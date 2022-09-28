Red Bull Campus Clutch Hakkında Bilmen Gerekenler

, sadece öğrencilerin katılabildiği ve dünya çapında düzenlenen bir VALORANT turnuvasıdır. İlk olarak 2021 yılında düzenlenen turnuvada şampiyonluğa Mısır'dan katılan öğrenci takımı Anubis Gaming ulaşmıştı. Turnuvaya dünya genelinde 50'den fazla ülkedeki 400'den fazla etkinlik kapsamında 300 üniversiteden 50 binin üzerinde öğrenci katılmıştı. Hedef herkes için aynı; en iyi öğrenci takımlarından biri olduğunu göstermek ve Dünya Finali'ne kalıp hem "şampiyon" ünvanına hem de para ödülüne sahip olmak.