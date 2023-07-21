Red Bull Campus Clutch Geri Döndü!

Red Bull Campus Clutch heyecanı geri döndü! Üniversiteli VALORANT oyuncularını karşı karşıya getiren etkinliğin üçüncü yılında oyuncular, ülkelerinin ve finale çıktıkları takdirde dünyanın en iyi takımları ile mücadele edecekler. İşte bu etkinliği heyecan verici kılan altı neden...

Dünyanın dört bir yanından üniversiteli VALORANT oyuncuları bir takım oluşturarak hem üniversitelerini hem de ülkelerini Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde temsil etme şansı yakalıyorlar. Dünya Finali'ne İstanbul'un ev sahipliği yapacağı etkinlikte sen de kendine ve arkadaşlarına güveniyorsan etkinliğe kayıt olmak için buraya tıkla .

01 Etkinlik tüm dünyayı kapsıyor

Ulusal ve bölgesel eleme aşamaları ile Red Bull Campus Clutch bugüne kadar 800'den fazla turnuva etkinliğine ev sahipliği yaptı. Turnuvaya birinci sezonda 25 binden ve ikinci sezonda 30 binden fazla öğrenci katıldı. 2023 yılında ise dört aylık süreçte 200'den fazla ulusal ve bölgesel turnuva düzenlenecek, dört aylık süreç Kasım ayındaki Dünya Finali ile sona erecek.

02 Yolculuk üniversiteden başlıyor

Red Bull Campus Clutch, her yetenek seviyesinden üniversiteli VALORANT öğrencilerini bir araya getiriyor ve onlara daha önce yaşamadıkları bir rekabetçi oyun deneyimi sunuyor.

17 Temmuz itibariyle dünya genelinde ulusal ve bölgesel eleme kayıtları açıldı. Beş oyuncudan oluşan takımlar kendi bölgelerindeki elemeleri geçerek ülke finaline çıkmak için mücadele edecekler. Ülkelerindeki finalde zafere ulaşan üniversiteli VALORANT takımları için bir sonraki adım ise ülkelerini Dünya Finali'nde temsil etmek olacak.

Üniversiteni ve ülkeni tüm dünyanın gözü önünde temsil edebilirsin © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

03 Ödüller seni bekliyor

Kasım ayının başında ulusal elemeler sona ermiş ve dünyanın dört bir yanındaki en iyi üniversiteli VALORANT takımları belirlenmiş olacak. Her bir ülke şampiyonu tüm masrafları karşılanmak üzere Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'ne davet edilecek. Birçok oyuncu ve takım için bu final, belki de hayatlarındaki ilk ve tek profesyonel espor finali tecrübesi olacak. Günün sonunda şampiyon olan takım ise "şampiyon" unvanının yanı sıra 20.000 Euro para ödülüne kavuşacak.

04 Dünya Finali en güzel şehirlerde gerçekleşiyor

Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'ne dünyanın dört bir yanındaki en güzel şehirler ev sahipliği yapıyor. 2021 yılında sezonun finali İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılırken, 2022 yılındaki şampiyonluk mücadelesi ise Brezilya'nın São Paulo şehrinde yer alan Pacaembu Stadyumu'nda gerçekleşmişti.

2022 yılında finale São Paulo ev sahipliği yapmıştı © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Bu yılki final ise İstanbul'da! Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul, daha önce VALORANT Champions Tour finali dahil olmak üzere birçok espor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Üniversiteli VALORANT oyuncuları, bugüne kadar birçok espor yıldızını ağrılayan Volkswagen Arena'da sahne alma şansı yakalayacaklar.

05 Her takımın şansı var

Etkinliğin bir favorisi olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Red Bull Campus Clutch geride kalan iki sezonda müthiş hikayelere sahne oldu. 2021 Dünya Finali'nde Mısır takımı, hiç kimsenin beklemediği bir mücadele ortaya koyarak şampiyonluğa uzandı .

Mısır temsilcisi Team Anubis, 2021 yılında şampiyon olmuştu © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Bir sonraki sezon ise hem 2021 yılında hayal kırıklığı yaşayan hem de yeni kurulan takımlar şampiyonluk mücadelesi verdi. São Paulo'daki Dünya Finali'nde ABD takımı inişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen heyecan verici final maçını kazanmayı bildi.

06 Yeni yetenekler kendini gösterme şansı yakalıyor

Turnuvaya katılan her oyuncunun profesyonelliğe geçme hedefi olmasa da Red Bull Campus Clutch 2021'de kendini gösteren Mısırlı oyuncu Mohamed "shalaby" Shalaby , sonrasında Team Vitality'de oynama şansı yakaladı. Geçen yıl Endonezya takımı ile etkinlikte boy gösteren Oliver Budi "m0rea" Wangge ise Güneydoğu Asya Oyunları 2023'te altın madalya kazandığı bir kariyere imza attı.

Red Bull Campus Clutch 2023 kayıtları 17 Temmuz'da açıldı. Sen de bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsan vakit kaybetmeden etkinlik sayfası na git!