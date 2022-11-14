Red Bull Campus Clutch'ın Türkiye Şampiyonu Werder Weremem

ikilisinin Twitch kanalları üzerinden ortak oldular. Yaklaşık üç saat süren finalin galibi ise Werder Weremem takımı oldu.

'de oynandı ve Werder Weremem bu maçı da

Finaldeki ilk maç Ascent haritasında oynandı ve Werder Weremem oldukça üstün göründüğü maçı 13:4 kazanmayı başardı. İkinci maç oyunun sualtı haritası Pearl 'de oynandı ve Werder Weremem bu maçı da 13:7 kazandı. Üç galibiyet alan takımın şampiyon olacağı finaldeki üçüncü maç Fracture haritasında oynandı ve maçı 13:8 kazanan Werder Weremem şampiyonluğa uzandı.

Finaldeki ilk maç Ascent haritasında oynandı ve Werder Weremem oldukça üstün göründüğü maçı 13:4 kazanmayı başardı. İkinci maç oyunun sualtı haritası Pearl 'de oynandı ve Werder Weremem bu maçı da 13:7 kazandı. Üç galibiyet alan takımın şampiyon olacağı finaldeki üçüncü maç Fracture haritasında oynandı ve maçı 13:8 kazanan Werder Weremem şampiyonluğa uzandı.