Red Bull - BORA Tour de France Zaferi İçin Mücadele Ediyor

Red Bull - BORA - hansgrohe anlaşması resmileşti! 2024 Fransa Bisiklet Turu'ndan itibaren Red Bull, uzun süredir ortakları olan BORA ve hansgrohe'ye bir diğer ana sponsor olarak katıldı. 2025'ten itibaren yeni bir U23 programı da gençler ve Dünya Takımı arasındaki boşluğu dolduracak. Red Bull - BORA - hansgrohe CEO'su Ralph Denk, "Bisiklet sporunun en çekici markası olmak için net bir planımız var" diyor ve ekliyor: "Sadece sportif başarı değil ikonik bisikletçiler bulmak istiyoruz ve genç yeteneklerin gelişimi bizim için büyük bir odak noktası."

01 Yeni mayo ve yeni bisiklet detayları

Alman ekibinin sekiz kişilik takım kadrosu, 29 Haziran Cumartesi günü İtalya'nın Floransa kentinde yapılmış olaan Grand Départ öncesinde Salzburg'da düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

"Her şey yeni, sadece mayo değil, sadece bisiklet değil... çocuklar için beslenme çantaları ve biberonlar da dahil - her şeyin yeniden markalanması gerekiyordu" diyen Denk, yeni ekipman ve bisikletin önümüzdeki heyecan verici yolculuğu simgelediğini vurguladı.

6 dakika Red Bull – BORA – hansgrohe Tour de France bisiklet detayları Red Bull - BORA - hansgrohe zaferi kovalamaya hazırlanırken Jai Hindley'nin Tour de France bisikletinin yapımı için Red Bull hangarına girin.

02 Red Bull - BORA - hansgrohe 2024 Tour de France takımı

Primož Roglič , Red Bull - BORA - hansgrohe'nin ana genel klasman umudu ve 34 yaşındaki Sloven bisikletçi, Giro d'Italia (2023) ve La Vuelta a España'yı üç kez (2019, 2020, 2021) kazanarak bisikletin Üçlü Tacı'nı tamamlayan tarihteki sekizinci bisikletçi olmayı hedefliyor. Sloven profesyonel bisikletçi, Tour öncesinde düzenlenen lansman etkinliğinde yeni renklerini giyerek "Bunun bir parçası olmak çılgınca" dedi. Kendisine Red Bull - BORA - hansgrohe mayosunu mu yoksa sarı mayo mu tercih ettiği sorulduğunda verdiği cevap hırsını ortaya koyuyordu: "Başlangıç için bu mayo oldukça iyi - sarı olan ise son kısım için...

Roglič'e sarı mayo arayışında Büyük Tur deneyimiyle dolu bir ekip yardımcı olacak. Jai Hindley ve Aleksandr Vlasov, yarışın ikinci ve üçüncü haftasında dağlara çıkıldığında Slovenyalı'nın ana destekçileri olacak. Hindley 2022 Giro d'Italia şampiyonu oldu ve geçen yıl ilk kez katıldığı Fransa Turu'nda bir etap kazanarak takım tarihine geçti. Vlasov'un da bir Tour tecrübesi var. 2022'de ilk beşte bitirmişti. Tour'a ilk kez katılan Matteo Sobrero, tıpkı takımın Dauphiné'deki zaferinde olduğu gibi dağlarda ek destek olacak.

Red Bull - BORA - Hansgrohe Tour de France'da Mücadele Ediyor © Red Bull - BORA - hansgrohe

Daha düz etaplarda ise Danny van Poppel, Marco Haller ve Nico Denz'den oluşan güçlü üçlü tırmanışçılara güven vermeyi amaçlıyor.

Tecrübeli profesyonel ve Tour de France etap galibi Bob Jungels, La Grand Bouche'da bir etap kazanmak için ne gerektiğini biliyor. Red Bull - BORA - hansgrohe için yol kaptanı rolünü üstleniyor.

İşte 2024 Fransa Bisiklet Turu'ndaki Red Bull - BORA - hansgrohe bisikletçileri

Primož Roglič

Jai Hindley

Aleksandr Vlasov

Matteo Sobrero

Danny van Poppel

Marco Haller

Nico Denz

Bob Jungels

Red Bull - BORA - Hansgrohe'nin Fransa Turu Kadrosu Antrenmanda © Red Bull - BORA - hansgrohe

BORA - hansgrohe'nin arkasında kim var?

Dünyanın en prestijli yol bisikleti yarışında zaferi garantilemek için gereken deneyime sahip olanlar sadece bisikletçiler değil. 111. Fransa Bisiklet Turu Red Bull'un takım sponsoru olarak ilk yarışı olurken, Alman takımının 2014'teki çıkışından bu yana 11. yarışı olacak.

