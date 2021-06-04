Red Bull Campus Clutch Dünya Finali Eleme Turu'nu İzle!

Red Bull Campus Clutch ulusal elemeleri sonunda ülke şampiyonu olan takımlar Dünya Finali Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. 3 Haziran'da başlayan mücadelelerin ilk gününde

, Bulgaristan temsilcisi UniversaL'i 2:0 ile geçerek yarı finale yükseldi. 4 Haziran'daki yarı finalde Hırvatistan temsilcisi Mo Gaming'i de 2:0 ile geçen ekip, final maçında Dünya Finali'ne katılma mücadelesi vermeye hak kazandı.