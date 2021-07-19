Red Bull Campus Clutch Şampiyonu Belli Oldu!

Dünya Finali'nde takımlar önce iki grupta karşı karşıya geldi. A grubunda BTR (Kanada), Mama's Boys (Avustralya), MAXD Esports (Pakistan), Platoon (Beyaz Rusya), Project S (Portekiz) ve SPAIN.DLL (İspanya), B grubunda ise temsilcimiz

Dünya Finali'nde takımlar önce iki grupta karşı karşıya geldi. A grubunda BTR (Kanada), Mama's Boys (Avustralya), MAXD Esports (Pakistan), Platoon (Beyaz Rusya), Project S (Portekiz) ve SPAIN.DLL (İspanya), B grubunda ise temsilcimiz Bedel Ödeyenler ile Anubis Gaming (Mısır), Odin e Amigos (Brezilya), PXL Esports (Belçika), SJSU Blue (ABD) ve VAC Kimchi (Güney Kore) yer aldı.

Dünya Finali'nde takımlar önce iki grupta karşı karşıya geldi. A grubunda BTR (Kanada), Mama's Boys (Avustralya), MAXD Esports (Pakistan), Platoon (Beyaz Rusya), Project S (Portekiz) ve SPAIN.DLL (İspanya), B grubunda ise temsilcimiz Bedel Ödeyenler ile Anubis Gaming (Mısır), Odin e Amigos (Brezilya), PXL Esports (Belçika), SJSU Blue (ABD) ve VAC Kimchi (Güney Kore) yer aldı.