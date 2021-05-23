Red Bull Campus Clutch Türkiye Şampiyonu Belli Oldu!

Dünyanın dört bir yanında yer alan ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımları karşı karşıya getiren Red Bull Campus Clutch turnuvasının Türkiye ayağı 22 Mayıs'taki final maçıyla tamamlandı. 1500'den fazla takımın katıldığı ve üç ay süren mücadeleler sonunda

Dünyanın dört bir yanında yer alan ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımları karşı karşıya getiren Red Bull Campus Clutch turnuvasının Türkiye ayağı 22 Mayıs'taki final maçıyla tamamlandı. 1500'den fazla takımın katıldığı ve üç ay süren mücadeleler sonunda DeSync (Berk Sımsıkı, Furkan Yeğen, Kenan Yiğit Turan, Mahir Oğulcan Deniz, Natik Yağız Araz) ve Bedel Ödeyenler (Arda Demirel, Barış Özdemir, Cenk Erşahin, Hakan Lekesizer, Tolga Bacak) finalde karşı karşıya geldi. İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali kapsamında, Fişekhane'de gerçekleştirilen final maçı büyük çekişmeye sahne oldu.

Dünyanın dört bir yanında yer alan ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımları karşı karşıya getiren Red Bull Campus Clutch turnuvasının Türkiye ayağı 22 Mayıs'taki final maçıyla tamamlandı. 1500'den fazla takımın katıldığı ve üç ay süren mücadeleler sonunda DeSync (Berk Sımsıkı, Furkan Yeğen, Kenan Yiğit Turan, Mahir Oğulcan Deniz, Natik Yağız Araz) ve Bedel Ödeyenler (Arda Demirel, Barış Özdemir, Cenk Erşahin, Hakan Lekesizer, Tolga Bacak) finalde karşı karşıya geldi. İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali kapsamında, Fişekhane'de gerçekleştirilen final maçı büyük çekişmeye sahne oldu.

oynandı. Ascent haritasındaki ilk maçı Bedel Ödeyenler 13:4 kazanınca final maçının kolay geçeceğini düşünenler oldu ancak Bind haritasındaki ikinci maçta rüzgâr tersine döndü ve bu kez DeSync 13:4 gibi rahat bir galibiyet alarak finalin çekişmeli geçeceği mesajını verdi.