
BMX sporcularının İstanbul Boğazı'ndaki mücadelesine sahne olacak Red Bull Bike Your Side hakkında bilmen gerekenler...
BMX tutkunları Red Bull Bike Your Side ile bir araya geliyor, benzersiz bir deneyimin parçası oluyorlar. 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte birbirinden yetenekli BMX sporcuları karşı karşıya gelecekler.
İstanbul Boğazı’nda, Avrupa ve Anadolu yakalarının tam ortasında konumlanan bir feribot. Avrupa ve Asya olmak üzere altışar BMX sporcusundan oluşan iki ayrı takım. Hem birbirlerine hem de zamana karşı bir mücadele.
Daha önce benzeri yapılmamış bu etkinliğe Red Bull sporcusu Bora Altıntaş ev sahipliği yapacak. Takımlar her birine 30 dakika ayrılan beş engelde birbirlerine meydan okuyacak ve günün kazananı olmaya çalışacak.
Günün sonunda bir takım galip gelecek ve bir sporcu MVP seçilecek. Kazananları ise Bora Altıntaş, BMX’in önde gelen isimlerinden Ediz Tenşi ve BMX sporcusu Ahmet Samet Erdem üçlüsünün oluşturduğu jüri belirleyecek.