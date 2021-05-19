Red Bull Campus Clutch'ta Final Zamanı!

50'den fazla ülkede, 300'den fazla etkinlik

ile gerçekleşen turnuvada en iyi öğrenci VALORANT takımı olmak için büyük bir mücadele yaşanıyor. Turnuvanın 1500'den fazla takımın katıldığı Türkiye ayağında 22 Mart'ta başlayan

üniversite elemeleri 14 Mayıs'ta tamamlandı

.

ın eşleştirildiği turnuva formatındaki maçlar sonunda DeSync ve Bedel Ödeyenler takımları ülke finaline çıkmaya hak kazandı. Bu iki takım

22 Mayıs'ta

Fişekhane'deki

İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali

'nde dünya finaline gitmek için mücadele edecek.