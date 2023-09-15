Red Bull Campus Clutch Dünya Finali İstanbul'da!

Elbette ki finale giden tek yol bilet almak değil. Eğer sen de bir üniversite öğrencisiysen ve VALORANT’taki yeteneklerine güveniyorsan,

üzerinden Türkiye elemelerine katılabilir, takımınla ülke şampiyonu olabilir ve Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’nde sahne alabilirsin.