Red Bull Campus Clutch Şampiyonu Belli Oldu!
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İspanya'da düzenlenen Red Bull Campus Clutch Dünya Finali sona erdi.
itibarıyla yayında
50'den fazla ülkede, 300'den fazla etkinlikle gerçekleşen ve üniversite öğrencilerine yönelik global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ın dünya finali geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Öğrencilerden oluşan VALORANT takımlarını karşı karşıya getiren turnuvanın 17 - 18 Temmuz'da İspanya'da düzenlenen Dünya Finali'nde Mısır temsilcisi Anubis Gaming şampiyonluğa ulaştı.
Dünya Finali'nde takımlar önce iki grupta karşı karşıya geldi. A grubunda BTR (Kanada), Mama's Boys (Avustralya), MAXD Esports (Pakistan), Platoon (Beyaz Rusya), Project S (Portekiz) ve SPAIN.DLL (İspanya), B grubunda ise temsilcimiz Bedel Ödeyenler ile Anubis Gaming (Mısır), Odin e Amigos (Brezilya), PXL Esports (Belçika), SJSU Blue (ABD) ve VAC Kimchi (Güney Kore) yer aldı.
Grup aşamasında her takım birbiriyle birer turluk maçlar yaptı. B grubunda yer alan Bedel Ödeyenler, oynadığı beş maçtan sadece bir galibiyet çıkarabildi ve yarı finale yükselme şansı yakalayamadı. B grubundan yarı finale çıkan takımlar VAC Kimchi ve Anubis Gaming olurken, A grubunu lider bitiren BTR ve ikinci sırada bitiren Project S yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.
Yarı final turunun ilk ayağında Anubis Gaming ile BTR karşı karşıya gelirken, Breeze'i 13:11 ve Ascent'i 13:10 kazanan Anubis Gaming adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Diğer eşleşmede VAC Kimchi ile Project S kozlarını paylaştı. Split'i 13:8 kazanan, Haven'ı 10:13 kaybeden ve son olarak Ascent'i 13:7 kazanan Project S dünya finalinde Anubis Gaming'in rakibi oldu.
Red Bull Campus Clutch Dünya Finali müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. Üç galibiyet alanın zafere ulaşacağı seride Bind'ı 13:8 ve Icebox'ı 13:0 kazanan Project S 2:0 öne geçti. Bu noktadan sonra Anubis Gaming'in şovu başladı; Ascent'i 13:2, Breeze'i 13:8, Split'i 13:3 alan Mısır temsilcisi şampiyonluğa ulaştı. Finallerin en değerli oyuncusu ise Mohamed "shalaby" Shalaby seçildi.