Red Bull Bike Your Side Nedir?

ile bir araya geliyor, benzersiz bir deneyimin parçası oluyorlar. 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte birbirinden yetenekli BMX sporcuları karşı karşıya gelecekler.

İstanbul Boğazı’nda, Avrupa ve Anadolu yakalarının tam ortasında konumlanan bir feribot. Avrupa ve Asya olmak üzere altışar BMX sporcusundan oluşan iki ayrı takım . Hem birbirlerine hem de zamana karşı bir mücadele.