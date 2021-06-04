Red Bull Campus Clutch Dünya Finali Eleme Turu'nu İzle!
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Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde mücadele edecek takımlar canlı yayında belli oluyor.
itibarıyla yayında
Red Bull Campus Clutch ulusal elemeleri sonunda ülke şampiyonu olan takımlar Dünya Finali Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. 3 Haziran'da başlayan mücadelelerin ilk gününde Türkiye şampiyonu Bedel Ödeyenler, Bulgaristan temsilcisi UniversaL'i 2:0 ile geçerek yarı finale yükseldi. 4 Haziran'daki yarı finalde Hırvatistan temsilcisi Mo Gaming'i de 2:0 ile geçen ekip, final maçında Dünya Finali'ne katılma mücadelesi vermeye hak kazandı.
Red Bull Campus Clutch Dünya Finali Eleme Turu final mücadeleleri 5 - 6 Haziran'da gerçekleşecek. Takımların 17 - 18 Temmuz'da İspanya'da düzenlenecek Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'ne gitmek için mücadele edeceği maçlar 24 saatlik canlı yayın maratonunda izleyicilerle buluşacak. Final mücadelelerinin tamamı Red Bull'un Twitch kanalından yayınlanacak. Bedel Ödeyenler'in final maçı ise 5 Haziran 18:00 itibariyle Semih "LEGOO" Selvi'nin Twitch kanalından yayınlanacak.