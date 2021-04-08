İşin en zor kısmı kendine uygun bir oyun stili ve ajan bulmak. Bu yüzden rekabetçi maçlara girmeden ya da

'a kayıt olmadan önce, oyunu nasıl oynamak istediğini ve hangi konularda daha iyi olduğunu çözmen gerekiyor. Bu zorlu bir süreç gibi görünebilir ama rehberimiz sana yardımcı olacak. Kendine en uygun ajanı bulabilmen için G2 Esports kadrosunun en yeni üyesi

Aleksander “zeek” Zygmunt

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