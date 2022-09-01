Red Bull Campus Clutch Başlıyor!

Red Bull Campus Clutch bir kez daha dünyanın dört bir yanındaki üniversitesi öğrencisi VALORANT oyuncularını karşı karşıya getiriyor. 50’nin üzerinde ülkeden öğrencilerin katıldığı Red Bull Campus Clutch, ilk olarak geçen yıl düzenlenmişti ve herkesin müthiş bir serüvene tanıklık etmesine vesile olmuştu.