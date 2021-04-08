Red Bull Campus Clutch'ta Kendine En Uygun Ajanı Nasıl Bulursun?
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Valorant turnuvamızda kendine en uygun ajanı bulmakta zorlanıyor musun? Merak etme, G2 Esports bu rehber ile yardımına koşuyor.
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Riot Games'in League of Legends'ında olduğu gibi, tüm takım oyunlarında her oyuncunun bir rolü vardır. Bazı oyuncular daha çok destek rolünü üstlenirken, bazı oyuncular da takımlarını zafere götürmek için olabildiğince düşman öldürmeye çalışırlar. Stüdyonun yeni shooter oyunu Valorant da aynı yoldan ilerliyor ve farklı ajanlar farklı konularda ön plana çıkıyor.
İşin en zor kısmı kendine uygun bir oyun stili ve ajan bulmak. Bu yüzden rekabetçi maçlara girmeden ya da Red Bull Campus Clutch'a kayıt olmadan önce, oyunu nasıl oynamak istediğini ve hangi konularda daha iyi olduğunu çözmen gerekiyor. Bu zorlu bir süreç gibi görünebilir ama rehberimiz sana yardımcı olacak. Kendine en uygun ajanı bulabilmen için G2 Esports kadrosunun en yeni üyesi Aleksander “zeek” Zygmunt’un yorumlarına başvurduk.
LURKER
Kendine uygun bir ajan seçmenin ilk adımı, zeek'in belirttiği üzere oyunda farklı rollerin var olduğunu bilmek: “Lurker'lar takım arkadaşları başka bir yere saldırırken beklemede kalan oyunculardır. Genellikle rakip takımı beklenmedik pozisyonlarda yakalayacak şekilde arkalarlar.” Bir lurker olarak Valorant'taki haritalar hakkında hemen hemen her şeyi bilmen ve bunu avantaj olarak kullanman gerekir.
Rakip oyuncuların hangi noktalardan nişan alacaklarını bilmek, onları arkalamana ve bakmadıkları noktalardan gelmene yardımcı olur. Bu konuda yaratıcı da olmalısın. Eğer önceki turda belli bir rotayı kullanıp birkaç düşman indirdiysen, rakiplerinin aynı rotaya ve açıya bakma ihtimalleri bir hayli yükselir. Farklı hamlelerde bulunmak ise düşmanların kafasını karıştıracaktır. Bu oyun tarzına en uygun ajanlar Omen ve Yoru. Sahip oldukları ışınlanma yetenekleri, rakip takımın arkasına sızmaya ve onları arkalamaya yardımcı olur.
ENTRY FRAGGER
Eğer öncelikli amacın çabucak aksiyona girmek ve bol bol düşman öldürmek ise “entry fragger” rolü tam sana göre. Faydalı bir entry fragger olmak için kritik vuruşları başarıyla yapabilmen gerekiyor. Bu rolde genellikle ateş eden ilk kişi olursun ve oyuncu sayısı üstünlüğü düelloları kazandığında takımına, kaybettiğine rakibe geçer. Entry fragger rolünün ajanları Phoenix, Raze ve Jett olarak sıralanabilir. Tur başlarındaki bire bir düellolarda patlayıcı güçleri ve manevra kabiliyetleri üstünlük kazandırır.
Entry fragger ve lurker rolleri arasında zeek'in vurguladığı üzere oldukça büyük bir fark var: “Lurker'lar önce belli bir bölgede durur ve ardından avlanmak için haritada dolanırlar.” Bu da takımın kalanından uzak oynamak anlamına geliyor. Öte yandan entry fragger'lar ise genellikle takımla birlikte hareket eder ve spike bölgelerine doğru ilerlerler.
zeek şöyle devam ediyor: “Bazı durumlarda tura entry fragger olarak başlayan bir oyuncu, aynı turu lurker olarak tamamlayabilir. Örneğin Ascent haritasında mid'i kontrol eder ve o bölgeye bir oyuncu koyarsın. Buradaki oyuncu başlangıçta entry fragger gibi rakibin mid'e gelen oyuncusunu avlar ve devamında mid'i terk edip A bölgesine giriş yaparak lurker rolüne bürünebilir.”
GÖZCÜLER VE ÖNCÜLER
Gözcüler ve öncüler, önceki iki rolün saldırı gücünden yoksundurlar. Bunu telafi etmek için takım arkadaşlarını farklı şekillerde desteklerler. Sage gibi gözcüler takım arkadaşlarını iyileştirir ve diriltirler, yavaşlatma ve duvar örme yetenekleri ile haritanın belli bölgelerini bloklarlar. Belki maç boyunca rakibi en çok öldüren oyuncu olmayabilirler ancak Valorant'taki takımlar için büyük önem arz ederler. Öncüler daha çok takımı yönlendiren birer takım içi lideri rolündedirler. Takımın hangi planı uygulayacağına ve zor durumlarda kimin ne yapması gerektiğine karar verirler. Sakin kalmayı becerebiliyorsan, gözcü ya da öncü rolleri tam sana göre.
ORTAYA KARIŞIK
Hangi rolü seçeceğine hala karar veremedin mi? Merak etme, zeek'e göre en iyi Valorant oyuncuları takımın ihtiyaç duyduğu her rolü oynayabilir ve böylece sık sık rol değiştirebilirler. zeek yeni bir ana karaktere (main) geçmenin de gayet kolay olduğunu söylüyor: “Tek yapmanız gereken, takımınızın daha kolay zafer elde edebilmesi için neler yapmanız gerektiğini anlamak.”
Başarılı bir Valorant takımında yer almanın en önemli kısmı, takım için ne yapacağını ve hangi role daha uygun olduğunu bilmektir. zeek'e göre an itibariyle oyunun “meta”sı mükemmel seviyede değil: “Bu nedenle Yoru gibi oyuna sonradan eklenen ajanlar için gelişim katedecek çok fazla yol var.”
Lurker ya da gözcü rollerinden hangisine bürünürsen bürün, yeni yeni kazanmaya başladığın yeteneklerini Red Bull Campus Clutch’a kayıt olarak test edebilirsin.