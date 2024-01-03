Red Bull Can You Make It'e Neden Katılmalısın?

Bir Oyun Daha
Eğer bir macera hayalin varsa bunu gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı! Çünkü Red Bull Can You Make It? yeni yılda kıtalar arası bir mücadele ile geri dönüyor.
60'tan fazla ülkeden gelen ekipler Amsterdam, Barselona, Budapeşte, Kopenhag ve Milano olmak üzere beş başlangıç noktasından birinden yola çıkacak ve para yerine sadece Red Bull kutularını kullanarak, yol boyunca da inanılmaz deneyimler yaşayarak yedi gün içinde Berlin'deki bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.
Red Bull Can You Make It? başvuru detaylarını öğrenmek ister misin? Ülkelere göre değişen tarihleri görmek için buraya tıkla.
Şimdi bu etkinliğin neden hayatının en büyük macerası olacağını madde madde anlatalım:
01
Ekip ruhunu yakala
Red Bull Can You Make It? yalnız başına yarışacağın bir etkinlik değil. İki arkadaşınla birlikte bir ekip olarak başvuruyor ve kişilik özelliklerinizi ortaya koyan bir video gönderiyorsunuz.
Eğer katılmaya hak kazanırsanız, yeteneklerinizi bir araya getirecek ve Avrupa'da yol alırken Red Bull kutularını ihtiyacınız olan her şeyle değiştirebileceksiniz; yemek, uyuyacak bir yer, bir sonraki yere ulaşım ve dahası. Bu unutulmaz deneyim yakın arkadaşları daha da yakınlaştıracak.
02
Yeni yerlerde yeni arkadaşlar bulmak
Yedi günlük Avrupa yolculuğu seni ve ekip arkadaşlarını farklı kültürlerle ve yeni yüzlerle tanıştıracak. İlerleme kaydetmenin tek yolu iletişim kurmak ve dijital cihazlar yanınızda olmayacağı için insanlarla iletişimi doğrudan, yüz yüze kurmanız gerekecek.
03
Beklenmeyeni beklemek
Sürprizleri seviyorsanız bu etkinlik tam size göre. Seçilen ekipler, evden ayrılmadan sadece birkaç gün öncesine kadar beş başlangıç noktasından hangisine atandıklarını bilmeyecekler.
Red Bull kutularını takas ederek neler başarabileceğinize siz de şaşıracaksınız. Önceki yarışmalara katılan ekipler uçaktan paraşütle atlamaktan, beş yıldızlı bir otelde kalmaya ve hatta üst düzey spor etkinliklerine bilet almaya kadar inanılmaz fırsatlar yakalamayı başardılar.
04
Deneyimler yaşamak ve bunları dünyayla paylaşmak
Ekibiniz başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine kadar sadece yeni deneyimler yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda bu deneyimleri www.redbullcanyoumakeit.com adresindeki size özel alanda her gün vlog olarak paylaşacak. Bu vloglar size hem takipçi hem de puan kazandıracak.
05
Kendi şansını yaratmak
Berlin'e doğru yola çıktıklarında neyle karşılaşacağını hiç kimse bilmeyecek ve şans bu maceranın bir parçası olacak. Ancak kendi şansınızı yaratmanıza yardımcı olabilirsiniz çünkü bu etkinlik kimin Berlin'e önce varacağıyla ilgili değil. Ekipler üç faktöre göre puanlanacak; belirlenen kontrol noktalarında üstesinden geldikleri zorlukların sayısı, Macera Mücadelesi listesinden tamamladıkları çeşitli görevler ve yolculuk boyunca yaptıkları vloglar. Özetle günlük deneyimler diğer ekipleri bitiş çizgisine ulaştırmaktan daha önemli.
Hayatınızın macerasına hazır mısınız? Buradan başvurabilir ve Red Bull Can You Make It? ile ilgili tüm haberleri ve gelişmeleri takip edebilirsiniz.