Valorant Harita Stratejileri ile Red Bull Campus Clutch'a Hazırlan

Valorant, temeli itibariyle bir shooter oyunu olsa da her şey stratejilere ve taktiklere dayanıyor. Çoğu zaman sadece refleksi ve nişan alma kabiliyeti iyi olan değil, en iyi stratejiyi uygulayan takım galip geliyor. Rekabetçi Valorant maçlarında galip gelmek ya da Red Bull Campus Clutch ’ta finale doğru yol almak için iyi bir plana sahip olmak şart.

Tabii ki oyunda basit taktikler mevcut. Örneğin spike bölgesine paldır küldür koşmak ya da spawn bölgesinde bekleyip düşmanın gelmesini beklemek gibi. Bazen bu basit planlar dahi karmaşık ve etkili hale gelebilir. Her turda tahmin edilemez olmak ve düşmanları diken üstünde tutmak büyük önem taşır. Stratejiler ve taktikler erkenden belirlenmeli, her oyuncu birbiriyle ahenk içinde hareket etmeli.

Eğer global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch’a katılmayı düşünüyorsan, takımını daha ileri seviyeye taşımana yardımcı olacak tavsiyelerimiz var. Oyun planları ve stratejileri konusunda sana yardımcı olmak için 2021 yılının ilk ayında G2 Esports’a katılan Aleksander “zeek” Zygmunt ve BIG takımından Fatih “gob b” Dayik ikilisinden yorumlar aldık. Yazının devamında onların harita stratejileri konusundaki görüşlerini bulacaksın.

ZAYIF NOKTALARI BELİRLE

Valorant bir asimetrik taktiksel shooter oyunu ve bu da tarafların galibiyet için farklı görevleri yerine getirmesi anlamına geliyor. T-side oyuncularının spike’ı kurmaları ya da CT-side oyuncularını öldürmeleri, CT-side oyuncularının ise spike’ı çözmeleri ya da T-side oyuncularını öldürmeleri gerekiyor. Bu açıdan bakınca Valorant ile Counter-Strike: Global Offensive birbirine oldukça benziyor ancak buradaki en büyük fark, haritalarda iki ya da üç bomba alanı bulunması.

Üç bomba alanını savunmak CT-side oyuncuları için her zaman az da olsa dezavantaj olarak görülebilir çünkü aynı anda tüm açıları tutmak mümkün değil. zeek, takım olarak haritaya dağılımın çok önemli olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Nasıl oynarsanız oynayın, bazı noktalarda zayıf kalacaksınız. Bu yüzden tur sırasında haritanın tamamı için bilgi toplamak ve gerektiğinde rotasyon yapmak önemli.” Sadece üç saniyelik zaman kaybı bile bir takım arkadaşının haritanın diğer ucunda yalnız başına ölmesine neden olabilir.

KURULUM

Profesyonel oyuncuların rakibin üstüne gitmeden önce muazzam duman kurulumları uyguladıkları herkesin malumu, böylece en iyi zamanlamayla harekete geçebiliyorlar. Peki görüşü engelleyen yeteneklerden biri yanlış yerde kullanılırsa ne olur? Tur zora mı girer? gob b’ye göre zaman zaman bu tip hatalar yapılması kaçınılmaz ve bu dünyanın sonu değil. Ancak oyuna yeni başlayan oyuncuların bile bu noktaları öğrenmeleri önemli. “Eğer duman kullanımını doğru şekilde yapabilirseniz, rakiplerin ne yaptığınızı öğrenmeleri zorlaşır ve onlar için bir kabusa dönüşebilirsiniz.”

UYGULAMA

Kurulumları yaptıktan sonra vakit kaybetmeden uygulamaya geçmek gerekir. Ne var ki yüksek seviyeli Valorant maçlarında spike bölgelerinden birini bol miktarda yetenek kullanarak tek başına tutan “çapa” oyuncular yer alır. Hal böyleyken alana girmek bir hayli zor olur. Bu tip durumlarda gob b çapaya gereğinden fazla saygı gösteremeyeceğini söylüyor. “Aksi takdirde spike bölgesini tek başına tutar ve ona karşı oynamak zorlaşır.” zeek’e göre bu durumla baş etmenin farklı yolları var. “Eğer spike bölgesinde bir çapa varsa tek yönlü kafes ve dumanlar ile tuzak kurabilir, ardından diğer spike bölgesine hücum edebilirsin.” Alternatif olarak da önce kafesi kullanırsın, kafesin kalkmasını bekledikten sonra aynı bölgeye yeniden saldırırsın ve çapayı bastırmayı deneyebilirsin.

