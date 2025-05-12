Red Bull – BORA – hansgrohe'nin Giro 2025 kadrosu

Red Bull - Bora - hansgrohe'nin Giro 2025 takımı, 5 Mayıs pazartesi günü tamamlandı. Takımın liderliğini ilk kez İtalya Bisiklet Turu'nda üstlenen Primož Roglič yapıyor. Genel klasman uzmanı Sloven bisikletçi, ikinci Giro'sunu ve toplamda altıncı Büyük Tur zaferini kazanmayı hedefliyor. Mart ayında düzenlenen bir haftalık Volta Ciclista a Catalunya yarışında hem dağ hem puan klasmanını kazanarak genel sıralamada birinci olan Roglič yarışa formda başlıyor.

Ancak Roglič bu mücadelede yalnız olmayacak; pembe mayo hedefinde yedi takım arkadaşının desteğine güveniyor. Geçmiş Giro d'Italia şampiyonlarından geleceğin yıldızlarına kadar, işte Red Bull - BORA -hansgrohe'nin Giro 2025 boyunca üç haftalık yarışta izleyeceği kadro, roller ve strateji:

01 Büyük Tur'da takım rolleri: Her bisikletçi ne yapar?

Zafer için iyi bir takım gerekir © Charly López/Red Bull Content Pool

Giro d'Italia gibi Büyük Tur yarışlarında her takım sekiz bisikletçiden oluşur fakat bu 21 etap ve üç haftalık yarış boyunca herkes kazanmak için pedal çevirmez. Bunun yerine, bisikletçiler kendi yeteneklerine göre belirli roller üstlenirler. İşte kısa bir özet:

GC Lideri (Genel Klasman Lideri): Tüm etaplar boyunca toplam zamanı en düşük tutmaya çalışan bisikletçidir. Diğer tüm takım üyeleri bu hedefe hizmet eder. Örnek: Primož Roglič, Red Bull - BORA - hansgrohe'nin GC lideridir.

Domestik (Domestique): GC liderine destek veren bisikletçilerdir. Liderin zaman farkını korumasına veya kapatmasına yardım eder. Her etapta birçok görevi üstlenirler; rüzgardan korumak, liderin pelotonda ön sıralarda kalmasını sağlamak, takım arabasından yiyecek-içecek ve taktik getirmek, tırmanışlarda tehlikeli atakları kovalamak veya tempoyu artırarak atak ortamı yaratmak gibi. Örnek: Gianni Moscon, Red Bull - BORA - hansgrohe'nin domestiklerinden biridir.

Yol Kaptanı (Road Captain): Pelotondaki sportif direktörün sesi olan deneyimli bisikletçidir. Önceden belirlenen stratejiyi yarış sırasında uygular, taktik kararlar alır ve anlık olaylara tepki vererek GC liderinin korunmasını veya avantaj elde etmesini sağlar. Örnek: Jan Tratnik, Red Bull - BORA - hansgrohe'nin 2025 Giro yol kaptanıdır.

Tırmanış Domestiği (Climbing Domestique): Yarış dağ etaplarına ulaştığında GC lideri, tırmanışa özel domestiklere güvenir. Bu bisikletçiler yüksek eğimlerde performanslarını kaybetmezler. Lider formayı koruyorsa rakip takımların ataklarını takip edip nötralize ederek takip edilecek bir teker sağlarlar. Lider atağa kalkmışsa tempoyu yükselterek rakip domestiklerin dayanamayacağı bir ortam yaratıp GC rakiplerini yalnız bırakmaya çalışırlar. Örnek: Dani Martínez, Red Bull - BORA - hansgrohe'nin tırmanış domestiğidir.

Zamana Karşı Uzmanı (Time Trial Specialist): Büyük Tur etaplarının çoğu standart yol yarışlarıdır ancak genellikle iki ya da üç zamana karşı etabı da bulunur. Bireysel veya takım halinde sabit bir parkurda saate karşı yarışılır. Bu etaplarda uzman olan bisikletçiler, aerodinamik pozisyonda yüksek güç çıkışı sürdürebilir. Örnek: Jan Tratnik, Red Bull - BORA - hansgrohe'nin zamana karşı uzmanıdır.

Her İşe Koşan (All-rounder): Yol bisikleti yarışları birçok farklı uzmanlık ve parkur türünü içerir; zamana karşı, sprint, tırmanış, inişli çıkışlı araziler, düz etaplar... All-rounder'lar bu alanların çoğunda ayakta kalabilirler. Bu yüzden hem GC lideri adayı hem de çok değerli domestik olabilirler. Örnek: Jai Hindley, Red Bull - BORA - hansgrohe'nin "all-rounder"ıdır.

02 Red Bull - BORA - hansgrohe'nin Giro 2025 kadrosu

Primož Roglič

Primož Roglič © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Rol: Takım Lideri

Uzmanlık: Genel Klasman

Primož Roglič, Red Bull - BORA - hansgrohe takımıyla geçirdiği ilk yılında büyük başarı elde eden 35 yaşındaki Sloven bisikletçidir; hem dördüncü La Vuelta a España kırmızı mayosunu hem de takımının bu yarıştaki ilk zaferini kazandı. Şimdi ise dördüncü Giro d'Italia'sına katılırken art arda ikinci Büyük Tur zaferini hedefliyor. Daha önce pembe mayo için de mücadele eden Roglič, 2023'te maglia rosa'yı sadece 14 saniyelik farkla kazanmıştı ve 2025 edisyonuna açık ara favori olarak giriyor.

Jai Hindley

Jai Hindley © Tim de Waele/Getty Images

Rol: Domestik/Yedek Takım Lideri

Uzmanlık: Genel Klasman

Jai Hindley, dağlık etapların derinliklerinde takım liderini koruması beklenen bir süper domestik bisikletçi. Atakları kapatabilir ya da Roglič için bir atak zemini hazırlayabilir ve pelotonda bu rol için Hindley'den daha iyisini bulmak zor. 29 yaşındaki Avustralyalı, 2022'de bu yarışı kazanmış biri olarak Giro d'Italia'yı kazanmanın ne gerektiğini çok iyi biliyor ve Roglič'in genel klasman hedefi doğrultusunda her pedal vuruşunda onun yanında yer almayı amaçlıyor. Sloven bisikletçi herhangi bir nedenle bir etaba başlayamazsa Hindley yedek takım lideri olmaya da son derece uygun.

Dani Martínez

Dani Martínez © Dario Belingheri/Getty Images

Rol: Domestik

Uzmanlık: Genel Klasman

Dani Martínez, Red Bull - BORA - hansgrohe'nin 108. Giro d'Italia'ya güçlü kadrosuyla çıkmasının merkezindeki isim. Roglič, geçen yılın ikinci ismi olan Dani Martínez'e domestik olarak güvenebilecek. Kolombiyalı bisikletçi, yarışın ana dağ etaplarında kilit bir yardımcı olacak ve dik yokuşlarda rakiplerini kırmızı alana sokacak kadar sert bir tempo belirleyebilir.

Jan Tratnik

Jan Tratnik © Szymon Gruchalski/Getty Images

Rol: Domestik

Uzmanlık: Zamana Karşı

Takıma katılan bir başka 35 yaşındaki Sloven olan Tratnik, 10 Büyük Tur (5 Giro) başlangıcıyla büyük bir tecrübeyi beraberinde getiriyor. Ana görevi, yokuşlar başlamadan önce düz ve inişli çıkışlı arazilerde vatandaşı Roglič'i korumak olacak ancak bir zamana karşı uzmanı olarak, 2. ve 10. etaplarda yapılacak bireysel zamana karşı yarışlarda da kendi hedefleri olacak.

Gianni Moscon

Gianni Moscon © Tim de Waele/Getty Images

Rol: Domestik

Uzmanlık: All-rounder

Gianni Moscon, Red Bull - BORA - hansgrohe için Büyük Tur'a ilk kez katılan İtalyan klasikçi ve kadroya çok önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Klasik yarışlardaki tecrübesi, onu Roglič'in öne atak yaptığı durumlarda kaçış gruplarına girerek destek sağlayabilecek kilit bir bisikletçi haline getiriyor. Ayrıca genel klasman adaylarının bir günlüğüne ateşkes yaptığı etaplarda etap zaferi kovalaması da muhtemel.

Nico Denz

Nico Denz © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Rol: Domestik

Uzmanlık: Rouleur

Nico Denz, 31 yaşındaki Alman bisikletçi ve Giro uzmanı, İtalya Bisiklet Turu'na yedinci kez katılıyor ve pembe mayo makinesinde kilit bir dişli olarak görev yapacak. Denz, Roglič'i rüzgardan korumak ve takım arabasından yiyecek-içecek getirmek gibi hayati domestik görevleri üstlenecek. Ancak fırsat verildiğinde bir kaçış ustası olduğunu da kanıtladı ki 2023 Giro d'Italia'da iki etap zaferini bu şekilde kazandı.

Giovanni Aleotti

Giovanni Aleotti © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Rol: Domestik

Uzmanlık: Genel Klasman

Giovanni Aleotti, Red Bull - BORA - hansgrohe adına üst üste beşinci Giro d'Italia'sına katılan 25 yaşındaki bisikletçi ve geleceğin Büyük Tur genel klasman adayı olarak gelişimini sürdürüyor. Aleotti'nin dağlık etaplarda Hindley ve Martínez ile birlikte Roglič'e destek olan grubun bir parçası olması bekleniyor.

Giulio Pellizzari

Giulio Pellizzari © Max Fries/Red Bull - BORA - hansgrohe

Rol: Domestik

Uzmanlık: Tırmanış

Giulio Pellizzari, geçen yılki Giro d'Italia'da dünya sahnesinde adından söz ettiren genç ve yetenekli bir İtalyan. Matteo Sobrero'nun antrenman kazası sonucu Klasikler ve yılın ilk Büyük Tur'undan çıkması sonrası Red Bull - BORA - hansgrohe adına ilk Grand Tour’una hızlı bir geçiş yaptı. Pellizzari, genel klasman uzmanı olarak parlak bir geleceğe sahip bir diğer isim ancak 2025 Giro'nun dağlarında ve tırmanışlarında da çok değerli bir katkı sunabilir. Geçen yılki dağ klasmanında Tadej Pogacar'ın ardından ikinci olmuştu ve yol kenarındaki ev sahibi destekçilerin desteğiyle fazlasıyla motive olacak.

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