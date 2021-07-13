Red Bull Campus Clutch Dünya Finali Başlıyor!
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Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde ülkemizi temsil edecek Bedel Ödeyenler şampiyonluk için sahaya çıkıyor.
itibarıyla yayında
50'den fazla ülkede, 300'den fazla etkinlikle gerçekleşen ve üniversite öğrencilerine yönelik global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ın dünya finali bu hafta sonu gerçekleşecek. Öğrencilerden oluşan VALORANT takımlarını karşı karşıya getiren turnuvanın 17 - 18 Temmuz'da İspanya'da düzenlenecek Dünya Finali'nde ülkemizi Bedel Ödeyenler takımı temsil edecek.
Red Bull Campus Clutch heyecanı Mart ayındaki ulusal elemelerle başladı. Türkiye'de 80 üniversitede gerçekleşen elemeler sonunda Bedel Ödeyenler ve DeSync ülke finaline çıkarken, maçın galibi Bedel Ödeyenler Dünya Finali Eleme Turu'na yükselme başarısı gösterdi. Burada da tüm rakiplerini mağlup eden Bedel Ödeyenler, Dünya Finali'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Red Bull Campus Clutch World Final Knockout Phase Highlights
Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde 12 takım mücadele edecek ve maçlar Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak. 17 - 18 Temmuz tarihlerindeki finallerde kadrosunda Arda Demirel, Barış Özdemir, Cenk Erşahin, Hakan Lekesizer, Tolga Bacak beşlisini barındıran ve şampiyonluk adayı olarak gösterilen Bedel Ödeyenler ile beraber şu takımlar yer alacak.
- Anubis Gaming (Mısır)
- Bedel Ödeyenler (Türkiye)
- BTR (Kanada)
- Mama's Boys (Avustralya)
- MAXD Esports (Pakistan)
- Odin e Amigos (Brezilya)
- Platoon (Beyaz Rusya)
- PXL Esports (Belçika)
- Project S (Portekiz)
- SJSU Blue (ABD)
- SPAIN.DLL (İspanya)
- VAC Kimchi (Güney Kore)