gob b'ye göre savunma düzenini değiştirmek genellikle en doğru yol © Philipp Neubauer/Red Bull Content Pool

SAVUNMA

Eğer CT tarafında savunma yapıyorsan, saldıranların spike bölgesine gelmek için kullanacakları açıları kapaman ve tutman gerekir. zeek üç bölgenin yer aldığı haritalarda tüm açıları tutmanın imkansız olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Beş kişilik bir takım olarak düşmanların nereden geleceğini tahmin etmek her zaman bir kumardır. “Bu yüzden Haven’daki her turda takımların retake uyguladığını görürüz.”

gob b genellikle savunma düzenini değiştirmenin en iyi yol olduğunu söylüyor. “Hangi bölgenin daha zayıf olduğunu anlamanız gerekiyor ve asıl planınız işe yaramazsa iyi bir retake stratejisi uygulamalısınız. Bu bazen zor olabilir ancak belli senaryolarda takım arkadaşlarınızla rotasyon hakkında konuşmanız gerekir.”

SPLIT'TE BÖLÜNME

Adından da anlaşılacağı üzere, oyunun harita havuzunun en tartışılan haritalarından biri Split. Seveni kadar nefret edeni de çok. En başta savunma yapanlar için cennet sayılırdı ancak yapılan değişiklikler sonrası denge sağlandı. zeek’e göre T-side oyuncuları için turları kazanmanın kilit noktası mid’i kontrol etmek: “Mid’i kontrol ettiğinizde bu size birçok alan açar ve CT-side oyuncularının dört ya da beş açı tutmaları gerekir.”

Mid’in kontrol altına alınması, T-side oyuncularına çok sayıda fırsat sunar ve haliyle önceliğin buna verilmesi gerekir. Bu konuda gob b’nin görüşü de aynı yönde ve ona göre T-side oyuncuları için haritada iki seçenek var: “Ya spike alanlarından birine flaş yetenekleri ve Jett’in rüzgâr gibi hamlesi ile giriş yapın ya da yavaşça hareket edip harita kontrolünü ele geçirin.”

Jargon tanımları

Asimetrik taktiksel shooter: Oyunu kazanmak için iki takımın farklı amaçları yerine getirmesi gereken shooter oyunu.

T-side oyuncular: Saldırı yapan ve amacı spike’ı kurmak ya da karşı takımdaki oyuncuları öldürmek olan oyuncular.

CT-side oyuncular: Savunma yapan ve amacı spike’ı çözmek ya da karşı takımdaki oyuncuları öldürmek olan oyuncular.

Bomba/spike bölgesi: Valorant’ta Ascent, Bind, Haven, Icebox ve Split olmak üzere beş harita yer alır. Bunlardan bazıları iki, bazıları üç spike bölgesine sahiptir.

Mid kontrolü: Her haritada farklı saldırı yolları yer alır. Mid kontrolü haritanın orta kısmına hakim olarak avantaj sağlamayı amaçlayan oyuncuları ifade eder.

Anchor/Çapa: Oyuncular her maçta farklı ajanlar seçerler. Her ajanın güçlü ve zayıf yönleri, ayrıca özel yetenekleri vardır. Örneğin gözcüler savunma konusunda üstündür ve spike bölgesinde bekleyerek adeta bir çapa (anchor) görevi görüp rakibi yavaşlatabilir.

Araçlar: Ajanların yeteneklerini ifade eder. Bunlar arasında yüksek hasar verenlerden, görüşü engelleyen daha basit yeteneklere kadar birçok seçenek yer alır.

Duman kurulumları: Bazı ajanlar birçok durumda avantaj sağlayan “duman” yetenekleri sayesinde düşmanın görüşünü kısıtlar. Örneğin Brimstone’un “dumanlı hava sahası” yeteneği kritik anlarda çok işe yarar. Bu tip duman kullanımı odaklı taktikler de “duman kurulumları” olarak isimlendirilir.

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