2009 yılında Alman eski bisikletçi Ralph Denk tarafından Team NetApp adıyla kurulan takım, 2010 yılında profesyonel bisikletin üçüncü kademesi olan UCI Kıta Takımı olarak yarışmaya başladı. Ertesi sezon ProContinental Takım statüsüne terfi etti ve 2012'de Giro d'Italia'ya ilk wildcard girişini aldı.

2013 yılında İngiliz merkezli Endura Racing ile birleşerek NetApp-Endura'yı kurdu ve bir yıl sonra Fransa Turu'na ilk kez katıldı. 2015'ten itibaren Alman mutfak havalandırma sistemi uzmanı BORA'nın isim sponsoru olacağını duyurdu.

03 Red Bull - BORA - hansgrohe hangi bisikletleri kullanıyor?

Roglič S-Works bisikletini test ediyor © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Alman banyo ve mutfak armatürleri üreticisi hansgrohe, takımın UCI WorldTour'a yükseldiği 2017 sezonundan itibaren takıma katıldı ve halen Denk tarafından yönetilen BORA - hansgrohe güçlenerek yol bisikletinin zirvesinde rekabet etmeye devam ediyor.

Bunu Amerikan markası Specialized'ın karbon fiber S-Works bisikletleriyle gerçekleştirirken, İtalyan giyim uzmanı Sportful da bu yılki Tour de France için Red Bull ile yenilenen kendine özgü mayo tasarımının arkasında yer alıyor. Moda ve yaşam tarzı markası BOSS da takımın yeni resmi moda ortağı olduğu için mayoda görülebilecek.

BORA - hansgrohe'nin bugüne kadarki en büyük başarıları nelerdir?

BORA - hansgrohe, on yıl önceki ilk Fransa Bisiklet Turu'ndan bu yana 11 etap zaferi elde etti - bunların neredeyse yarısı Peter Sagan'ın takımla geçirdiği beş yıllık dönemde (2017-2021) elde edildi. Üç kez UCI Yol Bisikleti Dünya Şampiyonu olan Sagan beş etap kazanarak 2018 ve 2019'da yeşil mayoyu aldı.

Red Bull - BORA - hansgrohe bisiklet takımı Tour the France 2024 öncesinde © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Sagan ayrıca 2018 Paris-Roubaix'de takımın ilk ve tek Monument etabını kazanırken, öne çıkan diğer eski sporcular arasında Sam Bennett, Rafal Majka ve Nils Politt yer alıyor.

Şu an 29 bisikletçiden oluşan kadro, birden fazla Büyük Tur galibi, profesyonel pelotonun emektarları, geleceğin yıldızları ve WorldTour'a ilk kez katılan yarışçıları içeren, deneyim ve gelecek vaat eden yeteneklerin mükemmel bir karışımı.

Red Bull - BORA - hansgrohe'ye kimler katıldı?

Roglič'in üç tane Vueltas a España'sı var © Gianfranco Tripodo/The Red Bulletin

Ancak 2024 sezonu için kadroya yapılan en önemli ekleme Primož Roglič'in imzalaması oldu. Genel klasman mücadelelerinin keskin ucunda on yılı aşkın bir deneyime sahip seri bir kazanan olan Slovenyalı, katıldığı her yarışın favorisi.

Tour de France'a hazırlık olarak kullanılan önemli bir yarış olan Haziran ayındaki sekiz etaplı Critérium du Dauphiné'yi kazanan 34 yaşındaki sporcu da inanılmaz formda.

04 Red Bull - BORA - hansgrohe yeni bir döneme giriyor

Red Bull'un 2024 sezonunun başlangıcından itibaren BORA - hansgrohe sponsorluğunu ilan etmesi, Alman takımını dünyanın en iyisine dönüştürmeyi amaçlayan bir ortaklığın da başlangıcı.

Sponsorluk, finansal desteğin ötesine geçerek tüm Red Bull - BORA - hansgrohe ekibinin diğer spor dallarının başarısından ve Red Bull'un Avusturya ve Los Angeles, ABD'deki Sporcu Performans Merkezlerinde bulunan benzersiz performans uzmanlığından yararlanmasını sağlayacak.

05 Yetenek geliştirmeye ve bir sonraki bisiklet süperstarını oluşturmaya odaklanın

İkonik bisikletçilerin uzun vadeli gelişimi Red Bull - BORA - hansgrohe'nin yeni stratejisinin önemli bir parçasıdı. İdeal olan, bu sporcuların takımın kendi genç yetenekleri arasından çıkmasıdır. Bu nedenle önümüzdeki sezon için yeni bir U23 takımı oluşturulacak. Bu, halihazırda tanınmış bir yetenek fabrikası olarak genç takım GRENKE - Auto Eder ve yenilikçi bir keşif kampanyası olarak Red Bull Junior Brothers 'tan oluşan Çaylak Programında bir başka kilometre taşı. Buna ek olarak, 2025 sezonu için küresel bir scouting ağı oluşturulacak.