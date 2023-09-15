Bir Oyun Daha
© Fabio Piva / Red Bull Content Pool
Bir Oyun Daha
Red Bull Campus Clutch Dünya Finali İstanbul'da!
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Red Bull Campus Clutch'ın Dünya Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak.
Üniversiteli VALORANT oyuncularını karşı karşıya getiren Red Bull Campus Clutch'ın eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 35 ülkedeki 400’den fazla etkinliğe binlerce oyuncu katılırken, ülke şampiyonlarının karşı karşıya geleceği Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’ne İstanbul ev sahipliği yapacak.
Dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği etkinlik ilk olarak 2021 yılında düzenlenmişti ve Madrid’deki finalde Mısır temsilcisi Anubis Gaming şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022 yılında bu kez São Paulo‘da düzenlenen finalin galibi ise ABD takımı Northwood Esports olmuştu.
Üçüncüsü düzenlenen Red Bull Campus Clutch’ın bu yılki Dünya Finali ise İstanbul’da gerçekleşecek. 23 - 24 Kasım’daki büyük heyecana espor tutkunlarının aşina olduğu Volkswagen Arena ev sahipliği yapacak. Eğer sen de final maçlarını yerinde izlemek istiyorsan bilet satın almak için buraya tıkla!
Elbette ki finale giden tek yol bilet almak değil. Eğer sen de bir üniversite öğrencisiysen ve VALORANT’taki yeteneklerine güveniyorsan, etkinlik sayfası üzerinden Türkiye elemelerine katılabilir, takımınla ülke şampiyonu olabilir ve Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’nde sahne alabilirsin.