Bir Oyun Daha
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Bir Oyun Daha
Red Bull Campus Clutch'ın Türkiye Şampiyonu Werder Weremem
Red Bull Campus Clutch'ın Türkiye Finali sona erdi ve şampiyonluk Werder Weremem takımının oldu.
Öğrencilere yönelik global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch'ın Türkiye ayağı sona erdi. Türkiye elemeleri 1 Eylül'de başlayıp 31 Ekim'de sona ermişti. Elemelerden gelen takımların karşı karşıya geldiği playoff turu sonunda Werder Weremem ve CouncilWolves finalde mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Red Bull Campus Clutch Türkiye Finali'ne ESA Esports Arena ev sahiplği yaptı. İki takım 19:00'da başlayan maçta karşı karşıya gelirken, oyun severler bu heyecana FUT Esports yayıncıları Betyrina ve Loopy ikilisinin Twitch kanalları üzerinden ortak oldular. Yaklaşık üç saat süren finalin galibi ise Werder Weremem takımı oldu.
Finaldeki ilk maç Ascent haritasında oynandı ve Werder Weremem oldukça üstün göründüğü maçı 13:4 kazanmayı başardı. İkinci maç oyunun sualtı haritası Pearl'de oynandı ve Werder Weremem bu maçı da 13:7 kazandı. Üç galibiyet alan takımın şampiyon olacağı finaldeki üçüncü maç Fracture haritasında oynandı ve maçı 13:8 kazanan Werder Weremem şampiyonluğa uzandı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Red Bull Campus Clutch'ın Dünya Finali'ne 13 - 16 Aralık tarihleri arasında Brezilya'nın São Paulo şehri ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanındaki üniversite elemelerinden ve bölgesel elemelerden gelen takımlar şampiyonluk unvanı ve 20 bin euro para ödülü için mücadele edecek.