Red Bull Campus Clutch Dünya Finali Başlıyor!

Red Bull Campus Clutch Dünya Finali

'nde 12 takım mücadele edecek ve maçlar

kanalından

canlı yayınlanacak

. 17 - 18 Temmuz tarihlerindeki finallerde kadrosunda Arda Demirel, Barış Özdemir, Cenk Erşahin, Hakan Lekesizer, Tolga Bacak beşlisini barındıran ve şampiyonluk adayı olarak gösterilen Bedel Ödeyenler ile beraber şu takımlar yer alacak.