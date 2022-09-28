Espor
Red Bull Campus Clutch Hakkında Bilmen Gerekenler
Turnuvaya nasıl kayıt olursun? Turnuvayı nasıl takip edebilirsin? Bu ve benzeri tüm soruların cevaplarını bu sayfada bulacaksın.
© Gianfranco Tripodo
01
Red Bull Campus Clutch nedir?
Red Bull Campus Clutch, sadece öğrencilerin katılabildiği ve dünya çapında düzenlenen bir VALORANT turnuvasıdır. İlk olarak 2021 yılında düzenlenen turnuvada şampiyonluğa Mısır'dan katılan öğrenci takımı Anubis Gaming ulaşmıştı. Turnuvaya dünya genelinde 50'den fazla ülkedeki 400'den fazla etkinlik kapsamında 300 üniversiteden 50 binin üzerinde öğrenci katılmıştı. Hedef herkes için aynı; en iyi öğrenci takımlarından biri olduğunu göstermek ve Dünya Finali'ne kalıp hem "şampiyon" ünvanına hem de para ödülüne sahip olmak.
02
Kimler katılabilir?
Katılım için şu dört temel uygunluğa sahip olmak gerekiyor:
- Turnuvaya sadece ikamet edilen ülke elemeleri üzerinden katılınabilir. Daha fazla detay için SSS / Kurallar sayfasını ziyaret edebilirsin.
- Katılımcılar 18 ve üzeri yaşta olmalıdırlar.
- Katılımcılar üniversite öğrencisi olmalıdırlar.
- Katılımcılar bireysel olarak katılsalar bile bir takımın parçası olmalıdırlar.
03
Başka kurallar var mı?
Bir takımın parçası olma konusunda şu iki temel kuralı unutma:
- Her katılımcı sadece tek bir takımın parçası olabilir.
- Takım kadroları turnuvanın tüm aşamaları boyunca sabit kalmalıdır ancak farklı aşamalarda sadece bir oyuncu değişikliği yapılabilir, bir sonraki aşamada aynı oyuncu takıma geri dönebilir.
04
Tüm takım aynı üniversiteden mi olmalı?
Hayır. Tüm takım üyelerinin aynı ülkede ikamet etmeleri yeterli, oyuncular farklı üniversitelerden ve hatta ülkenin farklı bölgelerinden olabilirler.
05
Turnuvanın partnerleri kimler?
Red Bull Campus Clutch'ın bu yılki yerel partnerli şunlar:
06
Bu yıl final nerede ve ne zaman?
Dünyanın en iyi öğrenci VALORANT takımları Dünya Finali için Aralık ayında Brezilya'da bir araya gelecek.
07
Ödül nedir?
Dünya Finali şampiyonu 20 bin Euro para ödülünün sahibi olacak.
08
Nasıl kayıt olurum?
Etkinlik sayfasına ulaşmak için buraya tıkla, istediğin elemeyi seç ve kaydını oluştur.
09
Etkinliği nasıl takip edebilirim?
Çok kolay! Etkinlikle ilgili güncellemeleri görmek için etkinlik sayfasını ziyaret edebilir, duyuruların yer alacağı Red Bull Oyun sayfasını buradan takip edebilirsin.
10
Dünya Finali'ni nasıl izleyebilirim?
Red Bull Campus Clutch Dünya Finali 15 ve 16 Aralık 2022 tarihinde Red Bull Twitch kanalından canlı yayınlanacak.
Eğer sen de kendine güveniyorsan devam eden eleme etkinliklerinden birine bireysel ya da takım olarak kayıt yaptırmak için Red Bull Campus Clutch sayfasını ziyaret et.