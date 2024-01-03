Red Bull Can You Make It'e Neden Katılmalısın?

Eğer bir macera hayalin varsa bunu gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı! Çünkü Red Bull Can You Make It? yeni yılda kıtalar arası bir mücadele ile geri dönüyor.

60'tan fazla ülkeden gelen ekipler Amsterdam, Barselona, Budapeşte, Kopenhag ve Milano olmak üzere beş başlangıç noktasından birinden yola çıkacak ve para yerine sadece Red Bull kutularını kullanarak, yol boyunca da inanılmaz deneyimler yaşayarak yedi gün içinde Berlin'deki bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.

2014'teki etkinlikte Berlin'e ulaşan bir ekip © Dirk Mathesius/Red Bull Content Pool

Red Bull Can You Make It? başvuru detaylarını öğrenmek ister misin? Ülkelere göre değişen tarihleri görmek için buraya tıkla.

Şimdi bu etkinliğin neden hayatının en büyük macerası olacağını madde madde anlatalım:

01 Ekip ruhunu yakala

Red Bull Can You Make It? yalnız başına yarışacağın bir etkinlik değil. İki arkadaşınla birlikte bir ekip olarak başvuruyor ve kişilik özelliklerinizi ortaya koyan bir video gönderiyorsunuz.

Eğer katılmaya hak kazanırsanız, yeteneklerinizi bir araya getirecek ve Avrupa'da yol alırken Red Bull kutularını ihtiyacınız olan her şeyle değiştirebileceksiniz; yemek, uyuyacak bir yer, bir sonraki yere ulaşım ve dahası. Bu unutulmaz deneyim yakın arkadaşları daha da yakınlaştıracak.

2018'deki etkinlikte Amsterdam'a ulaşmanın sevincini yaşayan bir ekip © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

02 Yeni yerlerde yeni arkadaşlar bulmak

Yedi günlük Avrupa yolculuğu seni ve ekip arkadaşlarını farklı kültürlerle ve yeni yüzlerle tanıştıracak. İlerleme kaydetmenin tek yolu iletişim kurmak ve dijital cihazlar yanınızda olmayacağı için insanlarla iletişimi doğrudan, yüz yüze kurmanız gerekecek.

03 Beklenmeyeni beklemek

Sürprizleri seviyorsanız bu etkinlik tam size göre. Seçilen ekipler, evden ayrılmadan sadece birkaç gün öncesine kadar beş başlangıç noktasından hangisine atandıklarını bilmeyecekler.

Red Bull kutularını takas ederek neler başarabileceğinize siz de şaşıracaksınız. Önceki yarışmalara katılan ekipler uçaktan paraşütle atlamaktan, beş yıldızlı bir otelde kalmaya ve hatta üst düzey spor etkinliklerine bilet almaya kadar inanılmaz fırsatlar yakalamayı başardılar.

2018'deki etkinlikte paraşütle atlayan bir ekip © Gilles Reboisson/Red Bull Content Pool

04 Deneyimler yaşamak ve bunları dünyayla paylaşmak

Ekibiniz başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine kadar sadece yeni deneyimler yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda bu deneyimleri www.redbullcanyoumakeit.com adresindeki size özel alanda her gün vlog olarak paylaşacak. Bu vloglar size hem takipçi hem de puan kazandıracak.

05 Kendi şansını yaratmak

Berlin'e doğru yola çıktıklarında neyle karşılaşacağını hiç kimse bilmeyecek ve şans bu maceranın bir parçası olacak. Ancak kendi şansınızı yaratmanıza yardımcı olabilirsiniz çünkü bu etkinlik kimin Berlin'e önce varacağıyla ilgili değil. Ekipler üç faktöre göre puanlanacak; belirlenen kontrol noktalarında üstesinden geldikleri zorlukların sayısı, Macera Mücadelesi listesinden tamamladıkları çeşitli görevler ve yolculuk boyunca yaptıkları vloglar. Özetle günlük deneyimler diğer ekipleri bitiş çizgisine ulaştırmaktan daha önemli.

Hayatınızın macerasına hazır mısınız? Buradan başvurabilir ve Red Bull Can You Make It? ile ilgili tüm haberleri ve gelişmeleri takip edebilirsiniz .