Red Bull Campus Clutch 2023'te Şampiyon Endonezya

Endonezya temsilcisi ilk andan itibaren herkesi şaşırtmayı başardı. Red Bull Campus Clutch 2023 Dünya Finali ’nin ilk gününde Team Garuda kimsenin radarında değildi. Bu seviyede bir turnuvayı ilk kez deneyimleyen takımdaki oyuncuların çoğu 20 yaşın altındaydı ve diğer takımlara kıyasla bir arada oynama süreleri de daha azdı. Üstelik etkinlik tarihindeki en genç takımlardan biriydi.

Dahası çekilen kura sonucu grup aşamasında D Grubu’na düşmüşlerdi ve geçen yılın şampiyonu, ABD temsilcisi Northwood Üniversitesi’nin yer aldığı dört takım arasından sıyrılmaları gerekiyordu.

Açılış gününde sergiledikleri performans ise buraya kazanmak için geldiklerini göstermişti. Bu yeni takım, grup aşamasında oynadığı tüm maçları kazandı ki özellikle ABD’nin güçlü ve şampiyonluk adayı takımını mağlup etmeleri nasıl bir potansiyele sahip olduklarını net olarak ortaya koymuştu.

Oyuncular

İstanbul’da sahne alan Endonezya takımı Jakarta’dan gelen beş üniversite öğrencisinden oluşuyordu: Rivaldy “valdyn1” Nafian, Thomas “Cud” Alfiantino, Davin (gotten), Bryan “Kush” Carlos ve Rayvaldo “ray4c” Chandra. Takımdaki en bilinen isimler Carlos ve Chandra iken, her türlü engele karşı takım olarak kendilerini kanıtlayacak bir bağ ve esnek oyun tarzı kurmayı başarmışlardı.

Benzersiz oyun tarzı

İlk günkü dominant performansın tesadüf olmadığını gösteren Endonezya takımı, eleme turlarında rakiplerini alt etmeye devam etti. En belirgin özellikleri olan öngörülemez oyun tarzları ile hem saldırı hem de savuma tarafında rakiplerinin dengesini bozmayı başardılar. Kendilerine olan güvenleri de rakiplerine üstünlük kurmalarını sağladı.

Son 16 turunda Endonezya ile eşleşme şanssızlığını Almanya yaşadı, ardından çeyrek finalde rakip bu kez Pakistan’dı. Tahminler iddialı Çek Cumhuriyeti’nin yarı finalde Endonezya’yı yeneceği yönündeydi ama Team Garuda bu maçı da iki raunt sonunda (13-8 ve 13-6) kazanmayı başardı.

Endonezya takımı durdurulamaz bir performans sergiledi © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Büyük Final

Böylece rüya gibi bir turnuva geçiren takım Büyük Final’e çıkmayı başardı. Ancak turlar ilerledikçe işler zorlaşıyordu ve finalde karşılarında ne yapacağı kestirilemeyen bir diğer sürpriz takım vardı.

Ana sahnede Team Garuda’nın rakibi, müthiş bir ivme ve motivasyon ile gelen Zen Esports idi. Zorlu grup aşamasını geçen takım, çeyrek finalde geçen yılın finalisti Kanada’yı ve yarı finalde de Fransa’yı mağlup etmeyi başardı. Daha uzun süredir bir araya oynayan Peru temsilcisi avantajlı görünüyordu ancak bu bile şampiyonluk için yeterli olmayacaktı.

Beş maç üzerinden oynanan Büyük Final’in ilk iki maçında 13-7 ve 13-5 ile Endonezya’nın mutlak hakimiyeti vardı. Ancak Peru toparlanmayı bildi ve üçüncü maçı 13-8 kazanarak pes etmeyeceğini gösterdi.

O anla ilgili olarak Endonezya’dan Chandra şunu söyledi: "Bir sonraki maçta intikam almak için geri dönmem gerektiğini biliyordum."

Dördüncü maçta üstünlük çok net ortaya çıkmıştı ve Endonezya, Güney Amerikalı rakibine şans tanımayarak 13-4 ile galibiyete uzandı. Bundan sonra yapmaları gereken tek şey Red Bull Campus Clutch 2023 şampiyonluk kupasını havaya kaldırmaktı.

Zafer sonrası Chandra şunları söyledi: "Bugün adım 'ray4c' değil, 'ray4indonesia', çünkü bu Endonezya içindi. Çok gururluyuz ve takımımı seviyorum!"

Alfiantino da şampiyonluğa uzandıkları yolculuk boyunca arkadaşlarından ve ailelerinden gördükleri sevgiye ve desteğe şöyle yanıt verdi: "Bizi desteklediğiniz için teşekkürler. Kazandığımız için çok mutluyuz. Sıkı çalışmamızın karşılığını bu zaferle aldık."

Werder Weremem ne yaptı?

Üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu olan Werder Weremem, H Grubu'nda eşleştiği üç rakibini de mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Sırasıyla Team RA'AD'ı 13:0, Ispíní Enjoyers'ı 13:7 ve NINJAGAMERS'ı 13:1 yenen takımın çeyrek finaldeki rakibi Zen Esports oldu.

A Grubu'nda oynadığı üç maçın ikisini kazanan ve grup ikincisi olarak son 16 turuna kalan Zen Esports'un yolculuğu finale kadar sürecekti. Werder Weremem ilk maçı 11-13 ve ikinci maçı 3-13 kaybederek turnuvaya veda etmiş oldu.

Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde oynanan tüm maçların sonuçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsin.