Red Bull Campus Clutch'ta Final Zamanı!
Red Bull Campus Clutch'ın 22 Mart'ta başlayan Türkiye ayağında ülke finali 22 Mayıs'ta gerçekleşecek.
itibarıyla yayında
50'den fazla ülkede, 300'den fazla etkinlik ile gerçekleşen turnuvada en iyi öğrenci VALORANT takımı olmak için büyük bir mücadele yaşanıyor. Turnuvanın 1500'den fazla takımın katıldığı Türkiye ayağında 22 Mart'ta başlayan üniversite elemeleri 14 Mayıs'ta tamamlandı. Elemelerden gelen 80 takımın eşleştirildiği turnuva formatındaki maçlar sonunda DeSync ve Bedel Ödeyenler takımları ülke finaline çıkmaya hak kazandı. Bu iki takım 22 Mayıs'ta Fişekhane'deki İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nde dünya finaline gitmek için mücadele edecek.
Red Bull Campus Clutch Türkiye finali 17:00 itibariyle twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak. Maçın anlatımında yer alan Berke "Vlad" Kandemir ve Özgür "root" Alagül ikilisine Futbolist takımından Emre "Sterben" Demirci de yorumlarıyla eşlik edecek. Trakya Üniversitesi elemesinden gelen DeSync ve Dokuz Eylül Üniversitesi elemesinden gelen Bedel Ödeyenler takımlarının karşı karşıya geleceği final maçı üç galibiyet alan takımın zafere ulaşacağı “best-of-five” formatında oynanacak. Maçın galibi ise Haziran ayındaki dünya finalinde boy gösterecek.
İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından ilk olarak geçen yıl 17 - 20 Aralık'ta düzenlenmişti. Gençlerin odakta olduğu etkinliğin ikinci ayağı ise 19 Mayıs'ta başladı ve 22 Mayıs'ta sona erecek. Red Bull Campus Clutch ülke finalinin gerçekleşeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılım göstereceği festival programında oyun turnuvaları, konserler (Eypio, Feride Hilal Akın, İlyas Yalçıntaş) ve ünlü yayıncılarla sohbet yayınları yer alıyor.