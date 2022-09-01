Red Bull Campus Clutch Başlıyor!

Bir Oyun Daha
Red Bull Campus Clutch bir kez daha dünyanın dört bir yanındaki üniversitesi öğrencisi VALORANT oyuncularını karşı karşıya getiriyor. 50’nin üzerinde ülkeden öğrencilerin katıldığı Red Bull Campus Clutch, ilk olarak geçen yıl düzenlenmişti ve herkesin müthiş bir serüvene tanıklık etmesine vesile olmuştu.
Geçen yıl 25 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Red Bull Campus Clutch’ta Türkiye şampiyonu Bedel Ödeyenler takımı olmuştu. İspanya'nın Madrid şehrinin ev sahipliği yaptığı dünya finalinde ise Mısır’dan gelen Anubis Gaming takımı şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Bu yıl Türkiye ayağında 81 ilden 120 üniversite için eleme etkinlikleri planlandı. Üniversite öğrencisi VALORANT oyuncuları tek başlarına ya da takım olarak istedikleri eleme etkinliğine katılabilir ve final için mücadele edebilirler. Eğer sen de iddianı ortaya koymak istiyorsan etkinlik sayfasını ziyaret et.
Türkiye elemeleri 1 Eylül - 30 Ekim arasında gerçekleşecek. Üniversite elemeleri galipleri önce bölgesel elemelerde karşı karşıya gelecek, ardından yedi bölgenin şampiyonu ve bir wildcard sahibi takım Türkiye şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak. Dünya finali ise 4 - 9 Aralık tarihinde Brezilya’da!