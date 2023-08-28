VALORANT'ta Nişan Alma Kabiliyetini Geliştirmenin İpuçları

VALORANT'ın ajan kadrosu, düşmanı alt etmek için bir dizi yeteneğe sahip ancak günün sonunda Riot Games 'in bu takım tabanlı ve taktiksel FPS oyununda seni çoğu durumdan kurtaracak olan şey nişancılığın ve oyun anlayışındır. Ajan yetenekleri oyunun temel bir parçası olsa da VALORANT'ın Overwatch gibi bir diğer kahraman tabanlı oyuna kıyasla CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) ile daha fazla ortak noktası olduğunu fark edeceksin.

VALORANT'ta bir köşeyi döndükten sonra kendini sık sık izleme ekranına atılmış buluyorsan endişelenme. Bu püf noktaları ve ince ayarlar, kısa sürede kafadan vuruşları (headshot) almanı sağlayacaktır. Ve eğer Bind haritasındaki dar boğazlardan geçmekte zorlanıyorsan ya da Haven 'da son rauntta C Uzun'u zorluyorsan, bu rehber rakiplerini izleme ekranına gönderen kişi olmana yardımcı olacak.

Red Bull Campus Clutch heyecanı bu yıl üçüncü kez yaşanıyor. Zafere giden yolda en ideal crosshair ayarlarına sahip olmak önemli. Bu sayfada kendine uygun bir ayar seti bulabilir ve sonrasında etkinliğe kayıt olmak için etkinlik sayfası nı ziyaret edebilirsin!

1. Nişangâh yerleşimi

Nişangâh yerleşimi, VALORANT'ta K/D'ni geliştirme konusunda en önemli değişkendir. Bu, raunt boyunca hedefini ekranda ortalamak ve artı işaretini kafa hizasına mükemmel şekilde ayarlamak anlamına gelir. Buradaki ana hedef, bir oyuncu gördüğünde yapman gereken düzeltme miktarını en aza indirmektir. Nişangâhın baş hizasındaysa yalnızca -nispeten küçük- bir yatay mesafeyi kat etmen gerekir. Bu zaman alacak ve birkaç kötü alışkanlığı kırmak için efor gerektirecek bir süreç. Bu, yere nişan alanlar ve artı işareti bulutlarda gezenler için geçerli. Bu oyun tarzına geçmek için çaba gösterirsen oyununun geliştiğini göreceksin. Dikkatli ol, oyun tarzını değiştirmek için epey çaba sarf etmen gerekiyor ancak bu VALORANT'ta büyük bir sıçrama yapmana yardımcı olacaktır.

2. Pratik yap

Bir konuda uzman olmak için önce 10 bin saat pratik yapmalısın derler. Bu miktar kulağa biraz fazla, hatta aşırı gelebilir. Maça girmeden önce poligona uğrayıp "flick shot" ve takip etme pratiği yapmalısın, VALORANT'ın silah cephaneliğini hissetmelisin.

Operator kullanmak mı istiyorsun? Tabii ki, çok güçlü bir silah ancak alışmak gerekiyor. Her bir silahın menzilini, yayılım alanını ve güçlü yönlerini öğrenirken neyle rahat ettiğini anlamak, ekonomin daraldığında ve seçeneklerin tükenmeye başladığında sana yardımcı olacaktır. Yine de poligonda çok uzun vakit harcayıp kendini yıpratmamaya dikkat et. Yavaş yavaş başlayabilirsin ancak tutarlı 30 dakikalık seanslar sonuç verecektir.

VALORANT'ın yeni Takımlı Ölüm Maçı moduna da girebilirsin; burada sen ve dört takım arkadaşın rakip takıma karşı savaşarak kısa sürede çok fazla aksiyon yaşayabilirsin, hem de herhangi bir konuda endişe etmene gerek kalmadan. Antrenman yapmak ve ısınmak için harika bir yol.

Red Bull Campus Clutch'ta takım çalışması başarının anahtarıdır © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

3. Sabit dur

Call of Duty ve Battlefield bize bu oyunda gerçekten işe yaramayacak pek çok beceri öğretti. VALORANT'a girdiğinde haritanın bir ucundan diğer ucuna koşarak hafif makineli tüfekle ateş etmek bir hayalden öteye gitmez. Hareket halindeyken nişan alsan bile atışların belirgin şekilde dağınık ve rastgele olacaktır. Köşelerde acele etme ve sabit dur. Bir Vandal, ağır zırhlı birini tek atışta vurabilir ancak sadece kafasına isabet ettirirsen. VALORANT'ta en hızlı olan kadar en sabit olan da sık sık galip gelir.

4. Nişangâhını doğru seç

Bazıları bunun önemli olmadığını düşünebilir ancak sana ve oyun tarzına uygun bir nişangâh bulmak önemlidir. Yayılma göstergesini azaltmak ve Bind'ın sıkıcı zemininde öne çıkacak bir renk seçmek çok yardımcı olacaktır. Ayrıca daha fazla tutarlılıkla “flick shot” yapmak için sana daha doğru bir referans sağlayabilir. Her şey senin için en iyisinin ne olduğuyla ilgili. Nişangâhını bir kez ayarladığında iyileşme karşısında şok olacaksın. En basit ifadeyle; nişangâhın basit, küçük, dikkat dağıtmayacak şekilde ve tutarlı olmalıdır. Ateş veya hareket ettiğinde uyum sağlayan dinamik bir nişangâh yerine her zaman statik bir nişangâh seç. Nişangâhın tutarlı olamazsa sen de olamazsın.

5. Nişan almadan ateş et

Nişan almadan ateş etmek, yani “hip fire” genellikle en ideal seçenek değildir. Bununla birlikte ateş ederken sabit duruyorsan ve güvenebileceğin bir nişangâhın varsa VALORANT'ta düşmanları alt etmek için tercih ettiğin yöntem nişan almak olmalıdır. Nişan almak vuruşlarını daha isabetli yapar ancak atış hızını düşürür. Uzak mesafe için idealdir ancak tek bir atışa ihtiyaç duyabileceğin yakın mesafelerde dürbünü açmamak daha iyi bir görüş alanı ve daha yüksek bir atış hızı sağlar.

6. Oyuna başlamadan önce

Uygun bir kurulum yapmazsan tüm bu ipuçları boşa gider. İlk olarak senin için doğru olan hassasiyet değerini bul. VALORANT çoğu oyuna göre daha düşük tempolu bir oyun, bu nedenle daha düşük bir hassasiyet daha mantıklı olur. Önce DPI değerini ve ardından hassasiyeti en ideal değere ayarla. VALORANT ve diğer tüm favori oyunların için tercih ettiğin ayarları tutturmak için çevrimiçi birçok dönüştürücü bulabilirsin. Çoğu profesyonel oyuncu 400 veya 800 DPI kullanır ancak kendin için en çok işe yarayan değeri ve uygun mouse'u sen bulacaksın.

7. Her şeyi deneyin

PC 'de yeniysen veya mouse ile nişan almayı hiç öğrenemediysen, o zaman bir "nişan eğitmeni" en iyi seçeneğin olabilir. Nişan alma eğitmenleri farklı oyunlar ve alıştırmalar ile birlikte çeşitli ücretlere sahiptir. İster takip, ister flick, ister strafe vuruş olsun, becerilerini geliştirmene yardımcı olacak birkaç seçenekten fazlasını bulacaksınız. Aim Lab , bilgisayar oyunlarının farklı yönlerine yardımcı olmak için sayısız kaynağa ve hedefe yönelik görevlere sahiptir.