Valorant Tutkunu musun? Öyleyse Red Bull Campus Clutch'a Hazır Ol!
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Dünyanın en büyük öğrenci odaklı Valorant turnuvası hakkında bilmen gereken her şey bu haberde!
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Hem öğrenci, hem de oyuncu olarak mesai harcıyorsan sana şahane bir haberimiz var. Yepyeni bir turnuvada sadece okulunun değil, dünyanın da en iyi Valorant oyuncusu olduğunu kanıtlayabilirsin!
Red Bull Campus Clutch dünyanın tamamen öğrenci odaklı ilk espor turnuvası olarak 50'den fazla ülkeden üniversite öğrencisini bir araya getiriyor ve en iyi Valorant öğrenci takımını belirlemeyi amaçlıyor. Tüm takımlar önce bölgesel elemeleri geçip ulusal elemelere çıkacak, ulusal elemeleri kazananlar da Haziran ayındaki dünya finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.
Üniversite öğrencileri espor sahnesinde her geçen yıl daha çok yer alıyorlar. Ne var ki bu rekabet genellikle bölgesel çapta kalıyor çünkü uluslararası turnuvalara katılım sağlayacak bir organizasyon yok. Şimdiyse Red Bull Campus Clutch sayesinde öğrencilerden oluşan takımlar dünyanın dört bir yanındaki diğer öğrenci takımlarına karşı rekabet etme şansı yakalıyor.
Geçtiğimiz yılın Haziran ayında oyuncularla buluşan ve popülaritesi her geçen gün artan Valorant için düzenlenen Red Bull Campus Clutch turnuvasında öğrenci takımları ilk olarak kendi ülkelerindeki diğer öğrenci takımlarıyla karşı karşıya geliyor.
Turnuvanın ilk aşamasını oluşturan bölgesel elemeler bu ay başlıyor ve süreç ulusal elemelerle beraber Mayıs ayına kadar devam edecek. 50'den fazla ülkenin katılım gösterdiği Red Bull Campus Clutch'ta ulusal elemeleri geçen takımlar ise Haziran ayındaki dünya finalinde karşı karşıya gelecek.
Sen de bu rekabete dahil olmak ister misin? Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteler için açılan kayıtlara Red Bull Campus Clutch etkinlik sayfasından başvurabilirsin!